Η ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα. Εμπνευσμένη από το διαχρονικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς, A Christmas Carol, η ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», είναι μια συγκινητική, χριστουγεννιάτικη ιστορία για τη δύναμη της αγάπης, της προσφοράς και της δεύτερης ευκαιρίας. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Την ταινία σκηνοθετεί ο Χρήστος Κανάκης, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Λώρης Λοϊζίδης. Πρωταγωνιστούν οι Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλατζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη και Τάσος Κωστής.

Η ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» διαδραματίζεται στο ξεχωριστό ελληνικό τοπίο των ορεινών χωριών της Ηπείρου. Ο Λυκούργος, ένας σκληρόκαρδος άνθρωπος, κυριευμένος από την απληστία, ζει απομονωμένος και αποξενωμένος από τους ανθρώπους γύρω του. Την παραμονή των Χριστουγέννων, η επίσκεψη τριών πνευμάτων από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τον οδηγεί σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Αντιμέτωπος με όσα τον διαμόρφωσαν και όσα κινδυνεύει να χάσει, καλείται να επανεξετάσει τη ζωή του και να ανακαλύψει ξανά τη σημασία της αγάπης και της γενναιοδωρίας.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές του Hulu «Όλα Επιτρέπονται», «Furious», «Οι Ανταγωνιστές», «Tell Me Lies», το νέο κύκλο της πρωτότυπης σειράς «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», τη νέα σειρά «VisionQuest» της Marvel Television αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» των Disney και Pixar και «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη: Encore» των Marvel Studios.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Σενάριο: Λώρης Λοϊζίδης

Πρωταγωνιστούν: Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής

Παραγωγή: Avaton Films, TP The producer

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκούλιος

Σκηνογραφία: Λίζα Τσουλούπα