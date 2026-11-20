Το conditioner μπαίνει συνήθως στο τέλος του λουσίματος. Μια διαφορετική τεχνική, που συζητιέται όλο και περισσότερο, προτείνει να το χρησιμοποιούμε πριν από το σαμπουάν. Η ιδέα είναι απλή, το conditioner φροντίζει τα μήκη και το σαμπουάν απομακρύνει στη συνέχεια τα υπολείμματα που μπορεί να βαραίνουν τα μαλλιά.

Πώς λειτουργεί το αντίστροφο λούσιμο

Τα μαλλιά που χάνουν γρήγορα τον όγκο τους δεν δείχνουν απαραίτητα λιπαρά μόνο εξαιτίας του σμήγματος. Στα μήκη μπορεί να μένουν υπολείμματα από conditioner, μάσκες, έλαια και προϊόντα styling, όπως σπρέι για όγκο ή λακ. Με τον καιρό, αυτή η συσσώρευση μπορεί να κάνει τα μαλλιά να φαίνονται θαμπά και βαριά.

Με το λεγόμενο «αντίστροφο λούσιμο» (reverse washing), εφαρμόζετε πρώτα conditioner σε βρεγμένα μαλλιά, κυρίως από τη μέση έως τις άκρες. Το αφήνετε για λίγα λεπτά, ξεβγάζετε και μετά λούζετε τα μαλλιά με σαμπουάν, δίνοντας έμφαση στις ρίζες. Έτσι, το σαμπουάν απομακρύνει μέρος των προϊόντων που έχουν μείνει στα μήκη, ενώ το conditioner έχει ήδη προσφέρει απαλότητα.

Σε ποια μαλλιά μπορεί να ταιριάξει

Η τεχνική μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όσους έχουν λεπτά μαλλιά που βαραίνουν εύκολα ή χρησιμοποιούν συχνά προϊόντα περιποίησης και styling. Ορισμένοι κομμωτές προτείνουν και μια παραλλαγή για μακριά, σγουρά ή τεχνικά επεξεργασμένα μαλλιά. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζουν conditioner στα μήκη όσο είναι ακόμη στεγνά και «βρώμικα» (άλουστα) και στη συνέχεια προχωρούν στο λούσιμο.

Η συχνότητα του λουσίματος, πάντως, εξαρτάται από το τριχωτό της κεφαλής και τις ανάγκες των μαλλιών. Το conditioner πριν από το σαμπουάν είναι μια τεχνική που μπορείτε να δοκιμάσετε, αλλά το αποτέλεσμα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.