Υπάρχουν περίοδοι που νιώθεις διαρκώς κουρασμένη, δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς ή παρατηρείς μικρές αλλαγές στο σώμα σου που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ίσως έχεις συχνούς πόνους στις αρθρώσεις, ενοχλήσεις στο έντερο ή δερματικά προβλήματα που εμφανίζονται ξαφνικά. Συνήθως αποδίδεις όλα αυτά στην πίεση της καθημερινότητας, στον κακό ύπνο ή στο άγχος. Τι συμβαίνει, όμως, όταν τα συμπτώματα επιμένουν και δεν βρίσκεις κάποια προφανή αιτία;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοιες ενοχλήσεις μπορεί να σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα, τα οποία εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες. Το δύσκολο είναι ότι τα πρώτα σημάδια δεν είναι πάντα ξεκάθαρα, ενώ αρκετά μοιάζουν με συμπτώματα πολύ πιο συνηθισμένων καταστάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ανεξήγητη ενόχληση κρύβει ένα αυτοάνοσο. Σημαίνει, όμως, ότι αξίζει να δίνουμε προσοχή στις αλλαγές που επιμένουν.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν εμφανίζεται ένα αυτοάνοσο;

Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει μικροοργανισμούς και άλλους παράγοντες που μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας. Στα αυτοάνοσα νοσήματα, ωστόσο, χάνει την ικανότητα να ξεχωρίζει σωστά ορισμένα στοιχεία του ίδιου του οργανισμού και στρέφεται εναντίον υγιών κυττάρων και ιστών.

Υπάρχουν περισσότερα από 80 αυτοάνοσα νοσήματα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα. Ανάμεσα στα πιο γνωστά βρίσκονται η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η κοιλιοκάκη και η σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ορισμένα επηρεάζουν συγκεκριμένα όργανα, ενώ άλλα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε περισσότερα συστήματα του σώματος.

10 συμπτώματα που αξίζει να προσέξεις

1. Κούραση που δεν υποχωρεί με την ξεκούραση

Είναι φυσιολογικό να αισθάνεσαι εξαντλημένη ύστερα από μια δύσκολη ημέρα. Όταν, όμως, ξυπνάς κουρασμένη ακόμη κι αν έχεις κοιμηθεί αρκετά ή δυσκολεύεσαι να ανταποκριθείς στις καθημερινές σου υποχρεώσεις, χρειάζεται να αναζητήσεις την αιτία. Η επίμονη κόπωση εμφανίζεται σε αρκετά αυτοάνοσα νοσήματα, αλλά μπορεί επίσης να σχετίζεται με αναιμία, διαταραχές ύπνου ή άλλες καταστάσεις.

2. Δυσκολία στη συγκέντρωση και τη μνήμη

Ξεχνάς τι ήθελες να πεις, χάνεις εύκολα τον ειρμό σου ή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσεις μια απλή εργασία; Αυτή η αίσθηση πνευματικής θολούρας, γνωστή ως brain fog, μπορεί να συνοδεύει ορισμένες χρόνιες παθήσεις. Δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη αυτοάνοσου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παράγοντες όπως το στρες και η έλλειψη ύπνου.

3. Πόνοι στις αρθρώσεις χωρίς προφανή αιτία

Η ενόχληση στα δάχτυλα, στους καρπούς ή στα γόνατα δεν οφείλεται πάντοτε στην άσκηση ή στην καταπόνηση. Σε φλεγμονώδη αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, μπορεί να εμφανιστούν πόνος, πρήξιμο και δυσκαμψία, ιδιαίτερα το πρωί. Όταν οι ενοχλήσεις επιμένουν ή επανέρχονται συχνά, χρειάζονται αξιολόγηση.

4. Επίμονες ενοχλήσεις στο πεπτικό σύστημα

Το συχνό φούσκωμα, ο κοιλιακός πόνος, η διάρροια ή η δυσκοιλιότητα μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές αιτίες. Μία από αυτές είναι η κοιλιοκάκη, ένα αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί αντίδραση στην κατανάλωση γλουτένης και μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα συμπτώματα είναι πολύ συχνότερα σε άλλες γαστρεντερικές διαταραχές και δεν αρκούν για διάγνωση.

5. Αλλαγές στο δέρμα

Κοκκινίλες, εξανθήματα, επίμονη φαγούρα ή περιοχές με ερεθισμένο δέρμα μπορεί να αποτελούν εκδηλώσεις διαφορετικών παθήσεων. Για παράδειγμα, ο λύκος μπορεί να προκαλέσει εξανθήματα που επιδεινώνονται με την έκθεση στον ήλιο. Επειδή, όμως, πολλά δερματικά προβλήματα δεν έχουν αυτοάνοση προέλευση, η εξέταση από δερματολόγο βοηθά να εντοπιστεί η πραγματική αιτία.

6. Ανεξήγητες αλλαγές στο βάρος και ευαισθησία στο κρύο

Αν κρυώνεις περισσότερο από το συνηθισμένο, αισθάνεσαι συνεχώς κουρασμένη ή παρατηρείς αύξηση του βάρους σου χωρίς σημαντικές αλλαγές στη διατροφή, ίσως χρειάζεται να ελέγξεις τη λειτουργία του θυρεοειδούς σου. Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto αποτελεί συχνή αιτία υποθυρεοειδισμού, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει αυτά τα συμπτώματα.

7. Συχνές λοιμώξεις ή πληγές που αργούν να επουλωθούν

Οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις και η καθυστερημένη επούλωση δεν αποτελούν χαρακτηριστικά πρώιμα σημάδια των αυτοάνοσων νοσημάτων γενικά. Μπορούν, ωστόσο, να εμφανιστούν σε συγκεκριμένες παθήσεις ή ως συνέπεια ορισμένων θεραπειών. Επειδή συνδέονται και με άλλες καταστάσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, είναι σημαντικό να διερευνώνται όταν επιμένουν.

8. Τριχόπτωση που εμφανίζεται ξαφνικά

Η απώλεια μαλλιών μπορεί να σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές, ελλείψεις θρεπτικών συστατικών ή έντονο στρες. Υπάρχουν, όμως, και αυτοάνοσα νοσήματα που επηρεάζουν την τριχοφυΐα, όπως η γυροειδής αλωπεκία και ο λύκος. Αν παρατηρήσεις έντονη αραίωση ή περιοχές χωρίς μαλλιά, ένας δερματολόγος μπορεί να σε καθοδηγήσει.

9. Μουδιάσματα στα χέρια και στα πόδια

Το αίσθημα ότι σε τσιμπάνε μικρές βελόνες, το επίμονο μούδιασμα ή η ανεξήγητη μυϊκή αδυναμία χρειάζονται προσοχή. Ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα μπορούν να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε τέτοιο σύμπτωμα συνδέεται με αυτοανοσία. Αν εμφανιστεί ξαφνική αδυναμία ή μούδιασμα στη μία πλευρά του σώματος, ιδιαίτερα μαζί με δυσκολία στην ομιλία, χρειάζεται άμεση επείγουσα ιατρική βοήθεια.

10. Μεταβολές στη διάθεση και την ψυχολογία

Η ευερεθιστότητα, η πεσμένη διάθεση και η δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων δεν έχουν πάντα αποκλειστικά ψυχολογική αιτία. Για παράδειγμα, οι διαταραχές του θυρεοειδούς μπορεί να επηρεάσουν και τη διάθεση. Παρ’ όλα αυτά, τέτοιες αλλαγές είναι μη ειδικά συμπτώματα και δεν πρέπει να αποδίδονται αυτομάτως σε κάποια φλεγμονή ή αυτοάνοση πάθηση.

Γιατί μπορεί να καθυστερήσει η διάγνωση;

Ένας από τους λόγους που ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα δυσκολεύουν τη διάγνωση είναι ότι δεν παρουσιάζουν πάντα την ίδια εικόνα σε όλους τους ανθρώπους. Κάποιος μπορεί να έχει έντονα συμπτώματα, ενώ κάποιος άλλος να εμφανίζει μόνο ήπιες ενοχλήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, αρκετές εκδηλώσεις μοιάζουν με εκείνες άλλων καταστάσεων, όπως η έλλειψη σιδήρου, οι ορμονικές μεταβολές ή οι διαταραχές του ύπνου. Ακόμη και οι συνηθισμένες εξετάσεις αίματος δεν μπορούν να αποκλείσουν κάθε αυτοάνοσο νόσημα.

Γι’ αυτό η διάγνωση δεν βασίζεται σε μία μόνο εξέταση. Ο γιατρός αξιολογεί το ιστορικό, τα συμπτώματα, την κλινική εικόνα και, όπου χρειάζεται, ζητά πιο εξειδικευμένο εργαστηριακό έλεγχο.

Πότε χρειάζεται να επισκεφθείς γιατρό;

Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείς επειδή αναγνώρισες ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα. Οι περισσότερες από αυτές τις ενοχλήσεις μπορούν να εμφανιστούν για πολλούς διαφορετικούς λόγους.

Αν, όμως, τα συμπτώματα διαρκούν αρκετές εβδομάδες, επανέρχονται συστηματικά ή επηρεάζουν την καθημερινότητά σου, είναι σωστό να απευθυνθείς σε γιατρό. Το οικογενειακό ιστορικό αυτοάνοσων νοσημάτων αποτελεί επίσης μια χρήσιμη πληροφορία που αξίζει να αναφέρεις.

Μια καλή ιδέα είναι να σημειώνεις πότε εμφανίζονται οι ενοχλήσεις, πόσο διαρκούν και αν συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα. Έτσι, θα μπορέσεις να δώσεις στον γιατρό σου μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Το σημαντικό είναι να μην αγνοείς όσα σε προβληματίζουν, αλλά και να μη βγάζεις μόνη σου συμπεράσματα. Η σωστή ιατρική αξιολόγηση και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαχείριση ενός αυτοάνοσου νοσήματος και στη διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής.