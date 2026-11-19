Η HAAN, το σύγχρονο ισπανικό personalcarebrand που έχει ξεχωρίσει για το ιδιαίτερο design, παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τη συλλογή The Holiday Glow, μια έκδοση περιορισμένης κυκλοφορίας για τη Χριστουγεννιάτικη περίοδοτου εμβληματικού HandCleanser της. Η συλλογή περιλαμβάνει τρία εποχικά αρώματα, το καθένα σε διαφορετική συσκευασία με glitter.

Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, η προετοιμασία για την έξοδο γίνεται μέρος της βραδιάς. Η συλλογή αντλεί έμπνευση από αυτή τη στιγμή και φέρνει τη λάμψη των γιορτών στην καθημερινή φροντίδα των χεριών.

A LITTLE SHINE. A GLOW THAT STAYS.

Τα Hand Cleansers της συλλογής είναι υδροαλκοολικά καθαριστικά χεριών με αλόη. Καθαρίζουν και αρωματίζουν τα χέρια, ενώ η συσκευασία των 30 ml χωρά στην τσέπηή σε μια μικρή βραδινή τσάντα.

Forest Grace. Δροσερό άρωμα εμπνευσμένο από τη μυρωδιά του δάσους, σε πράσινη συσκευασία.

Wild Orchid. Έντονο λουλουδάτο άρωμα, σε κόκκινη συσκευασία.

Margarita Spirit. Ζωντανό άρωμα εσπεριδοειδών εμπνευσμένο από κοκτέιλ μαργαρίτα, σε χρυσή συσκευασία.

Η HAAN είναι ένα σύγχρονο και trendy ισπανικό brandπροσωπικής φροντίδας που συνδυάζει καθαρά συστατικά, ιδιαίτερα αρώματα, πρακτικές συσκευασίες και σύγχρονο design. Στόχος της είναι να κάνει τις καθημερινές συνήθειες φροντίδας πιο απλές και ευχάριστες.

Η HAAN στην Ελλάδα

Η HAAN αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την KHB (KONTOSSI Health & Beauty), το Business Unit της KONTOSSI-1935 που δραστηριοποιείται στον χώρο του φαρμακείου και του ευρύτερου Consumer Health, , δημιουργώντας ένα σύγχρονο και επιλεγμένο portfolio διεθνών brands στους κλάδους Health &Wellness, PersonalCare& Beauty.

Το portfolio της KHB περιλαμβάνει σήμερα τα brandsEAU lala!, HAAN, nuud, Luxéol, MyVariations, Sun Bum και Legami, με στόχο να δημιουργήσει ένα από τα πιο δυναμικά και σύγχρονα portfolios της ελληνικής αγοράς και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στους κλάδους της υγείας, της ευεξίας, της προσωπικής φροντίδας και της ομορφιάς.