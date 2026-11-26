Το μικρό σου πιθανότατα παρακολουθεί με ενθουσιασμό τις περιπέτειες της Bluey, οπότε ήρθε η στιγμή να τη γνωρίσει και από κοντά! Η αγαπημένη μπλε σκυλίτσα επισκέπτεται το Museum of Illusions στην Αθήνα και υπόσχεται να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους μια διαφορετική εμπειρία, γεμάτη παιχνίδι, χαμόγελα και πολλές φωτογραφίες.

Μετά την επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, η Bluey ήρθε στην Αθήνα για τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, δίνοντας την ευκαιρία στις οικογένειες να συναντήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ηρωίδα και να εξερευνήσουν παράλληλα τον συναρπαστικό κόσμο των ψευδαισθήσεων.

Μια οικογενειακή έξοδος που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα

Προφανώς, η συνάντηση με την Bluey είναι μόνο η αρχή! Στο Museum of Illusions, μικροί και μεγάλοι μπορούν να ανακαλύψουν διαδραστικά εκθέματα, να παίξουν με την αντίληψή τους, να αμφισβητήσουν όσα βλέπουν και να βγάλουν τις πιο απίθανες φωτογραφίες. Άλλωστε, πόσο συχνά έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε κι εμείς για λίγο παιδιά;

Η Bluey έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα στις 21 και 22 Νοεμβρίου, αλλά όσοι δεν πρόλαβαν να τη συναντήσουν έχουν ακόμη δύο Σαββατοκύριακα στη διάθεσή τους, στις 28 και 29 Νοεμβρίου και στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Το καλύτερο από όλα είναι ότι η συνάντηση με την Bluey περιλαμβάνεται στο εισιτήριο εισόδου του μουσείου, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Ημερομηνίες: 28 και 29 Νοεμβρίου και 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026

Ώρες: 12:00 έως 18:00

Τελευταία εμφάνιση της Bluey: 17:30

Τοποθεσία: Museum of Illusions Athens, Άστιγγος 12, Μοναστηράκι

Πληροφορίες και εισιτήρια: athens.museumofillusions.gr

Καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανά ώρα είναι περιορισμένος, καλό είναι να φροντίσετε εγκαίρως για την κράτηση των εισιτηρίων σας και να μη χάσετε την ευκαιρία για τις πιο ωραίες αναμνήσεις με τους αγαπημένους σας μικρούς φίλους.

Δύο τυχερές οικογένειες θα γνωρίσουν την Bluey από κοντά!

Οι γιορτές πλησιάζουν και οι όμορφες εμπειρίες αξίζουν περισσότερο όταν τις μοιραζόμαστε, για αυτό κι έχουμε ένα ξεχωριστό δώρο για εσάς και τα μικρά σας!

Σε συνεργασία με το Museum of Illusions Athens, χαρίζουμε σε δύο τυχερές τετραμελείς οικογένειες από μία οικογενειακή πρόσκληση, ώστε να γνωρίσουν την αγαπημένη Bluey από κοντά και να απολαύσουν μια ξεχωριστή βόλτα στον κόσμο των ψευδαισθήσεων.

Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό ακολουθείστε τα εξής απλά βήματα:

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Ο διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι και την Πέμπτη 03/12/2026!

Λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μας και ετοιμαστείτε για μια οικογενειακή περιπέτεια γεμάτη γέλιο, παιχνίδι και φαντασία!

Καλή επιτυχία!