Σε μια περίοδο, όπου η Black Friday κατακλύζεται από έντονους ρυθμούς, η Leonardo Hotels επιλέγει να προσφέρει το αντίθετο με ουσιαστική ηρεμία και φροντίδα. Μέσα από τη νέα καμπάνια «Escape the Noise in Your Leonardo Holiday Bubble», ο όμιλος επαναπροσδιορίζει την ταξιδιωτική εμπειρία, μετατρέποντας κάθε διαμονή σε μια προσωπική όαση αποσυμπίεσης, με φιλοξενία και παροχές υψηλού επιπέδου.

Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 17:00 έως την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 09:00, οι ταξιδιώτες μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 30% σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο της Leonardo Hotels. Είτε πρόκειται για ένα αναζωογονητικό city break σε μια ευρωπαϊκή μητρόπολη, είτε για μια χειμερινή απόδραση χαλάρωσης, η φετινή Black Friday γίνεται η τέλεια αφορμή για να επενδύσει κανείς στην προσωπική του ευεξία.

Η προσφορά* ισχύει για online κρατήσεις αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων Leonardo Hotels και NYX Hotels, για μελλοντικές διαμονές και βάσει διαθεσιμότητας.

Παράλληλα, από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 η Leonardo Hotels εγκαινιάζει έναν ξεχωριστό διαγωνισμό*, δίνοντας την ευκαιρία σε τρεις τυχερούς νικητές να ζήσουν τη δική τους VIP εμπειρία. Κάθε νικητής κερδίζει ένα voucher για δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε συμμετέχον ξενοδοχείο Leonardo στην Ευρώπη (εξαιρούνται τα ξενοδοχεία στο Ισραήλ, τα Leonardo Limited Edition και τα MASTERS), συνοδευόμενο από το συλλεκτικό «Leonardo Holiday Bubble Kit», το οποίο περιλαμβάνει μάσκα ύπνου, παγούρι, luggage tag,, ακουστικά και σάκο ταξιδιού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται μέσα από τη σελίδα https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-holiday-bubble-giveaway έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 00:59 (ώρα Ελλάδος). Οι νικητές θα ανακοινωθούν εντός μίας εβδομάδας από τη λήξη του διαγωνισμού και θα ενημερωθούν αποκλειστικά μέσω Instagram Direct Message από τον επίσημο λογαριασμό @leonardohotels.

Κάντε την κράτησή σας εγκαίρως και διεκδικήστε μία από τις τρεις VIP διαμονές, χαρίζοντας στον εαυτό σας προσιτή πολυτέλεια που θα μετατρέπει τις αποδράσεις σας στις πιο όμορφες ταξιδιωτικές αναμνήσεις.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις:

Hero Campaign / Giveaway:

https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-holiday-bubble-giveaway

Black Friday:

https://www.leonardo-hotels.com/black-friday-sale