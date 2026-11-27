Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Τους τελευταίους μήνες βρισκόταν σε κώμα, ενώ οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης.

Η ηθοποιός είχε περάσει και μια δύσκολη προσωπική περιπέτεια, όταν το σπίτι της στην οδό Αχαρνών καταστράφηκε από την έκρηξη φιαλών υγραερίου σε ισόγειο κατάστημα. Η φωτιά που ακολούθησε προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην κατοικία της και την άφησε χωρίς το σπίτι της.

Από τότε ξεκίνησε ένας μακρύς δικαστικός αγώνας, καθώς διεκδικούσε αποζημίωση για την περιουσία που έχασε. Οι επανειλημμένες αναβολές καθυστέρησαν την υπόθεση και η ίδια περίμενε επί χρόνια να δικαιωθεί. Σε δημόσιες τοποθετήσεις της είχε μιλήσει για το πόσο βαριά την είχε επηρεάσει αυτή η περιπέτεια.

Η πορεία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Η Μάγδα Τσαγγάνη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 1951. Ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο».

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το θέατρο και τον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλλα του». Τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε και σε πολλές βιντεοταινίες, ανάμεσά τους οι «Κλασσική περίπτωση βλάβης», «Ο σοφός και η Σοφία Νο2», «Υπαστυνόμος Θανάσης», «Ερωτιάρης από κούνια» και «Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται». Παράλληλα, έπαιξε στις κινηματογραφικές ταινίες «Γκαρσονιέρα για δέκα» και «Τα παιδιά μας οι άγγελοι».

Οι πρώτες τηλεοπτικές της συμμετοχές ήρθαν τη δεκαετία του 1970, στις σειρές «Ανθρώπινες ιστορίες» και «Μια Αθηναία στην Αθήνα». Το 1991 εμφανίστηκε στις «Κουτσομπόλες», ενώ ακολούθησαν συμμετοχές στις σειρές «Μάλιστα κύριε» και «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης». Από το 1992 έως το 1994 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά «Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα» και τη σεζόν 1995-1996 έπαιξε στη σειρά «Έλλη και Άννα».

Οι σειρές που την έκαναν γνωστή στο ευρύ κοινό

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της ήταν η Ευανθία Λαζάρου στις «Σαββατογεννημένες», τη σεζόν 2003-2004. Την επόμενη χρονιά πρωταγωνίστησε στις σειρές «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και «Όλα του γάμου δις κολα».

Το 2005 εμφανίστηκε στις «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», ενώ έναν χρόνο αργότερα έκανε guest εμφάνιση στο «Στο Παρά Πέντε». Από το 2006 έως το 2008 συμμετείχε στη σειρά «Μαρία η άσχημη» και στη συνέχεια έπαιξε στην αστυνομική κωμωδία «L.A.P.D.».

Με τους ρόλους της σε αγαπημένες ελληνικές σειρές και ταινίες, η Μάγδα Τσαγγάνη άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική.