Ένα βρεφικό δωμάτιο μπορεί να είναι όμορφο χωρίς να γεμίσει με έπιπλα και διακοσμητικά. Αυτό που μετρά περισσότερο είναι να σε βοηθά στις καθημερινές φροντίδες, από την αλλαγή πάνας μέχρι τις νυχτερινές αφυπνίσεις. Πριν αποφασίσεις πού θα μπουν τα έπιπλα, σκέψου πώς θα κινείσαι μέσα στον χώρο όταν κρατάς το μωρό και χρειάζεσαι κάτι αμέσως.

Οργάνωσε τον χώρο γύρω από τις καθημερινές κινήσεις

Μια κούνια μπορεί να ταιριάζει οπτικά σε μια γωνία, αλλά να δυσκολεύει την πρόσβαση ή να αφήνει ελάχιστο χώρο για να σταθείς δίπλα της. Πριν καταλήξεις στη διάταξη, δοκίμασε νοερά τη διαδρομή από την πόρτα προς την κούνια και από την αλλαξιέρα προς τα ρούχα και τα είδη φροντίδας.

Έλεγξε επίσης αν ανοίγουν εύκολα τα συρτάρια και οι ντουλάπες, χωρίς να μετακινείς καλάθια ή μικροέπιπλα. Ο ελεύθερος χώρος γύρω από τα βασικά έπιπλα κάνει τη φροντίδα πιο άνετη, ειδικά όταν είσαι κουρασμένη ή έχεις το μωρό στην αγκαλιά. Η διακόσμηση μπορεί να ολοκληρωθεί αργότερα, αφού δεις τι σε εξυπηρετεί πραγματικά.

Κράτησε την κούνια απλή και ασφαλή

Τα μαξιλάρια, τα λούτρινα και οι αφράτες κουβέρτες μπορεί να δείχνουν όμορφα στις φωτογραφίες, όμως δεν πρέπει να βρίσκονται στον χώρο ύπνου του μωρού. Οι οδηγίες ασφαλούς ύπνου προτείνουν το μωρό να κοιμάται ανάσκελα, σε δική του κούνια ή λίκνο, με καθαρό χώρο γύρω του. Για τους πρώτους έξι μήνες, η κούνια ή το λίκνο τοποθετείται στο ίδιο δωμάτιο με τον γονέα.

Έτσι, μπορείς να κρατήσεις τα διακοσμητικά στους τοίχους ή στα ράφια και να αφήσεις το στρώμα ελεύθερο από μαλακά αντικείμενα και χαλαρά σκεπάσματα. Μια ήρεμη παλέτα, όπως αυτές που προτείνονται για ένα βρεφικό δωμάτιο, αρκεί για να δώσει όμορφη αίσθηση στον χώρο χωρίς να προσθέτει περιττά αντικείμενα στην κούνια.

Βάλε τα απαραίτητα της αλλαξιέρας σε κοντινή απόσταση

Η αλλαξιέρα γίνεται πιο πρακτική όταν έχεις όσα χρειάζεσαι σε απόσταση χεριού. Κράτησε κοντά πάνες, μωρομάντιλα, καθαρά ρούχα και πετσέτες. Για τα υπόλοιπα, χρησιμοποίησε συρτάρια ή κουτιά με απλές κατηγορίες, ώστε να βρίσκεις γρήγορα αυτό που ψάχνεις.

Αν δεν έχεις πολύ χώρο, ένα μικρό καλάθι δίπλα στην αλλαξιέρα μπορεί να χωρέσει τα καθημερινά, ενώ τα επιπλέον αποθέματα μπορούν να φυλάσσονται αλλού. Όσο οργανωμένη κι αν είναι η επιφάνεια, μην αφήνεις το μωρό μόνο του πάνω στην αλλαξιέρα. Φρόντισε να έχεις έτοιμα όσα χρειάζεσαι πριν ξεκινήσεις την αλλαγή.

Ξεκίνα από τα βασικά

Το δωμάτιο δεν χρειάζεται να είναι τέλειο πριν έρθει το μωρό. Χρειάζεται να αφήνει χώρο για να κινείσαι, να βρίσκεις εύκολα τα απαραίτητα και να φροντίζεις το μωρό με ασφάλεια. Ξεκίνα με τα βασικά έπιπλα, παρατήρησε τι σε δυσκολεύει στην καθημερινότητα και προσαρμόζεις τη διάταξη στην πορεία. Τα διακοσμητικά μπορούν να περιμένουν, οι αλλαγές πάνας θα έχουν ήδη αρχίσει.