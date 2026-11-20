Η ΣΤΟΑ στη Στοά Αρσακείου στολίζεται για πρώτη φορά στη νέα της εποχή και υποδέχεται το κοινό σε μια ανοιχτή γιορτή, γεμάτη μουσική, γεύσεις και αυθόρμητες στιγμές, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Από το πρωί, τα καταστήματα θα παρουσιάζουν ειδικά χριστουγεννιάτικα πιάτα και ποτά, διαθέσιμα σε όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Παράλληλα, θα υπάρχουν προτάσεις δώρων από δημιουργούς και μικρές γιορτινές εκπλήξεις.

Στις 18:00, ξεκινά η γιορτή, με την επιμέλεια του ΣΤΟΑ Culture. Η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ) θα τραγουδήσει παραδοσιακά κάλαντα και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο.

Στις 18:30, το δέντρο φωταγωγείται και η τραγουδοποιός και συνθέτρια Nalyssa Green αναλαμβάνει να παίξει μουσική από ψηλά, συνοδεύοντας με γιορτινή ενέργεια τις γευστικές επιλογές και τα ποτά στη ΣΤΟΑ, με ένα DJ set που κινείται από τη synth και την avant pop μέχρι τη disco.

Στις 21:30, ο Chevy παίρνει τη σκυτάλη στο DJ booth και ανεβάζει το τέμπο, συνδυάζοντας σύγχρονη disco με εκλεκτικές, freestyle dance επιλογές’.

Κάτω από το δέντρο. Στη ΣΤΟΑ.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου | Από τις 18:00

ΣΤΟΑ | Στοά Αρσακείου, Σταδίου 44–46