Ένα μικρό σαλόνι δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαλέξεις ένα πολύ μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Με τη σωστή θέση, λίγη προσοχή στη διάταξη των επίπλων και πιο επιλεκτική διακόσμηση, μπορείς να δημιουργήσεις μια γιορτινή γωνιά που θα ξεχωρίζει χωρίς να δυσκολεύει την καθημερινότητά σου.

Άλλωστε, ένα δέντρο που είναι υπερβολικά μικρό μπορεί να μοιάζει χαμένο μέσα στο δωμάτιο. Το ζητούμενο είναι να ταιριάζει στις διαστάσεις του χώρου και να έχει αρκετή παρουσία, χωρίς να εμποδίζει την κίνηση.

Βρες το κατάλληλο σημείο

Πριν αγοράσεις το δέντρο, σκέψου πού θα μπορούσε να σταθεί καλύτερα. Η γωνία του σαλονιού είναι μια πρακτική επιλογή, αλλά δεν είναι η μόνη. Μπορείς να εξετάσεις ένα σημείο κοντά στο παράθυρο, δίπλα στο τζάκι ή κοντά στην είσοδο του δωματίου, αρκεί να μην κλείνεις ένα πέρασμα ή να δυσκολεύεις την πρόσβαση στα έπιπλα.

Αν έχεις περιορισμένο χώρο, ένα λεπτό και ψηλό δέντρο μπορεί να σου δώσει περισσότερες επιλογές. Μπορείς επίσης να τοποθετήσεις ένα μικρότερο δέντρο πάνω σε ένα σταθερό έπιπλο, ώστε να τραβήξει το βλέμμα χωρίς να καταλάβει χώρο στο πάτωμα.

Ακόμη και στη γωνία, δεν χρειάζεται να το ακουμπήσεις ακριβώς στους τοίχους. Άφησε λίγο περιθώριο γύρω του, ώστε τα κλαδιά να απλωθούν φυσικά και το δέντρο να μη δείχνει στριμωγμένο.

Κάνε μικρές αλλαγές στη διάταξη

Δεν χρειάζεται να αναδιοργανώσεις ολόκληρο το σαλόνι. Μπορείς, όμως, να μετακινήσεις ένα μικρό τραπεζάκι ή μια καρέκλα, για να δημιουργήσεις χώρο για το δέντρο. Πριν αλλάξεις τη θέση των επίπλων, βεβαιώσου ότι μένει άνετος ο διάδρομος και ότι μπορείς να κινείσαι χωρίς εμπόδια.

Κοίτα και τα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω από το σημείο που έχεις επιλέξει. Ένα μεγάλο φυτό, μια πολυθρόνα ή αρκετά διακοσμητικά μπορεί να κάνουν τον χώρο να δείχνει πιο φορτωμένος. Αν τα μεταφέρεις προσωρινά σε άλλο δωμάτιο, το δέντρο θα ξεχωρίσει περισσότερο και το σαλόνι θα παραμείνει λειτουργικό.

Μέτρησε πριν το αγοράσεις

Πριν καταλήξεις σε δέντρο, μέτρησε το διαθέσιμο ύψος και πλάτος. Υπολόγισε και το στολίδι που θα τοποθετήσεις στην κορυφή, καθώς και λίγο κενό ανάμεσα στο δέντρο και το ταβάνι, ώστε να μη δείχνει πιεσμένο.

Το πλάτος είναι εξίσου σημαντικό. Ένα δέντρο μπορεί να χωρά σε ύψος, αλλά να εμποδίζει την πρόσβαση σε έναν καναπέ ή να περιορίζει το πέρασμα. Οι μετρήσεις θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις ένα δέντρο που ταιριάζει πραγματικά στο σημείο.

Διάλεξε στολίδια με μέτρο

Το μικρό σαλόνι δεν απαιτεί να εγκαταλείψεις το στιλ που αγαπάς. Μπορείς να κινηθείς σε παραδοσιακά χρώματα ή σε μια πιο ήρεμη παλέτα, αρκεί να υπάρχει αρμονία με την υπόλοιπη διακόσμηση.

Αντί να καλύψεις κάθε κλαδί, άφησε το πράσινο και το σχήμα του δέντρου να φαίνονται. Λίγα στολίδια που ξεχωρίζουν, μαζί με φωτάκια ή κορδέλες, αρκούν για να δημιουργήσουν γιορτινή ατμόσφαιρα χωρίς να βαραίνουν οπτικά τον χώρο.