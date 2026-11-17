Ο James Bond ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη και το ενδιαφέρον γύρω από τον ηθοποιό που θα διαδεχθεί τον Daniel Craig παραμένει τεράστιο. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τον πολυπόθητο ρόλο βρίσκεται και εκείνο του Robert Pattinson, ενός ηθοποιού που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί με την ίδια άνεση από τις ανεξάρτητες παραγωγές μέχρι τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises.

Η επίσημη επιβεβαίωση και το νέο κεφάλαιο του 007

Πλέον, η είδηση επιβεβαιώνεται και από την ίδια την Amazon MGM Studios. Με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, η εταιρεία παρουσίασε τον Robert Pattinson ως τον νέο James Bond, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο φημολογίας.

Ο Pattinson αφήνει πίσω του τον ανταγωνισμό, στον οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκονταν μεταξύ άλλων οι Callum Turner, Josh O’Connor και Jack Lowden. Έτσι, γίνεται ο έβδομος ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο του διάσημου Βρετανού πράκτορα στην επίσημη κινηματογραφική σειρά, μετά τον Daniel Craig, ο οποίος αποχαιρέτησε τον χαρακτήρα το 2021 με την ταινία «No Time to Die».

Από το Twilight και τον Batman στον James Bond

Η πορεία του Robert Pattinson μόνο προβλέψιμη δεν ήταν. Το «Twilight» τον έκανε παγκοσμίως γνωστό ως Edward Cullen, όμως ο ίδιος δεν περιορίστηκε στην εικόνα του ρομαντικού πρωταγωνιστή. Αντίθετα, αναζήτησε διαφορετικούς χαρακτήρες και συνεργασίες, χτίζοντας σταδιακά μια κινηματογραφική διαδρομή με αρκετές εκπλήξεις.

Το «The Batman» αποτέλεσε ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην καριέρα του, καθώς του έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια πιο σκοτεινή και εσωστρεφή εκδοχή του Bruce Wayne. Τώρα, στα 40 του χρόνια, ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με έναν εξίσου απαιτητικό χαρακτήρα, που έχει συνδεθεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές του κινηματογράφου.

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Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη νέα ταινία

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην επιλογή του πρωταγωνιστή. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Denis Villeneuve, ο δημιουργός των «Dune» και «Blade Runner 2049», ενώ το σενάριο γράφει ο Steven Knight, γνωστός από το «Peaky Blinders». Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Amy Pascal και David Heyman, με την Tanya Lapointe στη θέση της εκτελεστικής παραγωγού.

Ο Villeneuve εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι ο Pattinson συνδυάζει τη διαχρονική προσωπικότητα του Bond με μια φρέσκια προσέγγιση στον χαρακτήρα.

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός χαρακτήρισε την επιλογή του όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους ανθρώπους που του εμπιστεύτηκαν τον ρόλο.

Η επόμενη ταινία δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Ωστόσο, η επιλογή του νέου πρωταγωνιστή σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή για το franchise, το οποίο περνά πλέον σε μια διαφορετική δημιουργική εποχή.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι είδους James Bond θα παρουσιάσει ο Robert Pattinson. Θα διατηρήσει τη γνώριμη γοητεία και αυτοπεποίθηση του 007 ή θα δώσει στον χαρακτήρα μια πιο σκοτεινή και απρόβλεπτη διάσταση; Η απάντηση θα έρθει στη μεγάλη οθόνη, αλλά ένα είναι σίγουρο: ο νέος Bond έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα.