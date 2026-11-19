Η πασαρέλα που στήθηκε στην άμμο για εκδήλωση του Miss Universe 2026 προκάλεσε δυσκολίες σε αρκετές διαγωνιζόμενες. Τα βίντεο από το «Beauty at the Beach», που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Caribe Hilton, στο Σαν Χουάν, δείχνουν υποψήφιες να χάνουν την ισορροπία τους καθώς περπατούν με ψηλοτάκουνα πάνω σε ένα στρώμα που είχε απλωθεί στην άμμο.

Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες που παραπάτησαν ήταν, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι εκπρόσωποι του Κοσόβου, των Φιλιππίνων, του Περού και της Βενεζουέλας. Τα στιγμιότυπα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών και να επικρίνουν την επιλογή της πασαρέλας.

75 años cumple el Miss Universo y así se ven los eventos que Raúl Rocha permite que se hagan bajo el sello de la marca; es una vergüenza😭 El spot de mala muert3, las mujeres casi salen con esguinces, no las incluyeron a todas y el señor de la bandera por poco les pega con su euforia. — nacho con O (@NachoConO) November 14, 2026

Ο οργανισμός Miss Universe πήρε αποστάσεις από την εκδήλωση, διευκρινίζοντας ότι δεν συμμετείχε στην οργάνωση, την παραγωγή ή τη διαχείρισή της. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η εκδήλωση δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα αριστείας και επαγγελματισμού που περιμένει από κάθε διοργάνωση που συνδέεται με το όνομά του, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν.