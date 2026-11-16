SHOPFLIX max: Γιορτάζει τον πρώτο του χρόνο με ετήσια συνδρομή μόνο 5€ για 3 ημέρες!

Έναν χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει το SHOPFLIX max, το συνδρομητικό πρόγραμμα του SHOPFLIX που προσφέρει απεριόριστα δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις, κάνοντας το online shopping πιο εύκολο και οικονομικό. Με αφορμή τα πρώτα του γενέθλια, το SHOPFLIX προσφέρει την ετήσια συνδρομή μόνο με 5€, αντί των 20€, αποκλειστικά από τις 16 έως και τις 18 Νοεμβρίου.

Η ενέργεια έρχεται την ιδανική στιγμή, καθώς οι Black Friday προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει στο SHOPFLIX, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να κερδίσουν διπλά: τιμές έως -60% σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και δωρεάν μεταφορικά στις παραγγελίες τους με το SHOPFLIX max!

Πάνω από 10.000 συνδρομητές και 500% αύξηση στη συχνότητα παραγγελιών

Με περισσότερους από 10.000 συνδρομητές στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το SHOPFLIX max καταγράφει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την αξία που προσφέρει στους καταναλωτές. Ενδεικτικό της δυναμικής του είναι ότι η συχνότητα παραγγελιών των συνδρομητών αυξάνεται κατά 500% μετά την εγγραφή τους. Η σημαντική αυτή αύξηση μεταφράζεται και σε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, καθώς οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να αποσβέσουν το κόστος της συνδρομής από τις πρώτες τους αγορές, αλλά και να συνεχίσουν να εξοικονομούν χρήματα από τα μεταφορικά σε όλη τη διάρκειά της.

Ισχυρό κίνητρο για νέους πελάτες, περισσότερη αξία για τους υπάρχοντες

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι οι συνδρομητές του SHOPFLIX max προέρχονται σχεδόν ισόποσα από δύο κατηγορίες: νέους πελάτες που επέλεξαν να γνωρίσουν το SHOPFLIX μέσα από τα προνόμια της συνδρομής και υφιστάμενους πελάτες που είχαν ήδη ξεχωρίσει το marketplace για την αγοραστική του εμπειρία. Μάλιστα, και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν παρόμοια αγοραστική συμπεριφορά μετά την ενεργοποίηση της συνδρομής, ανεξάρτητα από την προηγούμενη σχέση τους με το SHOPFLIX. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τον διπλό ρόλο του SHOPFLIX max: προσελκύει νέους πελάτες και ταυτόχρονα ενισχύει την πιστότητα των υφιστάμενων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο συχνή και σταθερή αγοραστική σχέση.

Με το SHOPFLIX max, το SHOPFLIX συνεχίζει να επενδύει σε υπηρεσίες που προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στους καταναλωτές, ενισχύοντας τη συνολική αγοραστική εμπειρία και χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.