Vegan κέικ κολοκύθας με αρωματικά μπαχαρικά και γλάσο σφενδάμου

Αν αγαπάς τα σπιτικά κέικ και τις ζεστές γεύσεις του φθινοπώρου, αυτή η συνταγή με κολοκύθα είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Αφράτο, αρωματικό και με μια διακριτική γλυκύτητα, το συγκεκριμένο κέικ συνδυάζει την κολοκύθα με βανίλια, μπαχαρικά και σιρόπι σφενδάμου. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν περιέχει αυγά, βούτυρο ή γαλακτοκομικά, επομένως είναι κατάλληλο και για όσους ακολουθούν vegan διατροφή. Το γλάσο προσθέτει την τελευταία γλυκιά πινελιά, δημιουργώντας ένα γλυκό που ταιριάζει υπέροχα με τον απογευματινό καφέ ή το τσάι.

Προετοιμασία: 20 λεπτά

Ψήσιμο: 50–55 λεπτά

Φόρμα: 25 × 16 εκ.

Υλικά

Για το κέικ

220 ml γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας μηλόξιδο ή λευκό ξίδι

125 ml ηλιέλαιο ή άλλο ουδέτερο φυτικό λάδι και λίγο επιπλέον για τη φόρμα

1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

200 γρ. πουρέ κολοκύθας

350 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

165 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

1¼ κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών mixed spice ή chai spice

⅛ κουταλάκι του γλυκού ψιλό αλάτι

Για το γλάσο

150 γρ. ζάχαρη άχνη

1½ κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου

1 κουταλιά της σούπας γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη

Εκτέλεση

Αλείφουμε με λίγο λάδι μια μακρόστενη φόρμα κέικ, περίπου 25 × 16 εκ., και τη στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί. Σε μια κανάτα ανακατεύουμε το γάλα αμυγδάλου με το μηλόξιδο. Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για 10 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να πήζει ελαφρώς. Προσθέτουμε το ηλιέλαιο, το σιρόπι σφενδάμου, τη βανίλια και τον πουρέ κολοκύθας. Χτυπάμε καλά με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα ή στους 180°C στις αντιστάσεις. Σε ένα μεγάλο μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη, το μείγμα μπαχαρικών και το αλάτι. Ρίχνουμε το μείγμα με το γάλα αμυγδάλου στα στερεά υλικά και ανακατεύουμε με σύρμα για περίπου 30 με 40 δευτερόλεπτα, μέχρι να αποκτήσουμε έναν λείο χυλό. Δεν χτυπάμε περισσότερο από όσο χρειάζεται, ώστε το κέικ να παραμείνει αφράτο. Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και τη χτυπάμε απαλά μερικές φορές στον πάγκο της κουζίνας για να απομακρύνουμε τυχόν μεγάλες φυσαλίδες αέρα. Ψήνουμε στο κέντρο του φούρνου για 50 με 55 λεπτά. Αποφεύγουμε να ανοίξουμε την πόρτα του φούρνου κατά τα πρώτα 50 λεπτά, καθώς το κέικ μπορεί να ξεφουσκώσει. Ελέγχουμε αν έχει ψηθεί βυθίζοντας μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο του. Αν βγει καθαρή ή με λίγα υγρά ψίχουλα, το κέικ είναι έτοιμο. Αν έχει πάνω της άψητο μείγμα, συνεχίζουμε το ψήσιμο για λίγα λεπτά ακόμη. Βγάζουμε το κέικ από τον φούρνο και το αφήνουμε μέσα στη φόρμα για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, το ξεφορμάρουμε προσεκτικά και το μεταφέρουμε σε σχάρα μέχρι να κρυώσει εντελώς.

Ετοιμάζουμε το γλάσο

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη ζάχαρη άχνη με το σιρόπι σφενδάμου και το γάλα αμυγδάλου μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο, σχετικά παχύρρευστο γλάσο. Περιχύνουμε το εντελώς κρύο κέικ με το γλάσο, αφήνοντάς το να κυλήσει φυσικά στις πλευρές. Αφήνουμε το κέικ σε θερμοκρασία δωματίου για 1 με 2 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί το γλάσο. Έπειτα, το κόβουμε σε φέτες και σερβίρουμε.

Μικρά μυστικά για τέλειο κέικ κολοκύθας

Ο πουρές κολοκύθας είναι το συστατικό που χαρίζει στο κέικ την ιδιαίτερη υγρασία και την απαλή υφή του. Αν δεν βρεις έτοιμο πουρέ, μπορείς να τον ετοιμάσεις μόνη σου. Ψήσε κομμάτια καθαρισμένης κολοκύθας στον φούρνο μέχρι να μαλακώσουν, πολτοποίησέ τα και άφησέ τα να κρυώσουν. Αν ο πουρές έχει πολλά υγρά, στράγγισέ τον πριν τον χρησιμοποιήσεις.

Όσο για τα μπαχαρικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα έτοιμο μείγμα chai ή να συνδυάσεις λίγη κανέλα, τζίντζερ και μοσχοκάρυδο. Αυτά δίνουν στο κέικ το χαρακτηριστικό φθινοπωρινό του άρωμα.

Τέλος, μην προσθέσεις το γλάσο όσο το κέικ είναι ακόμη ζεστό. Χρειάζεται να έχει κρυώσει εντελώς, διαφορετικά το γλάσο θα λιώσει και θα απορροφηθεί από την επιφάνειά του.

Καλή απόλαυση!