Μια απρόσμενη ιστορία από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της διεθνούς μόδας μοιράστηκε η Βίκυ Καγιά, αποκαλύπτοντας τι συνέβη όταν βρέθηκε στα παρασκήνια μιας επίδειξης μαζί με τη Ναόμι Κάμπελ. Μια στιγμή που μπορεί σήμερα να θυμάται με χιούμορ, τότε όμως την είχε στενοχωρήσει αρκετά.

Καλεσμένη στο MadWalk26 Vidcast, η Βίκυ Καγιά γύρισε τον χρόνο πίσω, τότε που ήταν μόλις 18 με 19 ετών και προσπαθούσε να καθιερωθεί στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου. Ανάμεσα στις αναμνήσεις της ξεχώρισε ένα περιστατικό από επίδειξη του οίκου Trussardi στο Μιλάνο, όπου η Ναόμι Κάμπελ αποφάσισε την τελευταία στιγμή να φορέσει τα δικά της ρούχα.

Όπως περιέγραψε, το διάσημο supermodel ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένο και, καθώς δεν του άρεσαν τα ρούχα που είχε επιλέξει η ομάδα της επίδειξης, πήρε εκείνα που προορίζονταν για τη Βίκυ Καγιά. Έτσι, η ίδια βρέθηκε ξαφνικά να πρέπει να περπατήσει στην πασαρέλα με ένα σύνολο που δεν της ταίριαζε καθόλου.

«Όταν ήμουν 18-19 χρονών είχα κάνει την επίδειξη του Trussardi στο Μιλάνο. Είχε έρθει η Ναόμι Κάμπελ, η οποία ήταν πάρα πολύ θυμωμένη -δεν ξέρω αν είχε πιει και αλκοόλ, δεν ξέρω τι είχε συμβεί- και δεν της άρεσαν τα ρούχα της και επειδή έτυχε και ήμουν εγώ παραδίπλα -δεν με ήξερε η γυναίκα- πήρε τα δικά μου ρούχα, γιατί της άρεσαν αυτά».

«Δεν ήθελα να βγω χάλια»

Για τη Βίκυ Καγιά, το δυσάρεστο δεν ήταν τόσο η συμπεριφορά της Ναόμι Κάμπελ όσο το γεγονός ότι ένιωθε πως έχανε μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσει τον καλύτερό της εαυτό. Εκείνη την περίοδο κάθε επίδειξη αποτελούσε ένα ακόμη βήμα προς την επαγγελματική καταξίωση και ήθελε να κάνει καλή εντύπωση.

«Και ξαφνικά εγώ ήμουν με ένα πράγμα φαρδύ σαν τσουβάλι και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, όχι γιατί μου πήρε τα ρούχα η Ναόμι Κάμπελ -και καλά έκανε γιατί ήταν η σταρ τότε- αλλά γιατί ήθελα τόσο πολύ να πετύχω και να τα κάνω καλά και να κάνω κι άλλες επιδείξεις και δεν ήθελα να βγω χάλια. Φορούσα ένα κόκκινο φανελάκι, t-shirt, σατέν, μου ήταν τεράστιο γιατί εγώ τότε δεν είχα καθόλου στήθος, και μία δερμάτινη φούστα μίντι που μου ήταν κι αυτή φαρδιά. Ήμουν λίγο σαν τον παπουτσωμένο γάτο, αλλά δεν πειράζει».

Οι συνεργασίες που ονειρευόταν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις δύσκολες στιγμές της καριέρας της. Η Βίκυ Καγιά αναφέρθηκε και σε δύο σχεδιαστές με τους οποίους θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.

«Ονειρευόμουν να συνεργαστώ με τη Βίβιαν Γουέστγουντ, αλλά δεν ήμουν ποτέ το στιλ της και με τον Ρικ Όουενς. Μία φορά που ήθελαν να με δουν στο κάστινγκ του Ρικ Όουενς, δεν έφτασα καν στην πόρτα, είχαν ήδη κλείσει», αποκάλυψε.

Πότε ένιωσε πραγματικά σταρ

Παρότι έχει ζήσει τη λάμψη της μόδας και έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του χώρου, η Βίκυ Καγιά εξήγησε ότι η αίσθηση του να είσαι σταρ δεν συνδέεται απαραίτητα με τις πασαρέλες και τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιλώντας για τις στιγμές που ξεχώρισε τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή, αναφέρθηκε στην εμπειρία της στο μιούζικαλ που σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής, αλλά και στη μητρότητα, την οποία περιέγραψε ως κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό.

«Στο μόντελινγκ με τα μαλλιά και το make-up που κάνεις, πάντα σαν σταρ νιώθεις, πρέπει να δείχνεις σαν σταρ. Αλλά εκεί που αισθάνθηκα πραγματική σταρ, με τα όλα μου, ήταν όταν έπαιξα στο μιούζικαλ που σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής. Στην προσωπική μου ζωή αισθάνθηκα πραγματική σταρ, όταν έκανα τα παιδιά μου. Όχι την ώρα που τα έκανα, αλλά καθώς μεγάλωνα τα παιδιά μου, το “μαμά, μαμά, μαμά” είναι όλος τους ο κόσμος. Πιο σταρ από αυτό δεν έχει για εμένα».

Η πιο ακραία απαίτηση που αντιμετώπισε σε φωτογράφιση

Ανάμεσα στις αποκαλύψεις της υπήρχε και μία ακόμη ιστορία που δείχνει πόσο απαιτητικές μπορεί να γίνουν ορισμένες επαγγελματικές συνεργασίες στον χώρο της μόδας.

Όταν τη ρώτησαν ποιο ήταν το πιο παράξενο πράγμα που της είχαν ζητήσει να κάνει για τη δουλειά της, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική.

«Το πιο τρελό πράγμα που μου έχουν ζητήσει είναι να κρεμαστώ από γέφυρα στη Βουδαπέστη, στο καταχείμωνο», ανέφερε.

Μέσα από αυτές τις αναμνήσεις, η Βίκυ Καγιά έδωσε μια διαφορετική εικόνα της πορείας της, θυμίζοντας πως πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τις μεγάλες συνεργασίες υπάρχουν και στιγμές αμηχανίας, απογοήτευσης και απρόβλεπτων καταστάσεων. Και όπως φαίνεται, κάποιες από αυτές παραμένουν αξέχαστες ακόμη και πολλά χρόνια αργότερα.