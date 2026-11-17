Όσο κι αν προσπαθούμε να οργανώσουμε την καθημερινότητά μας, οι δουλειές του σπιτιού δεν τελειώνουν ποτέ. Μπορεί να έχουμε τακτοποιήσει τα πάντα, να έχουμε ετοιμάσει το φαγητό της επόμενης ημέρας και να πιστεύουμε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε στον καναπέ, μέχρι που θα δούμε το καλάθι με τα άπλυτα. Κι έτσι, προσθέτουμε άλλη μια δουλειά στη λίστα μας! Γι’ αυτό και αναζητούμε πρακτικές λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο, μας βοηθούν να περιορίζουμε τα καθημερινά έξοδα και κάνουν τη φροντίδα του σπιτιού παιχνιδάκι. Ευτυχώς, η σύγχρονη τεχνολογία μάς προσφέρει πλέον πολύ περισσότερα από ένα απλό πρόγραμμα πλύσης. Με αυτή τη λογική, η Xiaomi Black Friday μάς δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια πραγματικά χρήσιμη αναβάθμιση στο σπίτι μας, με smart προϊόντα και μάλιστα σε smart τιμές. Έτσι, ξεχωρίζουμε δύο συσκευές που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την μπουγάδα, το Mijia Front Load Washer Dryer 9/6kg και το Mijia Front Load Washer 8kg.

Mijia Front Load Washer Dryer 9/6kg: Πλένουμε και στεγνώνουμε χωρίς περιττό κόπο

Όταν ο χρόνος μας είναι πιεσμένος και ο χώρος για δύο ξεχωριστές συσκευές περιορισμένος, χρειαζόμαστε τη γνωστή λύση 2 σε 1. Με το Mijia Front Load Washer Dryer 9/6kg, έχουμε πλυντήριο και στεγνωτήριο σε μία συσκευή, ώστε να φροντίζουμε τα ρούχα μας χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρουμε από τη μια συσκευή στην άλλη. Το καλύτερο όμως είναι ότι στη Black Friday της Xiaomi μπορούμε να το αποκτήσουμε με 479€ αντί για 699€.

Με χωρητικότητα 9 κιλών για πλύσιμο και 6 κιλών για στέγνωμα, μπορούμε να διαχειριζόμαστε άνετα τις ανάγκες του νοικοκυριού μας. Μάλιστα, όταν θέλουμε να πλύνουμε και να στεγνώσουμε ένα φορτίο 3 κιλών, μπορούμε να έχουμε τα ρούχα μας έτοιμα για να τα φορέσουμε σε μόλις 180 λεπτά. Έτσι, ακόμα κι αν θυμηθούμε τελευταία στιγμή ότι χρειαζόμαστε το αγαπημένο μας παντελόνι για ένα σημαντικό meeting στο γραφείο, έχουμε τον τρόπο να σώσουμε την κατάσταση. Παράλληλα, περιορίζουμε την κατανάλωση ενέργειας, καθώς η συσκευή προσφέρει 25% καλύτερη ενεργειακή απόδοση από την κλάση Α. Επιπλέον, χάρη στο σύστημα αυτόματης δοσολογίας απορρυπαντικού, χρησιμοποιούμε την κατάλληλη ποσότητα χωρίς να χρειάζεται να την υπολογίζουμε κάθε φορά. Έτσι, απλοποιούμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία και αποφεύγουμε την περιττή χρήση απορρυπαντικού.

Παράλληλα, έχουμε τη δυνατόττητα να αξιοποιήσουμε τα ειδικά προγράμματα ατμού για πιο υγιεινή φροντίδα των ρούχων μας, ειδικά όταν έχουμε μωρό στο σπίτι που η extra απολύμανση είναι απαραίτητη. Βέβαια η ευκολία δεν περιορίζεται μόνο στην ίδια τη συσκευή αφού μπορούμε μέσω του Xiaomi Home App να ελέγχουμε απομακρυσμένα το πλυντήριο και να προγραμματίζουμε τις πλύσεις μας ανά πάσα στιγμή. Οπότε, προσαρμόζουμε την μπουγάδα στο δικό μας πρόγραμμα και όχι το αντίστροφο.

Mijia Front Load Washer 8kg: Καθαρά ρούχα, λιγότερη κατανάλωση και περισσότερη ευκολία

Από την άλλη μεριά, όταν θέλουμε ένα σύγχρονο πλυντήριο που να καλύπτει τις καθημερινές μας ανάγκες, μπορούμε να επιλέξουμε το Mijia Front Load Washer 8kg. Με χωρητικότητα 8 κιλών, έχουμε τον απαραίτητο χώρο για τα ρούχα μας, ενώ παράλληλα επωφελούμαστε από τεχνολογίες που κάνουν κάθε πλύση πιο αποτελεσματική. Μάλιστα, με την προσφορά της Xiaomi Black Friday, το αποκτούμε με μόλις 349€ από 449€!

Αρχικά, χάρη στην 30% καλύτερη ενεργειακή απόδοση από την κλάση Α, μπορούμε να εξασφαλίζουμε ισχυρό καθαρισμό με μειωμένη κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά όταν οι πλύσεις είναι μια καθημερινή υπόθεση. Επιπλέον, με τη λειτουργία ατμού υψηλής θερμοκρασίας, φροντίζουμε τα ρούχα μας σε βάθος, καθώς ο ατμός διεισδύει στα υφάσματα και απομακρύνει έως και το 99,99% των βακτηρίων αλλά χωρίς να τα φθείρει. Επίσης, η διπλή ανάρτηση με τέσσερα αμορτισέρ εξασφαλίζει πιο σταθερή και ήσυχη λειτουργία, ακόμη και σε υψηλές στροφές στυψίματος έως 1.400RPM. Παράλληλα, ο φωτισμός του κάδου, η καθυστέρηση έναρξης έως 24 ώρες και η δυνατότητα προσθήκης ρούχων κατά τη διάρκεια του κύκλου κάνουν την καθημερινή χρήση ακόμα πιο πρακτική.

Ταυτόχρονα, κυρίως όταν το πρόγραμμά μας είναι ιδιαίτερα πιεσμένο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη λειτουργία Quick Wash των 15 λεπτών, για εκείνες τις φορές που χρειαζόμαστε μια γρήγορη πλύση και δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Φυσικά, δεν λείπει και ο έξυπνος χειρισμός μέσω του Xiaomi Home App, που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τη συσκευή από το κινητό μας. Έτσι, αποκτούμε μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των πλύσεων και κάνουμε την καθημερινότητά μας ακόμα πιο άνετη.

Φυσικά, με λεπτό σώμα μόλις 535 mm και μινιμαλιστική αισθητική, το Xiaomi Mijia Front Load Washer 8kg ενσωματώνεται εύκολα στον χώρο μας χωρίς να καταλαμβάνει περιττό χώρο. Το έγχρωμο touch panel προσφέρει εύκολο χειρισμό, ενώ η λευκή σχεδίαση ολοκληρώνει μια κομψή και σύγχρονη εμφάνιση για κάθε σπίτι.

Ένα πιο smart σπίτι ξεκινά από τις μικρές αλλαγές

Εν ολίγοις, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρο το σπίτι μας για να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο λειτουργική και βολική. Αρκεί να επιλέγουμε συσκευές που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες μας και μας προσφέρουν περισσότερη άνεση, οικονομία και ευελιξία. Με το Mijia Front Load Washer Dryer 9/6kg και το Mijia Front Load Washer 8kg, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη της έξυπνης τεχνολογίας στην πράξη, αξιοποιώντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα που προσφέρει το Xiaomi Home App. Μάλιστα, με τις προσφορές της Xiaomi Black Friday, έχουμε έναν επιπλέον λόγο να κάνουμε αυτή την αλλαγή άμεσα. Για αυτό, έφτασε η στιγμή να ανακαλύψουμε τις διαθέσιμες επιλογές στο mistore-greece.gr και να επιλέξουμε τη συσκευή που ταιριάζει στον χώρο, στο πρόγραμμά μας και στις ανάγκες της οικογένειάς μας. Ούτος ή άλλως, το μόνο σίγουρο είναι ότι η μπουγάδα δεν τελειώνει ποτέ, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να σταματήσουμε εμείς να αφιερώνουμε περιττό χρόνο σε αυτήν!

Xiaomi Black Friday: Smart προϊόντα σε smart τιμές!

Οι τιμές ισχύουν έως τις 30/11/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όλα τα νέα προϊόντα Xiaomi είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Store σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.