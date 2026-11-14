Ξηροί καρποί: πότε να τους προτιμάς μέσα στην ημέρα;

Οι ξηροί καρποί χωράνε εύκολα στην καθημερινή διατροφή, είτε τους απολαμβάνεις σκέτους είτε τους προσθέτεις σε ένα γεύμα. Δεν υπάρχει, όμως, κάποια συγκεκριμένη ώρα που να τους κάνει «καλύτερους». Το πότε θα τους φας εξαρτάται κυρίως από το πότε πεινάς και πώς ταιριάζουν στο πρόγραμμά σου.

Για ένα χορταστικό σνακ

Αν πεινάς ανάμεσα στα γεύματα, μια μικρή χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς μπορεί να γίνει εύκολο σνακ. Οι ξηροί καρποί περιέχουν πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ενώ η ποσότητα έχει σημασία, επειδή είναι ένα τρόφιμο με αρκετή ενέργεια. Μια συνηθισμένη μερίδα αντιστοιχεί περίπου σε 28 γραμμάρια ή σε μία μικρή χούφτα.

Μπορείς να τους συνδυάσεις με ένα φρούτο ή να προσθέσεις λίγους σε γιαούρτι. Έτσι φτιάχνεις ένα πιο ολοκληρωμένο σνακ, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία.

Στο πρωινό ή στα κυρίως γεύματα

Οι ξηροί καρποί δεν χρειάζεται να μένουν μόνο για τις ώρες που θέλεις κάτι πρόχειρο. Λίγα αμύγδαλα ή καρύδια ταιριάζουν με βρώμη και γιαούρτι, ενώ ψιλοκομμένα φουντούκια ή καρύδια μπορούν να δώσουν τραγανή υφή σε μια σαλάτα ή σε ψητά λαχανικά. Το μυστικό είναι να τους προσθέτεις στο πιάτο σου, όχι να τους αντιμετωπίζεις σαν κάτι που πρέπει να καταναλώσεις οπωσδήποτε σε συγκεκριμένη ώρα.

Ποιους να επιλέγεις και τι να προσέχεις

Προτίμησε ανάλατους, χωρίς ζάχαρη ή επικάλυψη σοκολάτας, και έλεγξε την ετικέτα στα συσκευασμένα προϊόντα. Είναι εύκολο να φας περισσότερο από όσο υπολόγιζες, γι’ αυτό βοήθα τον εαυτό σου μοιράζοντας μια ποσότητα σε μικρό μπολ αντί να τρως απευθείας από τη συσκευασία.

Τελικά, προτίμησέ τους όταν θέλεις ένα πρακτικό σνακ ή όταν θέλεις να προσθέσεις λίγη γεύση και τραγανή υφή σε ένα γεύμα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει «σωστή ώρα». Αρκεί να επιλέγεις την ποσότητα που σου ταιριάζει και να τους εντάσσεις σε μια ισορροπημένη διατροφή.