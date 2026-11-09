Κοτόπουλο κάρυ με γάλα καρύδας και σπανάκι: Μια αρωματική συνταγή με εξωτική γεύση

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα πιάτα με κοτόπουλο, αυτή η συνταγή είναι μια πολύ νόστιμη επιλογή. Το τρυφερό κοτόπουλο μαγειρεύεται με κουρκουμά, κύμινο, φρέσκο τζίντζερ και γάλα καρύδας, δημιουργώντας μια πλούσια, αρωματική σάλτσα. Το σπανάκι προσθέτει φρεσκάδα, ενώ το τσίλι δίνει μια διακριτική πικάντικη νότα. Ένα πιάτο που θυμίζει ασιατική κουζίνα και μπορείς να ετοιμάσεις εύκολα στο σπίτι, χωρίς ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις.

Μερίδες: 2

Προετοιμασία: 10 λεπτά

Μαγείρεμα: 20 λεπτά

Υλικά

Για το κοτόπουλο

4 φιλέτα από μπούτι κοτόπουλου, χωρίς κόκαλο και πέτσα, κομμένα σε τέσσερα κομμάτια το καθένα

1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά σε σκόνη

1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο σε σκόνη

1 κουταλιά της σούπας χυμό λάιμ ή λεμονιού

1½ κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο

½ κουταλάκι του γλυκού ψιλό θαλασσινό αλάτι

Για τη σάλτσα

1 κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο

1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου

1 μέτριο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

15 γρ. φρέσκο τζίντζερ, καθαρισμένο και τριμμένο

2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες

Περίπου 250 ml από το υδαρές μέρος του γάλακτος καρύδας, εφόσον διαχωρίζεται στη συσκευασία

2 κουταλιές της σούπας από την παχύρρευστη κρέμα καρύδας που συγκεντρώνεται στην επιφάνεια

½ κόκκινη πιπεριά τσίλι, ψιλοκομμένη

50 γρ. τρυφερό σπανάκι ή pak choi, χοντροκομμένο

Εκτέλεση

Βάζουμε τα κομμάτια κοτόπουλου σε ένα μπολ και προσθέτουμε τον κουρκουμά, το κύμινο σε σκόνη, τον χυμό λάιμ ή λεμονιού και το αλάτι. Ανακατεύουμε καλά, ώστε τα μπαχαρικά να καλύψουν ομοιόμορφα το κρέας. Ζεσταίνουμε 1½ κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε το κοτόπουλο και το σοτάρουμε για περίπου 4 με 5 λεπτά, γυρίζοντάς το τακτικά, μέχρι να αποκτήσει ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα. Το μεταφέρουμε προσωρινά σε ένα πιάτο. Για τη σάλτσα, ζεσταίνουμε την υπόλοιπη κουταλιά ηλιέλαιου σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι. Ρίχνουμε τους σπόρους κύμινου και τους αφήνουμε για 10 με 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να βγάλουν το άρωμά τους. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το σοτάρουμε για 5 με 6 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσει. Ρίχνουμε το τριμμένο τζίντζερ και το σκόρδο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για ακόμη 2 με 3 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην καούν. Προσθέτουμε το υδαρές μέρος του γάλακτος καρύδας και την κρέμα καρύδας. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τη σάλτσα να αρχίσει να σιγοβράζει. Επιστρέφουμε το κοτόπουλο στο τηγάνι και το μαγειρεύουμε για περίπου 3 με 4 λεπτά ακόμη ή όσο χρειαστεί, μέχρι να ψηθεί εντελώς. Για ασφαλές αποτέλεσμα, η εσωτερική θερμοκρασία του πρέπει να φτάσει τους 74°C. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο τσίλι και το σπανάκι ή το pak choi. Ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε να μαγειρευτούν για 1 με 2 λεπτά, μέχρι να μαραθούν τα πράσινα λαχανικά. Μοιράζουμε το κάρυ σε δύο πιάτα και σερβίρουμε ζεστό, ιδανικά με ρύζι μπασμάτι που απορροφά υπέροχα την αρωματική σάλτσα.

Μικρά μυστικά για ακόμη πιο νόστιμο αποτέλεσμα

Το μυστικό της συνταγής βρίσκεται στον συνδυασμό των μπαχαρικών με το γάλα καρύδας. Ο κουρκουμάς δίνει υπέροχο χρώμα, το κύμινο προσθέτει βάθος στη γεύση και το τζίντζερ μια ευχάριστη φρεσκάδα.

Αν δεν αγαπάς τα πικάντικα φαγητά, μπορείς να παραλείψεις το τσίλι. Επίσης, αν το γάλα καρύδας δεν έχει διαχωριστεί σε υγρό και κρέμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις περίπου 200 ml ομογενοποιημένο γάλα καρύδας, γνωρίζοντας ότι η υφή της σάλτσας ενδέχεται να διαφέρει λίγο.

Για μια εναλλακτική με λιγότερο άμυλο, μπορείς να αντικαταστήσεις το ρύζι μπασμάτι με ψιλοκομμένο κουνουπίδι, ελαφρώς σοταρισμένο με ελαιόλαδο.

Καλή απόλαυση!