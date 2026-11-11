Σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του δικτύου των 107 καταστημάτων της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα

Σε πλήρη και κανονική λειτουργία επιστρέφει το σύνολο του δικτύου της Pizza Fan. Από σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, και τα 107 καταστήματα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, καθώς και όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες παραγγελιών, επαναλειτουργούν κανονικά από τη 1:00 το μεσημέρι.

Η λειτουργική ομαλότητα αποκαθίσταται πλήρως στο σύνολο των σημείων του δικτύου. Η εταιρεία επιστρέφει στην καθημερινή της δραστηριότητα με προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, τηρώντας απαρέγκλιτα τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που την έχουν καθιερώσει στην προτίμηση των καταναλωτών.

Από αύριο, το κοινό μπορεί να εξυπηρετείται κανονικά για delivery και take-away μέσω του pizzafan.gr, του επίσημου app, του τηλεφωνικού κέντρου (18 111 και 210 811 2000), καθώς και μέσω από τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες παραγγελιών.