Πως μια ειδοποίηση αρκεί για να διαταράξει τη συγκέντρωση στην εργασία

Η ημέρα ξεκινά με συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά συχνά εξελίσσεται μέσα από διαδοχικές διακοπές. Ένα email εμφανίζεται στην οθόνη, ένα μήνυμα φτάνει στο κινητό και η εργασία που είχε προτεραιότητα μένει στη μέση. Ακόμη και όταν οι υποχρεώσεις έχουν καταγραφεί στα ημερολόγια, η συγκέντρωση δεν είναι εξασφαλισμένη. Νέα έρευνα δείχνει ότι η επίδραση μιας ειδοποίησης αρχίζει πριν καν ανοίξουμε το μήνυμα.

Η μελέτη “Attention hijacked”, που δημοσιεύθηκε το 2026 στο Computers in Human Behavior, εξέτασε 180 φοιτητές με μια δοκιμασία επιλεκτικής προσοχής. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναγνωρίζουν το χρώμα των λέξεων, αγνοώντας τη σημασία τους, ενώ εμφανίζονταν ειδοποιήσεις που έμοιαζαν με εκείνες των smartphones. Τα μηνύματα παρουσιάζονταν ως προσωπικά, ως ειδοποιήσεις τρίτων ή σε θολή, δυσανάγνωστη μορφή. Οι ερευνητές κατέγραψαν προσωρινή επιβράδυνση της γνωστικής επεξεργασίας για περίπου επτά δευτερόλεπτα. Το εύρημα αφορά την απόδοση στη συγκεκριμένη δοκιμασία και δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ισόχρονη απώλεια παραγωγικότητας για κάθε εργαζόμενο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η ένταση της διαταραχής συνδεόταν με τη συχνότητα των ειδοποιήσεων και του ελέγχου του κινητού, περισσότερο από ό,τι με τον συνολικό χρόνο χρήσης. Η επίδραση ενισχυόταν όταν το μήνυμα θεωρούνταν προσωπικά σημαντικό. Το εύρημα στρέφει τη συζήτηση από τις ώρες μπροστά στην οθόνη στον τρόπο με τον οποίο αυτές διακόπτονται. Για την καθημερινή οργάνωση, αυτό υποδεικνύει ότι οι χρόνοι συγκέντρωσης χρειάζονται προστασία, πέρα από την καταγραφή των εργασιών σε planners.

Η εικόνα της εργασίας συμπληρώνει τα εργαστηριακά ευρήματα. Στο Work Trend Index 2025 της Microsoft, το 48% των εργαζομένων και το 52% των στελεχών περιέγραψαν την εργασία τους ως χαοτική και κατακερματισμένη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 31.000 εργαζομένους γνώσης, σε 31 αγορές. Τα ποσοστά αποτυπώνουν την εμπειρία των ερωτηθέντων, χωρίς να αποδίδουν όλη την πίεση στις ειδοποιήσεις. Δείχνουν, ωστόσο, το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται κάποιος να συγκεντρωθεί.

Μια πρακτική αφετηρία είναι να ξεχωρίζουν οι βασικές προτεραιότητες της ημέρας από τις υπόλοιπες εκκρεμότητες. Στα σημειωματάρια μπορούν να καταγράφονται συγκεκριμένα επόμενα βήματα, μαζί με τον χρόνο εκτέλεσής τους, ώστε να είναι σαφές τι προηγείται και τι μπορεί να περιμένει. Η αξία βρίσκεται στο σαφές σχέδιο. Σε σειρά πειραμάτων του 2011, δημοσιευμένη στο Journal of Personality and Social Psychology, οι Masicampo και Baumeister διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος προγραμματισμός ανολοκλήρωτων στόχων περιόριζε τις παρεμβατικές σκέψεις που αυτοί προκαλούσαν κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων.

Η ίδια λογική εφαρμόζεται στις αναπόφευκτες διακοπές. Πριν από μια συνάντηση ή τηλεφωνική κλήση, μια σύντομη καταγραφή σε μπλοκ σημειώσεων μπορεί να κρατήσει το σημείο συνέχειας ορατό. Μια φράση όπως “επόμενο βήμα ο έλεγχος των στοιχείων του δεύτερου πίνακα” δίνει σαφέστερη αφετηρία από μια γενική υπενθύμιση “να τελειώσει η παρουσίαση”. Πρόκειται για απλή πρακτική οργάνωσης, χωρίς να προϋποθέτει κάποια νέα εφαρμογή.

Αντίστοιχα, οι σκέψεις που εμφανίζονται στη μέση μιας απαιτητικής εργασίας δεν χρειάζεται να γίνονται αμέσως νέες εργασίες. Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια προσφέρουν έναν πρόχειρο χώρο καταγραφής μέχρι τον επόμενο έλεγχο εκκρεμοτήτων. Χρειάζεται, όμως, τακτική συγκέντρωση των σημειώσεων σε ένα ενιαίο πλάνο, ώστε οι υπενθυμίσεις να μη μετατρέπονται σε ακόμη περισσότερα ασύνδετα ερεθίσματα γύρω από την οθόνη.

Για ορισμένες εργασίες, ένα χαρτί και ένα στυλό επιτρέπουν να καταγραφεί μια ιδέα χωρίς να ανοίξει άλλη καρτέλα. Παράλληλα, ο έλεγχος των μη επειγόντων μηνυμάτων μπορεί να συγκεντρώνεται σε προκαθορισμένες ώρες. Σε πείραμα πεδίου με 237 συμμετέχοντες, δημοσιευμένο το 2019, η παράδοση ειδοποιήσεων σε τρεις ημερήσιες ομάδες συνδέθηκε με χαμηλότερο αναφερόμενο στρες και μεγαλύτερη αίσθηση συγκέντρωσης σε σύγκριση με τη συνήθη λήψη τους. Τα ευρήματα αφορούν την εμπειρία των συμμετεχόντων και δεν ορίζουν ένα ενιαίο ωράριο επικοινωνίας για κάθε επάγγελμα. Οι αναγκαίες ειδοποιήσεις και η πρόσβαση σε επείγουσες κλήσεις μπορούν να παραμένουν ενεργές.

Η οργάνωση αφορά και τις πληροφορίες που βρίσκονται εκτός οθόνης. Όταν τα έντυπα μιας υπόθεσης παραμένουν μαζί σε ντοσιέ, η επιστροφή στην εργασία δεν απαιτεί κάθε φορά νέα αναζήτηση. Η αντίστοιχη ταξινόμηση των ψηφιακών αρχείων και η απομάκρυνση εγγράφων που δεν χρησιμοποιούνται από την επιφάνεια εργασίας υπηρετούν τον ίδιο πρακτικό στόχο.

Το υλικό που δεν χρησιμοποιείται μπορεί να παραμένει σε συρταριέρες γραφείου, αφήνοντας διαθέσιμο τον χώρο για την τρέχουσα εργασία. Η προστασία της συγκέντρωσης, βέβαια, απαιτεί και συμφωνίες μέσα στην ομάδα για το τι είναι επείγον και πότε αναμένεται απάντηση. Ένα οργανωμένο γραφείο βοηθά τη ροή της ημέρας· ο χρόνος για απερίσπαστη εργασία χρειάζεται να αποτελεί και οργανωτική προτεραιότητα.

Εξωτερικές πηγές: