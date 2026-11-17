Την Black Friday 2026 τα LEROY MERLIN σε… φτιάχνουν! Γιατί όταν πρόκειται για το σπίτι σου, πάντα υπάρχει κάτι που θέλεις να αλλάξεις, να ανανεώσεις ή να δημιουργήσεις από την αρχή. Και φέτος, τα LEROY MERLIN σου δίνουν την ευκαιρία να κάνεις πραγματικότητα κάθε μικρό ή μεγάλο project, με πραγματικές προσφορές και ποιοτικές επιλογές που σου φτιάχνουν τη διάθεση!

Από 16 έως 30 Νοεμβρίου, η Black Friday έρχεται στα LEROY MERLIN με έως -50% σε επιλεγμένα προϊόντα μπάνιου, κουζίνας, κήπου αλλά και εργαλεία, BBQ, είδη θέρμανσης, χαλιά και πολλές ακόμα ευκαιρίες, προσφέροντας επιλογές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε σπιτιού κάνοντας την ανανέωση και ανακαίνιση ακόμη πιο εύκολες και προσιτές.

Και αν είσαι μέλος του LEROY MERLIN Club, σε φτιάχνουμε… διπλά! Με αποκλειστικές προσφορές και επιπλέον προνόμια, τα μέλη απολαμβάνουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για έξυπνες αγορές. Παράλληλα, έως τις 30 Νοεμβρίου, μπορούν να αποκτήσουν αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα το Pass επιμετρήσεων 12 μηνών, απολαμβάνοντας το σύνολο των υπηρεσιών επιμέτρησης στην προνομιακή τιμή των 39,90€ εφάπαξ, κάνοντας ακόμη πιο εύκολο τον σχεδιασμό των επόμενων projects για το σπίτι τους.[1]

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, αλλά συνεχίζονται έως και τη Cyber Monday, στις 30 Νοεμβρίου! Γι’ αυτό, μείνε συντονισμένος στα LEROY MERLIN, γιατί αυτή η Black Friday έχει ακόμα πολλά να αποκαλύψει!

Δες όλες τις Black Friday προσφορές στα φυσικά καταστήματα LEROY MERLIN και online στο leroymerlin.gr.

Γιατί αυτή την Black Friday στα LEROY MERLIN, εσύ διαλέγεις τι θα φτιάξεις και εμείς σε… φτιάχνουμε με τις τιμές!

[1] Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Το Pass αφορά αποκλειστικά τα μέλη του LEROY MERLIN club Ελλάδας και διατίθεται μόνο στα φυσικά καταστήματα.