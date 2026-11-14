Ριζότο κολοκύθας με μοτσαρέλα, παρμεζάνα και φασκόμηλο: Κρεμώδες και γεμάτο γεύση

Υπάρχουν φαγητά που ταιριάζουν απόλυτα με τις πιο δροσερές ημέρες του χρόνου και το ριζότο κολοκύθας είναι σίγουρα ένα από αυτά. Η γλυκιά γεύση της κολοκύθας συνδυάζεται με την παρμεζάνα, τη λιωμένη μοτσαρέλα και το αρωματικό φασκόμηλο, δημιουργώντας ένα πιάτο με πλούσια, βελούδινη υφή. Το λευκό κρασί προσθέτει μια ευχάριστη οξύτητα, ενώ τα καβουρδισμένα κουκουνάρια δίνουν μια διακριτική τραγανή πινελιά. Μια συνταγή που μπορεί να φαίνεται απαιτητική, αλλά με λίγη προσοχή στο μαγείρεμα του ρυζιού γίνεται εύκολα και στο σπίτι.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 15 λεπτά

Μαγείρεμα: 30–35 λεπτά

Υλικά

30 γρ. ανάλατο βούτυρο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

280 γρ. ρύζι arborio για ριζότο

200 ml ξηρό λευκό κρασί

1,1 λίτρο ζεστό ζωμό λαχανικών

1 μικρή κολοκύθα butternut ή μισή μεγάλη, καθαρισμένη και κομμένη σε μικρούς κύβους

1 μικρή χούφτα φρέσκα φύλλα φασκόμηλου, ψιλοκομμένα

100 γρ. παρμεζάνα, ψιλοτριμμένη

150 γρ. μοτσαρέλα, καλά στραγγισμένη και κομμένη σε μικρούς κύβους

30 γρ. κουκουνάρι

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε το βούτυρο μαζί με τη μισή ποσότητα ελαιόλαδου σε ένα μεγάλο, βαθύ τηγάνι, σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα σοτάρουμε για 8 με 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα. Ρίχνουμε το ρύζι arborio και ανακατεύουμε συνεχώς για 1 με 2 λεπτά, μέχρι όλοι οι κόκκοι να καλυφθούν από το βούτυρο και το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το λευκό κρασί και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Χαμηλώνουμε ελαφρώς τη φωτιά και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστούν περίπου τα δύο τρίτα του κρασιού. Ρίχνουμε μία κουτάλα από τον ζεστό ζωμό λαχανικών και ανακατεύουμε απαλά. Μόλις το ρύζι απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του υγρού, προσθέτουμε την επόμενη κουτάλα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για περίπου 12 με 15 λεπτά ή όσο χρειαστεί, μέχρι το ρύζι να μαλακώσει αλλά να διατηρεί μια ελαφριά αντίσταση στο δόντι. Το ριζότο πρέπει να παραμένει κρεμώδες και όχι στεγνό. Παράλληλα, ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε ένα δεύτερο τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τους κύβους κολοκύθας και τους σοτάρουμε για 10 με 12 λεπτά, γυρίζοντάς τους τακτικά, μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα από όλες τις πλευρές. Μόλις το ρύζι είναι έτοιμο, προσθέτουμε το φασκόμηλο, την κολοκύθα, την τριμμένη παρμεζάνα και τη μοτσαρέλα. Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το τηγάνι πάνω στο ζεστό μάτι για λίγο, ανακατεύοντας απαλά, μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να δημιουργηθεί μια πλούσια, κρεμώδης υφή. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Σε ένα μικρό αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς λάδι, καβουρδίζουμε τα κουκουνάρια σε μέτρια φωτιά για 1 με 2 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα. Προσέχουμε γιατί καίγονται εύκολα. Προσθέτουμε τα κουκουνάρια στο ριζότο, ανακατεύουμε ελαφρά και σερβίρουμε αμέσως, όσο είναι ζεστό και κρεμώδες.

Μικρά μυστικά για τέλειο ριζότο κολοκύθας

Το βασικό μυστικό για ένα πετυχημένο ριζότο είναι να προσθέτουμε τον ζωμό σταδιακά και να μην αφήνουμε το ρύζι να στεγνώσει εντελώς. Το arborio απελευθερώνει άμυλο καθώς μαγειρεύεται, χαρίζοντας στο φαγητό τη χαρακτηριστική κρεμώδη υφή του.

Επίσης, το ξεχωριστό σοτάρισμα της κολοκύθας κάνει τη διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά πιο έντονη γεύση και διατηρεί καλύτερα το σχήμα της, αντί να διαλυθεί μέσα στο ριζότο.

Τέλος, το φασκόμηλο ταιριάζει ιδιαίτερα με την κολοκύθα, αλλά έχει έντονο άρωμα. Μια μικρή χούφτα αρκεί για να δώσει χαρακτήρα στο πιάτο χωρίς να καλύψει τις υπόλοιπες γεύσεις.

Σέρβιρε το ριζότο αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, καθώς όσο κρυώνει τόσο περισσότερο πήζει. Αν χρειαστεί, μπορείς να προσθέσεις λίγο επιπλέον ζεστό ζωμό για να επαναφέρεις την κρεμώδη υφή του.

Καλή απόλαυση!