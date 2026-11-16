Πέτρος Ξεκούκης: “Έφτιαξα τον τάφο του το 1982 και ξάπλωσα μέσα για να δω αν με χωράει”

Μια ασυνήθιστη αποκάλυψη έκανε ο Πέτρος Ξεκούκης, μιλώντας για τον θάνατο και τον τρόπο με τον οποίο έχει προετοιμαστεί για το αναπόφευκτο. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει φροντίσει για την τελευταία του κατοικία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, ενώ περιέγραψε με χιούμορ ένα περιστατικό που έζησε στο κοιμητήριο.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο Πέτρος Ξεκούκης εξήγησε πως από το 1982 έχει έτοιμο τον τάφο του στο κοιμητήριο των Μεγάρων. Μάλιστα, δεν περιορίστηκε απλώς στην επιλογή του χώρου, αλλά φρόντισε προσωπικά ακόμη και τις λεπτομέρειες.

«Ξάπλωσα μέσα και τον θεώρησα λίγο στενό»

Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο ζήτημα με αρκετή δόση χιούμορ, αφού, όπως αποκάλυψε, κάποια στιγμή αποφάσισε να ξαπλώσει μέσα στον τάφο του για να διαπιστώσει αν είναι άνετος. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν τον ικανοποίησε ιδιαίτερα!

«Έχω μεγαλώσει και εγώ λίγο. Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων. Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί. Ξάπλωσα μέσα και τον θεώρησα λίγο στενό και του λέω “γιατί τον έκανες τόσο στενό;”. Δεν βολευόμουν. Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Τον πήρα στην πρώτη σειρά, για να είμαι μπροστά να βλέπω όλους του άλλους που θα περνάνε μέσα. Είναι έτοιμος, έχει λευκό μάρμαρο Πεντέλης», είπε.