Είστε μαζί, αλλά πόσο κοντά; Οι μικρές συνήθειες που απομακρύνουν ένα ζευγάρι

Το να μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου με έναν άνθρωπο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μοιράζεσαι και όσα σκέφτεσαι ή αισθάνεσαι. Μπορεί να ζείτε στο ίδιο σπίτι, να περνάτε τα βράδια στον ίδιο καναπέ και να συζητάτε καθημερινά, αλλά παρ’ όλα αυτά να νιώθετε ότι κάτι έχει αλλάξει μεταξύ σας. Δεν έχει προηγηθεί κάποιος σοβαρός καβγάς, ούτε υπάρχει απαραίτητα κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Απλώς, μέσα στις υποχρεώσεις, την κούραση και τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής, έχετε αρχίσει να χάνετε την ουσιαστική επαφή σας. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμη και στα πιο αγαπημένα ζευγάρια. Γιατί μια σχέση δεν χρειάζεται μόνο αγάπη για να παραμείνει ζωντανή. Χρειάζεται ενδιαφέρον, επικοινωνία και, κυρίως, την προσοχή μας.

Μήπως ακούς τον σύντροφό σου χωρίς πραγματικά να τον προσέχεις;

Σκέψου πόσες φορές ο σύντροφός σου σού έχει μιλήσει ενώ εσύ απαντούσες σε ένα μήνυμα, παρακολουθούσες τηλεόραση ή σκεφτόσουν τι έχεις να κάνεις την επόμενη μέρα. Μπορεί να άκουσες όσα σου είπε, αλλά πόση σημασία έδωσες πραγματικά;

Η ουσιαστική επικοινωνία δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει σημασία να παρατηρείς τη διάθεση του άλλου, να καταλαβαίνεις πότε κάτι τον προβληματίζει και να δείχνεις ενδιαφέρον ακόμη και για τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες της ημέρας του.

Δεν χρειάζεται κάθε συζήτηση να καταλήγει σε βαθιές εξομολογήσεις. Μερικές φορές αρκεί να αφήσεις για λίγο το κινητό σου, να τον κοιτάξεις και να του δώσεις την ευκαιρία να μιλήσει χωρίς να τον διακόψεις. Αυτή η απλή κίνηση δείχνει ότι όσα έχει να σου πει έχουν σημασία για σένα.

Το ότι περνάτε χρόνο μαζί δεν σημαίνει ότι επικοινωνείτε

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο και στο να απολαμβάνετε πραγματικά ο ένας την παρέα του άλλου. Μπορεί να περάσετε ένα ολόκληρο απόγευμα στο σπίτι χωρίς να ανταλλάξετε περισσότερες από μερικές κουβέντες για τα ψώνια, τους λογαριασμούς ή τις δουλειές που εκκρεμούν.

Φυσικά, όλα αυτά αποτελούν μέρος της κοινής ζωής. Ωστόσο, όταν οι συζητήσεις περιορίζονται αποκλειστικά στις υποχρεώσεις, είναι εύκολο να ξεχάσετε ότι, εκτός από σύντροφοι στην καθημερινότητα, είστε και δύο άνθρωποι που κάποτε ανυπομονούσαν να μάθουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον.

Δοκιμάστε να αφιερώνετε λίγα λεπτά κάθε μέρα αποκλειστικά στη μεταξύ σας επικοινωνία. Χωρίς τηλεόραση, κινητά και περισπασμούς. Μιλήστε για κάτι που σας έκανε εντύπωση, για μια σκέψη που σας απασχολεί ή για κάτι όμορφο που θα θέλατε να κάνετε μαζί. Το σημαντικό δεν είναι πόση ώρα θα διαρκέσει η κουβέντα, αλλά να υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον.

Οι μικρές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ολόκληρο το πρόγραμμά σας για να έρθετε ξανά πιο κοντά. Συνήθως, οι πιο ουσιαστικές αλλαγές ξεκινούν από απλά πράγματα που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας.

Για παράδειγμα, μπορείτε να καθιερώσετε το βραδινό φαγητό χωρίς κινητά ή να βγαίνετε για έναν μικρό περίπατο μετά τη δουλειά. Ακόμη και το να καθίσετε μαζί για έναν καφέ, χωρίς να ασχολείται ο καθένας με κάτι διαφορετικό, μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να επικοινωνήσετε πιο χαλαρά.

Εξίσου σημαντικό είναι να αναγνωρίζετε πότε δεν προσφέρετε στον άλλον την προσοχή που χρειάζεται. Αν συνειδητοποιήσεις ότι διέκοψες τον σύντροφό σου ή ότι δεν άκουσες κάτι που σου είπε, δεν υπάρχει λόγος να το προσπεράσεις. Μπορείς απλώς να του ζητήσεις να συνεχίσει. Το να παραδέχεσαι μια μικρή καθημερινή αστοχία δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι για την επικοινωνία σας.

Η οικειότητα χρειάζεται φροντίδα, ακόμη κι όταν είστε χρόνια μαζί

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στις μακροχρόνιες σχέσεις είναι ότι θεωρούμε πως γνωρίζουμε πλέον τα πάντα για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Ξέρουμε τις συνήθειές του, τις προτιμήσεις του και τον τρόπο που αντιδρά σε διάφορες καταστάσεις. Έτσι, σταδιακά, σταματάμε να κάνουμε ερωτήσεις.

Όμως οι άνθρωποι αλλάζουν. Αποκτούν νέες ανησυχίες, διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες που δεν εκφράζουν πάντα αυθόρμητα. Γι’ αυτό έχει αξία να συνεχίζεις να ανακαλύπτεις τον σύντροφό σου, ακόμη κι αν είστε μαζί πολλά χρόνια.

Άλλωστε, μια υγιής σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε συνεχώς διαθέσιμοι ο ένας για τον άλλον ή να κάνετε τα πάντα μαζί. Ο προσωπικός χρόνος είναι εξίσου σημαντικός. Εκείνο που μετράει είναι να υπάρχουν στιγμές στις οποίες επιλέγετε συνειδητά να ασχοληθείτε ο ένας με τον άλλον.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο σημαντικό. Να μη θεωρείς την παρουσία του συντρόφου σου δεδομένη και να θυμάσαι ότι η συναισθηματική εγγύτητα δεν διατηρείται από μόνη της. Χτίζεται μέσα από τις καθημερινές συζητήσεις, το ενδιαφέρον, τις μικρές χειρονομίες και την προθυμία να ακούσεις πραγματικά τον άλλον. Πολλές φορές αυτό που λείπει από μια σχέση δεν είναι περισσότερος κοινός χρόνος, αλλά περισσότερη ουσία στον χρόνο που ήδη περνάτε μαζί.