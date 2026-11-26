Η MAX&Co. υποδέχθηκε τη γιορτινή περίοδο με ένα ξεχωριστό fashion event, συνδυάζοντας τη μόδα, τη μουσική και τη χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Το Girls’ Night Out | Xmas Edition πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο κατάστημα MAX&Co. της Κηφισιάς (Κολοκοτρώνη 5), με μεγάλη προσέλευση και ένα δυναμικό mix προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας, των media και του lifestyle, influencers, stylists και εκλεκτών καλεσμένων.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη συλλογή Fall/Winter 2026 και να γνωρίσουν από κοντά τον σύγχρονο κόσμο της MAX&Co., μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη στυλ, θετική ενέργεια και γιορτινή διάθεση.

Τον μουσικό παλμό της βραδιάς ανέλαβε η DJ Myrophora, δημιουργώντας το ιδανικό soundtrack, ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν ξεχωριστές γευστικές προτάσεις, signature red mocktails και branded treats, εμπνευσμένα από τη χαρακτηριστική αισθητική του brand.

Μέσα από το Girls’ Night Out | Xmas Edition, η MAX&Co. δημιούργησε μια ολοκληρωμένη fashion & lifestyle εμπειρία, φέρνοντας κοντά τη μόδα, τη μουσική και την προσωπική έκφραση και μετατρέποντας το κατάστημα της Κηφισιάς σε ένα ζωντανό, γιορτινό σημείο συνάντησης.