Καφέ κραγιόν: 3 tips για να βρεις την απόχρωση που σου ταιριάζει

Από τα nude καφέ μέχρι τους βαθιούς σοκολατί τόνους, το καφέ κραγιόν επιστρέφει κάθε φθινόπωρο και φέρνει μαζί του κάτι από την αισθητική των ’90s. Τα brown lips έχουν γίνει ξανά αγαπημένη επιλογή, καθώς μπορούν να δώσουν χαρακτήρα σε ένα μακιγιάζ χωρίς να δείχνουν πάντα έντονα. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από την απόχρωση, την υφή και τον τρόπο που θα το φορέσεις. Ένα καφέ κραγιόν μπορεί να μοιάζει φυσικό και διακριτικό ή να γίνει το κεντρικό στοιχείο του look σου. Πριν διαλέξεις το επόμενο, κράτησε υπόψη σου τρία απλά tips.

Παρατήρησε τους υποτόνους

Τα καφέ κραγιόν δεν έχουν όλα την ίδια βάση. Κάποια περιέχουν χρυσούς ή ροδακινί τόνους, ενώ άλλα γέρνουν περισσότερο προς το κόκκινο, το ροζ ή το mauve. Αυτές οι μικρές διαφορές αλλάζουν αισθητά το αποτέλεσμα στα χείλη.

Ο celebrity makeup artist Tim Quinn έχει επισημάνει ότι δεν χρειάζεται να ταιριάξεις αυστηρά το κραγιόν με τον τόνο της επιδερμίδας σου. Μεγαλύτερη σημασία έχει η αρμονία του με το συνολικό μακιγιάζ. Συνήθως, οι πιο ψυχρές καφέ αποχρώσεις ταιριάζουν όμορφα σε επιδερμίδες με ψυχρούς υποτόνους, ενώ οι θερμότερες αναδεικνύουν περισσότερο τις σταρένιες και τις θερμές επιδερμίδες. Αν ένα χρώμα κάνει το πρόσωπό σου να δείχνει άτονο, δοκίμασε μια άλλη απόχρωση με πιο ροζ ή ζεστή βάση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Teena S Mathew (@daily_dose_of_glam_by_teena)

Διάλεξε το φινίρισμα ανάλογα με το look

Σκέψου πρώτα πώς θέλεις να δείχνουν τα χείλη σου. Ένα ανοιχτό nude brown με σατινέ ή glossy υφή δίνει πιο ανάλαφρο, φυσικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ένα σκούρο σοκολατί κραγιόν με ματ φινίρισμα κάνει το μακιγιάζ πιο έντονο. Εξίσου σημαντική είναι και η σύνθεση. Προτίμησε ένα προϊόν που απλώνεται ομοιόμορφα και δεν αφήνει κενά ή σημεία με διαφορετική ένταση.

Βρες την ισορροπία με το υπόλοιπο μακιγιάζ

Το καφέ κραγιόν συνδυάζεται εύκολα με διαφορετικά looks. Για μια ζεστή, φθινοπωρινή εμφάνιση, μπορείς να το φορέσεις με καφέ σκιές, καφέ eyeliner και αρκετή μάσκαρα. Αν προτιμάς να τραβήξεις την προσοχή στα χείλη, κράτησε το μακιγιάζ των ματιών πιο διακριτικό. Bronze ή taupe σκιές, μια λεπτή γραμμή eyeliner ή ακόμη και ένα καθαρό, minimal look μπορούν να το αναδείξουν χωρίς να ανταγωνίζονται την απόχρωσή του.