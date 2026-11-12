Διαβήτης τύπου 2: Τα σημάδια που μπορεί να περάσουν απαρατήρητα

Στην Ελλάδα, πάνω από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταγραφεί με σακχαρώδη διαβήτη. Ο αριθμός αφορά όσους έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο και περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους διαβήτη. Δεν δείχνει, επομένως, πόσοι άνθρωποι έχουν διαβήτη τύπου 2 ειδικά, ούτε πόσοι ζουν με τη νόσο χωρίς διάγνωση. Τα νεότερα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, όπως τα παρουσίασε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, καταγράφουν 1.336.340 άτομα τον Οκτώβριο του 2026, έναντι 1.067.165 το 2021.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, στις 14 Νοεμβρίου, στρέφει την προσοχή στην ενημέρωση και την πρόληψη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον διαβήτη τύπου 2, ο οποίος μπορεί να εξελίσσεται αργά και να μην προκαλεί εύκολα αντιληπτά συμπτώματα. Έτσι, κάποιος μπορεί να μην υποψιαστεί ότι χρειάζεται έλεγχο, ενώ η έγκαιρη διάγνωση βοηθά να ξεκινήσει εγκαίρως η κατάλληλη φροντίδα.

Γιατί μπορεί να μην τον αντιληφθείς

Στον διαβήτη τύπου 2, ο οργανισμός δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά την ινσουλίνη. Με τον καιρό, τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μπορεί να αυξηθούν. Τα συμπτώματα συχνά αναπτύσσονται σταδιακά, σε διάστημα ετών, και σε ορισμένους ανθρώπους δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά.

Ανάμεσα στις ενδείξεις που μπορεί να εμφανιστούν είναι η έντονη δίψα, η συχνότερη ούρηση, η κόπωση, η θολή όραση και η ανεξήγητη απώλεια βάρους. Κανένα από αυτά τα συμπτώματα από μόνο του δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχει διαβήτης. Αν επιμένουν ή σε ανησυχούν, συζήτησέ τα με γιατρό. Η απουσία τους, επίσης, δεν αποκλείει τη νόσο.

Ποιοι έχουν αυξημένο κίνδυνο

Ορισμένοι παράγοντες συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το αυξημένο σωματικό βάρος, η περιορισμένη σωματική δραστηριότητα, η μεγαλύτερη ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό και ο προδιαβήτης. Αυξημένη προσοχή χρειάζονται επίσης όσοι έχουν ιστορικό διαβήτη κύησης ή λιπώδη νόσο του ήπατος.

Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων παραγόντων κινδύνου δεν σημαίνει ότι κάποιος θα εμφανίσει οπωσδήποτε διαβήτη. Μπορεί, όμως, να αποτελεί λόγο για να ρωτήσει τον γιατρό του πότε χρειάζεται να ελέγξει το σάκχαρό του.

Τι μπορεί να προκαλέσει η νόσος

Όταν τα επίπεδα γλυκόζης παραμένουν υψηλά για μεγάλο διάστημα, ο διαβήτης μπορεί να βλάψει τα αγγεία και τα νεύρα. Οι επιπτώσεις μπορεί να αφορούν την καρδιά, τους νεφρούς και τα μάτια, ενώ η νευρική βλάβη και η κακή κυκλοφορία του αίματος μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα στα πόδια. Η έγκαιρη διάγνωση και η παρακολούθηση βοηθούν στη διαχείριση της νόσου και στη μείωση του κινδύνου επιπλοκών.

Η πρόληψη και ο έλεγχος έχουν σημασία

Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική κίνηση και η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη ή στην καθυστέρηση της εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Η αποφυγή του καπνίσματος αποτελεί επίσης μέρος της φροντίδας της συνολικής υγείας.

Παράλληλα, ένας αιματολογικός έλεγχος μπορεί να εντοπίσει αυξημένη γλυκόζη ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα. Το πότε χρειάζεται να γίνει εξαρτάται από το ιστορικό και τους παράγοντες κινδύνου κάθε ανθρώπου, γι’ αυτό είναι καλό να το συζητάς με τον γιατρό σου.