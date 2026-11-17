Υπάρχουν κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα που το σπίτι γίνεται το αγαπημένο μας μέρος. Ένα βράδυ με ταινία, ένας αγώνας που θέλουμε να παρακολουθήσουμε σαν να βρισκόμαστε στις εξέδρες, μια νέα σειρά που μας κρατά καθηλωμένους ή ένα gaming session που θέλουμε να απολαύσουμε στο έπακρο. Σε όλες αυτές τις στιγμές, η τηλεόραση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς δεν αποτελεί πλέον απλώς μια συσκευή προβολής, αλλά το κέντρο της οικιακής ψυχαγωγίας. Η ποιότητα της εικόνας, η απόδοση του ήχου, η ομαλή κίνηση και η εύκολη πρόσβαση σε περιεχόμενο από διαφορετικές πλατφόρμες είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που καθορίζουν σήμερα την εμπειρία θέασης. Και όταν συνδυάζονται με τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο απλή και απολαυστική, τότε μια νέα τηλεόραση μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Αν, λοιπόν, σκέφτεσαι να αναβαθμίσεις την ψυχαγωγία στο σπίτι, η Black Friday της Xiaomi είναι μια ευκαιρία που αξίζει να αξιοποιήσεις. Με δύο διαφορετικές σειρές τηλεοράσεων, τις Xiaomi TV A Pro και τις Xiaomi TV S Mini LED, η Xiaomi φέρνει προηγμένες τεχνολογίες εικόνας, πλούσιες δυνατότητες συνδεσιμότητας και έξυπνες λειτουργίες σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Ας δούμε τι προσφέρει κάθε σειρά και γιατί αξίζει να βρίσκεται στη λίστα των επιλογών σου.

Xiaomi TV A Pro Series: Εντυπωσιακή εικόνα έως 4K QLED από μόλις

Η σειρά Xiaomi TV A Pro απευθύνεται σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν αναβαθμισμένη εικόνα και σύγχρονες δυνατότητες ψυχαγωγίας, χωρίς να χρειάζεται να διαθέσουν ένα μεγάλο ποσό για την αγορά μιας νέας τηλεόρασης. Η φωτεινή οθόνη 4K QLED με τεχνολογία εξομάλυνσης κίνησης προσφέρει ζωντανά χρώματα και ομαλή απεικόνιση, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες, σειρές και τηλεοπτικά προγράμματα. Παράλληλα, ο ρυθμός ανανέωσης 120 Hz στη λειτουργία Game Boost αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα για όσους αγαπούν το gaming και αναζητούν πιο ομαλή κίνηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σημαντικό ρόλο στην καθημερινή εμπειρία έχει και το Google TV, το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες από 10.000 εφαρμογές, συγκεντρώνοντας πολλές επιλογές ψυχαγωγίας σε ένα περιβάλλον. Με την υποστήριξη Google Cast, μπορείς επίσης να μεταφέρεις εύκολα περιεχόμενο από συμβατές Android συσκευές στην τηλεόρασή σου, απολαμβάνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στο streaming. Και όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή την Black Friday, καθώς η σειρά Xiaomi TV A Pro διατίθεται από μόλις 149€, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για την αναβάθμιση του σαλονιού.

Xiaomi TV S Mini LED Series: Κινηματογραφική εμπειρία και δυνατές επιδόσεις από 469€

Για όσους αναζητούν ακόμη πιο εντυπωσιακή εμπειρία θέασης, η σειρά Xiaomi TV S Mini LED ανεβάζει τον πήχη, συνδυάζοντας υψηλή φωτεινότητα, ομαλή κίνηση και προηγμένες λειτουργίες για ψυχαγωγία και gaming. Το δυνατό της σημείο είναι η μέγιστη φωτεινότητα των 1.200 nits, η οποία συμβάλλει στην απόδοση ολοζώντανων χρωμάτων και εντυπωσιακών εικόνων. Έτσι, οι αγαπημένες σου ταινίες και σειρές αποκτούν μεγαλύτερη ζωντάνια, ενώ οι λεπτομέρειες της εικόνας αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο. Εξίσου σημαντικές είναι οι δυνατότητες κίνησης. Η λειτουργία Ultra ρυθμού ανανέωσης εικόνας στα 120 Hz εξασφαλίζει ομαλή απεικόνιση, ενώ με το Game Boost η συχνότητα μπορεί να φτάσει έως και τα 288 Hz στα μοντέλα 85” και 98”. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που δίνει επιπλέον πόντους στη σειρά, ιδιαίτερα για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τα παιχνίδια τους με υψηλές επιδόσεις. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με το Google TV και την πρόσβαση σε περισσότερες από 10.000 εφαρμογές, ώστε να έχεις στη διάθεσή σου ένα μεγάλο εύρος περιεχομένου. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος Google Assistant διευκολύνει την αναζήτηση μέσω φωνητικών εντολών, ενώ η εύκολη σύνδεση και το streaming με Android συσκευές προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η κινηματογραφική διάσταση του ήχου. Στα μοντέλα 85” και 98”, η υποστήριξη Dolby Atmos συμπληρώνει την εμπειρία εικόνας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πραγματικά απολαυστικές βραδιές ψυχαγωγίας στο σπίτι. Αυτή την Black Friday, η Xiaomi TV S Mini LED Series είναι διαθέσιμη από 469€, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία σε όσους θέλουν να επενδύσουν σε μια τηλεόραση με προηγμένες δυνατότητες εικόνας και ήχου.

Αυτή την Black Friday, η αναβάθμιση του σπιτιού ξεκινά από τη Xiaomi!

Είτε αναζητάς μια προσιτή τηλεόραση 4K QLED για την καθημερινή σου ψυχαγωγία είτε θέλεις να απολαμβάνεις μια πιο καθηλωτική εμπειρία με τεχνολογία Mini LED, οι προτάσεις της Xiaomi καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Παράλληλα, η φιλοσοφία ενός πιο έξυπνου και συνδεδεμένου σπιτιού βρίσκεται στο επίκεντρο του οικοσυστήματος Xiaomi, με το Xiaomi Home App να αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση συμβατών έξυπνων συσκευών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.

Xiaomi Black Friday – Smart προϊόντα σε smart τιμές.

Οι τιμές ισχύουν έως τις 30.11.2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.