Μια από τις πιο παράξενες προτάσεις που έχει δεχτεί στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ο Περικλής Κονδυλάτος. Ο σχεδιαστής είπε πως κάποιος τού ζήτησε να δημιουργήσει ένα αντικείμενο για τελετουργικό μαγείας, με συγκεκριμένο μάλιστα χρονικό πλαίσιο.

Ο Κονδυλάτος μίλησε για την εμπειρία του στο MadWalk26 Vidcast, όπου βρέθηκε μαζί με τον Βασίλη Ζούλια. Οι δυο τους θυμήθηκαν στιγμές από τη συνεργασία και την πορεία τους, ενώ συζήτησαν και για τις πιο ασυνήθιστες απαιτήσεις που έχουν δεχτεί από πελάτες.

Όπως εξήγησε ο Κονδυλάτος, το αντικείμενο έπρεπε να δημιουργηθεί σε συγκεκριμένη φάση της Σελήνης. Εκείνος, όμως, δεν προχώρησε στην κατασκευή του.

«Για μένα το πιο περίεργο που μου έχουν ζητήσει και δεν το έκανα ήταν κάτι που περιλάμβανε η δημιουργία μου να τους βοηθήσει στο πλαίσιο κάποιου τελετουργικού μαγείας. Ήθελαν να το κάνω με μια συγκεκριμένη όψη της Σελήνης και δεν το έκανα», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε για μια διαφορετική, αλλά εξίσου ασυνήθιστη παραγγελία. Μια πελάτισσά του ζήτησε να στολίσει ένα παπούτσι με φρέσκα τριαντάφυλλα αντί για υφασμάτινα λουλούδια. Ο σχεδιαστής και η ομάδα του δέχτηκαν την πρόκληση και την υλοποίησαν.