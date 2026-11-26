Κάθε Νοέμβριο, ανάμεσα στην πρώτη κούπα ζεστής σοκολάτας και στα φωτάκια που αρχίζουν να στολίζουν τις βιτρίνες, συχνά αναρωτιόμαστε αν τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε τις χριστουγεννιάτικες αγορές μας. Η Black Friday πάντα συμπίπτει με την αρχή της γιορτινής περιόδου και μας δίνει την ευκαιρία να οργανωθούμε και να αναζητήσουμε δώρα για τους αγαπημένους μας. Φέτος, η Samsung μάς δίνει έναν ακόμη λόγο να κοιτάξουμε τις προσφορές της σε επιλεγμένα προϊόντα που αφορούν από τις μετακινήσεις και την άσκηση μέχρι τις στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι. Προφανώς, δεν χρειάζεται να γεμίσουμε το καλάθι μας επειδή απλώς βλέπουμε μια έκπτωση. Μπορούμε πρώτα να σκεφτούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε πραγματικά εμείς αλλά και τι θα χαρεί να λάβει ένας δικός μας άνθρωπος. Ένα smartwatch για το κολλητό που θέλει να παρακολουθεί την φυσική του κατάσταση, ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά για την αδερφή μας που λατρεύει να ακούει μουσική στο δρόμο ή μια τηλεόραση για τις βραδιές που μαζευόμαστε όλοι στον καναπέ, είναι επιλογές με διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά έχουν ένα κοινό, μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας.

Ένα smartwatch για τις καθημερινές μας συνήθειες

Αν έχουμε στη λίστα μας ένα smartwatch, σίγουρα δεν το επιλέγουμε μόνο για την εμφάνισή του. Το φοράμε στη δουλειά, στη βόλτα, στην προπόνηση, αλλά και στις ημέρες που το πρόγραμμά μας είναι γεμάτο και θέλουμε να έχουμε τις βασικές πληροφορίες εύκολα και άμεσα διαθέσιμες. Με μια ματιά, βλέπουμε ειδοποιήσεις και όλη τη φυσική μας κατάσταση, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουμε κάθε φορά το κινητό μας στην τσάντα.

Ένα Galaxy Watch μπορεί να γίνει ένας μικρός καθημερινός σύντροφος που ακολουθεί τον δικό μας ρυθμό. Φυσικά, το διαλέγουμε, είτε για εμάς είτε για κάποιον που αγαπάμε, ανάλογα με τις συνήθειες, το στιλ και τις ανάγκες που θέλουμε να καλύπτει. Για παράδειγμα, μπορούμε να σκεφτούμε αν το θέλουμε κυρίως για τη δουλειά, τις βόλτες και τις καθημερινές μετακινήσεις ή αν θα το φοράμε περισσότερο όταν γυμναζόμαστε. Έτσι, το δώρο μας γίνεται προσωπικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας.

Τα Galaxy Buds που μας ακολουθούν παντού

Παράλληλα, τα Galaxy Buds, όπως τα Buds4 Pro, είναι από εκείνα τα δώρα που θα χρησιμοποιηθούν. Τα παίρνουμε μαζί μας στη διαδρομή προς τη δουλειά, στη βόλτα, στο γυμναστήριο ή όταν θέλουμε να απολαύσουμε λίγη μουσική ή το αγαπημένο μας podcast για λίγη αποσυμπίεση μέσα στη μέρα. Μας κρατούν συντροφιά στις στιγμές που είμαστε έξω, αλλά και όταν θέλουμε να χαλαρώσουμε στο σπίτι με τον δικό μας ρυθμό.

Επιπλέον, τα χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε στο τηλέφωνο και θέλουμε να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα, γιατί, ως γνωστόν, η ζωή μας απαιτεί multitasking σε κάθε φάση. Οπότε, είναι μια πρακτική επιλογή που μπορούμε να αξιοποιούμε σε πολλές διαφορετικές στιγμές, κι έτσι αξίζει να το έχουμε στη χριστουγεννιάτικη λίστα μας.

Μια τηλεόραση Samsung για τις λατρεμένες βραδιές ταινιών με παρέα

Συχνά, η τηλεόραση είναι μια αγορά που αναβάλλουμε, μέχρι να χρειαστεί να ανανεώσουμε ολόκληρο το σαλόνι ή να αντικαταστήσουμε την παλιά μας συσκευή που τελευταία μας «κάνει νερά»! Είναι, όμως, και η αφορμή να αράξουμε στο σπίτι. Από μια χαλαρή βραδιά με την αγαπημένη μας σειρά που θα δούμε για 20η φορά μετά από μια κουραστική μέρα μέχρι τις γιορτές που μαζευόμαστε με φίλους και οικογένεια, η τηλεόραση καταλήγει να γίνει το επίκεντρο πολλών κοινών στιγμών.

Όταν επιλέγουμε μια τηλεόραση, ξεκινάμε από τον διαθέσιμο χώρο μας και σκεφτόμαστε πού θα την τοποθετήσουμε, πόσο συχνά τη χρησιμοποιούμε και ποιο μέγεθος θα ταιριάζει καλύτερα. Έτσι, κάνουμε μια επιλογή που εξυπηρετεί τις ανάγκες μας και δεν βασίζεται μόνο στην πρώτη εντύπωση. Αν έχουμε ήδη στο μυαλό μας μια αλλαγή για το σπίτι ή ένα δώρο για όλη την οικογένεια, η Black Friday είναι η στιγμή να τσεκάρουμε τις διαθέσιμες Samsung επιλογές.

Οι προσφορές Samsung που θα αλλάξουν τη ρουτίνα μας

Τέλος, στο Samsung.com/gr, οι Black Friday προσφορές αφορούν επιλεγμένα προϊόντα, ανάμεσά τους Galaxy Watch, Galaxy Buds και τηλεοράσεις Samsung. Ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μπορούμε να δούμε τις διαθέσιμες επιλογές και τις τιμές στις αντίστοιχες κατηγορίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπλέον, για αγορές αξίας 799 ευρώ και άνω, μπορούμε να έχουμε επιπλέον έκπτωση 5% όταν πληρώσουμε μέσω Samsung Pay[1] με συμβατή κάρτα Visa της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς. Το Samsung Pay περιλαμβάνεται στο Samsung Wallet (Galaxy Store) και απαιτεί συμβατή συσκευή Galaxy με Android 12 ή νεότερο και Samsung Account. Έτσι, αν σχεδιάζουμε ήδη μια τέτοια αγορά, η Black Friday μπορεί να μας βοηθήσει να διαλέξουμε από τώρα δώρο για τους αγαπημένους μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους.

[1] Έκπτωση 5% για αγορές μέσω Samsung.com/gr έως 30.11.2026, μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων, με πληρωμή μέσω Samsung Pay και συμβατή κάρτα Visa της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς. Ισχύει για αγορές 799€ και άνω. Εξαιρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις του Samsung.com/gr.