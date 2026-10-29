CAT EXPO 2026: Η μεγάλη συνάντηση για τη γάτα έρχεται στην Αθήνα!

WCF World Show, γάτες διαφορετικών φυλών, διεθνείς συμμετοχές και ένα διήμερο ενημέρωσης και γνωριμίας με τον κόσμο της γάτας!

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2026, το Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Περιστερίου υποδέχεται την CAT EXPO Greece 2026, μια μεγάλη διήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στη γάτα και στους

ανθρώπους που τη φροντίζουν, τη μελετούν και μοιράζονται τη ζωή τους μαζί της. Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, γάτες 50 διαφορετικών φυλών από την Ελλάδα και το

εξωτερικό, διεθνείς κριτές, εκτροφείς, επαγγελματίες του pet κλάδου, γατογονείς και φίλοι της γάτας συναντιούνται σε έναν χώρο γεμάτο γνώση, ενημέρωση και ξεχωριστές εμπειρίες.

Στην καρδιά της διοργάνωσης βρίσκεται το WCF World Show, μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες διεθνών εκθέσεων μορφολογίας της World Cat Federation. Οι συμμετέχουσες

γάτες θα αξιολογηθούν από καταξιωμένους διεθνείς κριτές, σύμφωνα με τα επίσημα πρότυπα της κάθε φυλής.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, να γνωρίσει από κοντά γάτες διαφορετικών φυλών και να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά, την ιστορία, τη μορφολογία και τον χαρακτήρα τους. Ragdoll, Bengal, Norwegian Forest, Abyssinian, Thai και πολλές ακόμη φυλές θα συναντηθούν στην Αθήνα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έμπειρους εκτροφείς και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τις πραγματικές ανάγκες κάθε γάτας.

Παράλληλα, η CAT EXPO 2026 δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο χώρο ενημέρωσης για τη διατροφή, την υγεία, την ευζωία, την περιποίηση και την καθημερινή συμβίωση με τη γάτα.

Μέσα από ενημερωτικές παρουσιάσεις, προϊόντα, υπηρεσίες και σύγχρονες λύσεις του pet κλάδου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέους τρόπους φροντίδας

και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για μια καλύτερη και πιο υπεύθυνη ζωή με τη γάτα τους. Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο στους ανθρώπους του χώρου όσο και σε οικογένειες,

παιδιά, γατογονείς και όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γάτα και τον ιδιαίτερο κόσμο της.

28–29 Νοεμβρίου 2026 • Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Περιστερίου

Πληροφορίες διοργάνωσης

Διοργάνωση: Felina Greece

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6955964014

Website: catexpo.eu & felinagreece.gr

Email: felinagreece@gmail.com

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