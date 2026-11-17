Το efood, η #1 υπηρεσία διανομής στην Ελλάδα, και η Mastercard συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, προσφέροντας στους χρήστες του efood τη δυνατότητα να κερδίζουν ακόμη περισσότερα οφέλη από τις καθημερινές τους παραγγελίες, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης efood bonus με Mastercard.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης, οι χρήστες μαζεύουν πόντους κάνοντας αγορές με τη Mastercard κάρτα τους και κερδίζουν κουπόνια. Οι πόντοι συλλέγονται μέσα από ειδικές αποστολές και challenges. Οι χρήστες συγκεντρώνουν πόντους που μπορούν να εξαργυρωθούν για τις αγορές τους στο efood market, στα αγαπημένα τους supermarket καθώς και σε καταστήματα της γειτονιάς τους, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Η συνεργασία του efood με τη Mastercard προσφέρει στους καταναλωτές έναν εύκολο τρόπο να κερδίζουν επιβράβευση μέσα από τις καθημερινές συναλλαγές τους. Το πρόγραμμα έχει στόχο να παρέχει επιπλέον οφέλη στους καταναλωτές συνδυάζοντας την ευκολία των online παραγγελιών με περισσότερες δυνατότητες για τις επόμενες αγορές τους.

Το πρόγραμμα efood bonus με Mastercard είναι διαθέσιμο από τις 10 Νοεμβρίου σε όλους τους χρήστες του efood που επιλέγουν online πληρωμές τους με τη Mastercard κάρτα τους. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας των δύο εταιρειών που κάθε χρόνο δημιουργούν ένα ελκυστικό πρόγραμμα επιβράβευσης των καταναλωτών για τις αγορές τους.