Μια προσπάθεια να προωθήσει με χιούμορ τα προϊόντα του κατέληξε να προκαλέσει αρνητικά σχόλια για το Fat Rat Paris, την επιχείρηση που διατηρεί η Ιωάννα Τούνη στη γαλλική πρωτεύουσα. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο φαίνεται πως δεν διασκέδασε ιδιαίτερα τους χρήστες της πλατφόρμας.

Στο επίμαχο βίντεο πρωταγωνιστεί η Κωνσταντίνα Πανάγου, ξαδέλφη και συνέταιρος της γνωστής influencer. Η ίδια βρίσκεται καθισμένη χαμηλά, ενώ ένα άλλο πρόσωπο πλησιάζει στο στόμα της ένα μικρό ροζ ποτήρι με καφέ.

«Πόσο γρήγορα θέλω τον καφέ μου στο κρεβάτι, μόλις ξυπνήσω», γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.

Τα αρνητικά σχόλια στο TikTok

Παρόλο που το concept είχε χιουμοριστικό χαρακτήρα, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη ιδέα ήταν άστοχη. Μάλιστα, κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν και την ίδια την Ιωάννα Τούνη, χωρίς να είναι σαφές εάν εκείνη είχε συμμετοχή στη δημιουργία του βίντεο.

«Άβολο», «Εξευτελισμός», «Κατά αφεντικό κατά προσωπικό», «Αυτά θα βλέπουν οι Γάλλοι και θα μας κράζουν!», «Πες μου ότι δεν ήταν η Τούνη υπεύθυνη για αυτό το αποκρουστικό θέαμα», «Ρε παιδιά γιατί να κάνετε κάτι τέτοιο;», ήταν ορισμένες από τις αντιδράσεις που συγκέντρωσε η ανάρτηση, σύμφωνα με το TLIFE.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια του χιούμορ στη διαφήμιση μέσω των social media, καθώς μια ιδέα που έχει στόχο να τραβήξει την προσοχή του κοινού μπορεί τελικά να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Το επιχειρηματικό εγχείρημα στο Παρίσι

Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στον χώρο της εστίασης, δημιουργώντας μαζί με την πρώτη της ξαδέλφη, Κωνσταντίνα Πανάγου, το Fat Rat Paris. Πρόκειται για μια croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα, στην οποία η Κωνσταντίνα, έχοντας επαγγελματική εμπειρία στη ζαχαροπλαστική, έχει αναλάβει τον ρόλο της pastry chef.