Η Xiaomi παρουσίασε στο Παρίσι δύο νέες έξυπνες οικιακές συσκευές, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με τα Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg και Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L. Μετά την ανακοίνωση της ευρείας επέκτασης της Mijia στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της IFA 2026, οι νέες συσκευές έρχονται να απλοποιήσουν την καθημερινή φροντίδα των ρούχων και τη συντήρηση των τροφίμων, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για κάθε σύγχρονο σπίτι.

Η Mijia αποτελεί το brand της Xiaomi που είναι αφιερωμένο στις έξυπνες οικιακές συσκευές, με κεντρική φιλοσοφία το «The Art of Smart Living». Συνδυάζοντας την ανθρωποκεντρική τεχνολογία, την αποδεδειγμένη ποιότητα και τον λειτουργικό σχεδιασμό, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σπίτι όπου κάθε συσκευή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών την κατάλληλη στιγμή, κάνοντας την καθημερινότητα πιο φυσική, εύκολη και άνετη. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερες από 130 κατηγορίες και πάνω από 2.000 προϊόντα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Xiaomi στην τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα και τη συνδεσιμότητα IoT. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να συνδέουν και να διαχειρίζονται συμβατές συσκευές Mijia από ένα σημείο, οργανώνοντας ευκολότερα τις καθημερινές εργασίες του σπιτιού.

Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg: Περισσότερη ευελιξία στη φροντίδα των ρούχων

Το Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg φέρνει μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή φροντίδα των ρούχων, αποτελώντας το πρώτο πλυντήριο-στεγνωτήριο τριών κάδων της Xiaomi στις αγορές εκτός Κίνας.¹ Συνδυάζοντας τρεις ανεξάρτητους κάδους σε μία ενιαία συσκευή, επιτρέπει το ξεχωριστό πλύσιμο και στέγνωμα ρούχων ενηλίκων και παιδιών, καθώς και διαφορετικών τύπων υφασμάτων, συμβάλλοντας στον περιορισμό της μεταφοράς ρύπων μεταξύ των φορτίων και προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα.

Ο σχεδιασμός των τριών κάδων συμβάλλει παράλληλα στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Η ταυτόχρονη λειτουργία τους μειώνει την κατανάλωση νερού κατά 48%, την κατανάλωση ενέργειας κατά 49% και τον συνολικό χρόνο πλύσης κατά 68%, σε σύγκριση με την ολοκλήρωση τριών διαδοχικών κύκλων πλύσης στο Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg.² Επιπλέον, κατά τη λειτουργία πλύσης, η κατανάλωση ενέργειας είναι κατά 40% χαμηλότερη από το όριο της ενεργειακής κλάσης Α της ΕΕ.³

Η τεχνολογία Xiaomi Oxygen Care Technology, που έχει αναπτυχθεί από τη Xiaomi, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση της εμφάνισης των υφασμάτων. Αφαιρεί 20 συνηθισμένους τύπους δύσκολων λεκέδων,⁴ ενισχύει τη λευκότητα των ρούχων χωρίς πρόσθετα λευκαντικά⁵ και βοηθά στην αποτροπή μεταφοράς χρωμάτων μεταξύ των υφασμάτων.⁶ Ειδικά προγράμματα στους δύο μικρότερους κάδους προσφέρουν φροντίδα για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, με πιστοποίηση από την TÜV Rheinland.⁷

Για τις ανάγκες μιας απαιτητικής καθημερινότητας, η τεχνολογία Smart Infusion επιτρέπει αποτελεσματικό καθαρισμό με πρόγραμμα Smart Wash διάρκειας 32 λεπτών στον κεντρικό κάδο,⁸ ενώ το πρόγραμμα Quick Wash ολοκληρώνει την πλύση σε μόλις 12 λεπτά και στους τρεις κάδους.⁹ Παράλληλα, τα ειδικά προγράμματα υγιεινής συνδυάζουν ατμό υψηλής θερμοκρασίας και πλύσιμο με ζεστό νερό, επιτυγχάνοντας απομάκρυνση βακτηρίων σε ποσοστό 99,99%.¹⁰

Η λειτουργία Smart Drying προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία και τη διάρκεια στεγνώματος, συμβάλλοντας στην αποφυγή υπερβολικού στεγνώματος των ρούχων. Οι δύο μικρότεροι κάδοι υποστηρίζουν επίσης ήπιο στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, για τη φροντίδα ευαίσθητων υφασμάτων.

Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να ξεκινούν και να προσαρμόζουν τα προγράμματα πλύσης από απόσταση, να εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις και να παρακολουθούν την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, οι ενημερώσεις λογισμικού OTA προσφέρουν συνεχείς βελτιώσεις στο σύστημα, τις λειτουργίες και τα διαθέσιμα προγράμματα.

Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L: Έξυπνη παραγωγή πάγου και μεγαλύτερη φρεσκάδα κάθε μέρα

Το Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L συνδυάζει τη μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης τροφίμων με ένα έξυπνο σύστημα αυτόματης παραγωγής πάγου, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα μιας οικογένειας, αλλά και σε στιγμές φιλοξενίας.

Το αυτόματο σύστημα παραγωγής πάγου μπορεί να αποθηκεύσει έως 180 παγάκια στην έκδοση French-door και έως 140 παγάκια στην έκδοση Cross-door,¹¹ ενώ διαθέτει και λειτουργία ταχείας παραγωγής πάγου για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία.¹² Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο παραγωγής πάγου, να προγραμματίζουν τη λειτουργία από απόσταση και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν γεμίσει ο κάδος ή όταν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή. Παράλληλα, τα αντιβακτηριακά υλικά του συστήματος¹³ και η λειτουργία αυτοκαθαρισμού με ένα άγγιγμα συμβάλλουν στη διατήρηση της υγιεινής με λιγότερη προσπάθεια.

Οι προηγμένες τεχνολογίες συντήρησης βοηθούν τα τρόφιμα να διατηρούνται φρέσκα τόσο στο ψυγείο όσο και στην κατάψυξη. Η τεχνολογία Ion Hygiene⁺ συμβάλλει στη μείωση των οσμών και στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος αποθήκευσης,¹⁴ ενώ το σύστημα Dual Cooling Fresh επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο ψυγείο και την κατάψυξη, περιορίζοντας παράλληλα τη μεταφορά οσμών μεταξύ των δύο χώρων. Τα ειδικά συρτάρια Dual Humidity Boxes βοηθούν τα φρούτα και τα λαχανικά να διατηρούν την υγρασία τους.

Η έξυπνη διαχείριση των τροφίμων γίνεται ακόμη ευκολότερη μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία από απόσταση, να καταγράφουν τα τρόφιμα ανά ράφι, να ενημερώνονται για τους προτεινόμενους χρόνους αποθήκευσης και να λαμβάνουν υπενθυμίσεις σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης τους. Επιπλέον, η υποστήριξη των Google Assistant και Amazon Alexa επιτρέπει την αλλαγή λειτουργιών και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας μέσω φωνητικών εντολών.¹⁵

Με χωρητικότητα 546 λίτρων, κομψό φινίρισμα Graphite Gray και γυάλινες επενδύσεις στις πόρτες, το ψυγείο συνδυάζει τη μεγάλη χωρητικότητα με έναν σύγχρονο σχεδιασμό που ταιριάζει στην αισθητική της κουζίνας σας. Το λεπτό σώμα πλάτους 600mm, το σύστημα ψύξης στο κάτω μέρος και οι ελάχιστες απαιτήσεις πλευρικού κενού επιτρέπουν την αρμονική ενσωμάτωσή του στα ντουλάπια της κουζίνας. Παράλληλα, ο πανοραμικός φωτισμός του θαλάμου συντήρησης και ο ειδικός φωτισμός της κατάψυξης διευκολύνουν την εύρεση των τροφίμων.

Η συσκευή διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης. Η έκδοση French-door διαθέτει ευρύχωρο συρτάρι κατάψυξης για μεγαλύτερα αντικείμενα, ενώ η έκδοση Cross-door προσφέρει 18 ράφια αποθήκευσης, εκ των οποίων τα έξι βρίσκονται στην κατάψυξη.

Διαθεσιμότητα

Τα νέα Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg και Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά από τον Ιανουάριο του 2027, μέσω του www.mistore-greece.gr, των Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, καθώς και του επίσημου δικτύου συνεργατών της Xiaomi στην Ελλάδα.

Όλα τα προϊόντα Xiaomi διατίθενται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σημειώσεις

Ο χαρακτηρισμός «πρώτο» αναφέρεται στο πρώτο πλυντήριο-στεγνωτήριο τριών κάδων που κυκλοφόρησε η Xiaomi Corporation στις αγορές εκτός Κίνας. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με αναφορά στο πρότυπο IEC 60456:2024. Σε σύγκριση με τρεις διαδοχικούς κύκλους πλύσης στο Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg, το Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου 68%, νερού 48% και ενέργειας 49%, χάρη στην ταυτόχρονη λειτουργία των τριών κάδων. Τα στοιχεία προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Η χωρητικότητα κάθε κάδου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και το πάχος των υφασμάτων και τον διαθέσιμο χώρο στον κάδο. Σύμφωνα με τις δοκιμές, η κατανάλωση ενέργειας κατά την πλύση είναι κατά 40% χαμηλότερη από το όριο της ενεργειακής κλάσης Α, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Hefei Branch, με αριθμό έκθεσης 4706707.50. Η πληροφορία παρέχεται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς και δεν αποτελεί επίσημη ενεργειακή σήμανση ή κατάταξη της ΕΕ. Τα αποτελέσματα προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, με χρήση του προγράμματος Intensive και ενεργοποιημένη τη λειτουργία Oxygen Care. Οι δοκιμές περιλάμβαναν λεκέδες από μαγειρικό λάδι και 19 ακόμη συνηθισμένους τύπους λεκέδων. Ένας κύκλος πλύσης μπορεί να μειώσει τη χρωματική διαφορά σε επίπεδο κάτω του 2. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον δοκιμής, τις συνθήκες, το φορτίο των ρούχων και τη μάρκα της ουσίας που προκαλεί τον λεκέ. Τα δεδομένα προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με ύφασμα αναφοράς T/CITS 728 για κίτρινους λεκέδες ιδρώτα. Στην ομάδα δοκιμής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Whites με ενεργοποιημένο το Oxygen Care, ενώ στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Whites με 50g λευκαντικής σκόνης ασφαλούς για τα χρώματα και απενεργοποιημένο το Oxygen Care. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τον τύπο υφάσματος και τη μάρκα του υλικού. Τα αποτελέσματα προέρχονται από δοκιμές των εσωτερικών εργαστηρίων της Xiaomi, που πραγματοποιήθηκαν από την CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd., σύμφωνα με σχετικά κινεζικά πρότυπα και τις τεχνικές απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμών για την απόδοση γρήγορης πλύσης και αποτροπής μεταφοράς χρωμάτων σε οικιακά και παρόμοια πλυντήρια τυμπάνου. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Colour Care με τυποποιημένο λευκό ύφασμα ως φορτίο δοκιμής. Αριθμός έκθεσης: WXq-25-11535. Οι δύο μικρότεροι κάδοι δοκιμάστηκαν ξεχωριστά με συγκεκριμένα προγράμματα, αποδεικνύοντας αποτελεσματική απομάκρυνση αλλεργιογόνων από ακάρεα σκόνης, γύρη και τρίχωμα κατοικιδίων. Το προϊόν έχει λάβει πιστοποίηση TÜV Rheinland Allergy Care. Αριθμός έκθεσης: CN26LD6M 001. Τα στοιχεία προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Το πρόγραμμα Smart Wash εμφανίζει από προεπιλογή την ένδειξη «AU» και ζυγίζει αυτόματα τα ρούχα για να καθορίσει τον χρόνο πλύσης. Για φορτία 1–2kg, εμφανίζεται εκτιμώμενος χρόνος 32 λεπτών. Η πραγματική διάρκεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο υφάσματος και τις συνθήκες χρήσης. Τα στοιχεία προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Για φορτία 1–2kg στον κεντρικό κάδο και 60g σε καθέναν από τους δύο μικρότερους κάδους, το πρόγραμμα Quick Wash λειτουργεί με σταθερό κύκλο 12 λεπτών, χωρίς αυτόματη προσαρμογή της διάρκειας. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd., Shanghai Branch, σύμφωνα με το πρότυπο IEC TS 63429:2023. Με χρήση του ενσωματωμένου προγράμματος Hygiene και της διαδικασίας Hygiene + Extra 5 Rinses, επιτεύχθηκε μείωση άνω του 99,999% των βακτηρίων Staphylococcus aureus και Escherichia coli. Τα αποτελέσματα ισχύουν αποκλειστικά υπό τις καθορισμένες εργαστηριακές συνθήκες. Η πραγματική αντιβακτηριακή απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το φορτίο, τον τύπο υφάσματος, το πρόγραμμα πλύσης και το περιβάλλον χρήσης. Τα στοιχεία προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Η λειτουργία ταχείας παραγωγής πάγου 55 λεπτών βασίζεται στην τεχνολογία Fast Ice-Making του αυτόματου συστήματος παραγωγής πάγου. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd., σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C και με τις πόρτες κλειστές, καταγράφοντας δυνατότητα παραγωγής 1,128kg πάγου ανά 24 ώρες και χρόνο ταχείας παραγωγής 55 λεπτών. Αριθμός έκθεσης: CN26UJDT 001. Ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, ενώ ο πρώτος κύκλος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., Guangzhou Branch, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196:2011. Υπό εργαστηριακές συνθήκες, τα αντιβακτηριακά υλικά του συστήματος παραγωγής πάγου πέτυχαν μείωση άνω του 99% των βακτηρίων Staphylococcus aureus και Escherichia coli. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από το Guangdong Detection Center of Microbiology και περιλάμβαναν Escherichia coli (ATCC 8739), Staphylococcus aureus (ATCC 6538P) και τριμεθυλαμίνη. Αριθμοί εκθέσεων: French-door – 2026FM04888R01D / R02D και Cross-door – 2026FM05442R01D / R02D. Απαιτούνται συμβατές συσκευές με υποστήριξη Alexa ή Google Assistant. Το Google Assistant και η Alexa δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες και χώρες. Οι ονομασίες Google, Google Home και Google Nest Mini αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. Οι ονομασίες Amazon, Alexa και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις επίσημες ιστοσελίδες.