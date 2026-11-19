Το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται τη φετινή εορταστική περίοδο και προσκαλεί τους λάτρεις του καλού φαγητού να μοιραστούν στιγμές και αυθεντικές αμερικάνικες γεύσεις γύρω από ένα ξεχωριστό τραπέζι. Μόνο για μία ημέρα, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το αγαπημένο στέκι στο Μοναστηράκι παρουσιάζει το ειδικά σχεδιασμένο Thanksgiving Menu, φέρνοντας την παράδοση της ημέρας των Ευχαριστιών στην καρδιά της Αθήνας.

Με έμφαση στη ζεστή, σπιτική φιλοξενία και τα εποχικά υλικά, το φετινό μενού υπόσχεται μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία για παρέες και οικογένειες:

Κλασικές, θρυλικές γεύσεις: Πρωταγωνιστής του τραπεζιού είναι το αργοψημένο, ζουμερό στήθος γαλοπούλας , συνοδευόμενο από πλούσια σάλτσα gravy και αρωματικό cranberry. Τη γευστική εμπειρία απογειώνουν τα παραδοσιακά συνοδευτικά: πράσινα φασολάκια σε βελούδινη κρέμα άγριων μανιταριών (Green Bean Casserole), παραδοσιακή γέμιση βουτυρογάλακτος με γραβιέρα και φασκόμηλο, καθώς και βελούδινος πουρές γλυκοπατάτας με καψαλισμένο marshmallow και σιρόπι σφενδάμου.

Πρωταγωνιστής του τραπεζιού είναι το , συνοδευόμενο από και Τη γευστική εμπειρία απογειώνουν τα παραδοσιακά συνοδευτικά: πράσινα φασολάκια σε βελούδινη κρέμα άγριων μανιταριών (Green Bean Casserole), παραδοσιακή γέμιση βουτυρογάλακτος με γραβιέρα και φασκόμηλο, καθώς και βελούδινος πουρές γλυκοπατάτας με καψαλισμένο marshmallow και σιρόπι σφενδάμου. Γλυκός επίλογος & εποχικά ποτά: Η εμπειρία ολοκληρώνεται ιδανικά με το λαχταριστό Sticky Toffee Bread Pudding, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να συνοδεύσουν το γεύμα τους με το αρωματικό Pumpkin Spice Espresso Martini ή να επιλέξουν το δροσιστικό, non-alcoholic Rosemary Pomegranate Refresher με δεντρολίβανο και ρόδι.

Τη βραδιά απογειώνει μουσικά ο Δημήτρης Λεμονίδης, ο οποίος αναλαμβάνει τα decks από τις 19:00 με ένα ξεχωριστό DJ set γεμάτο ρυθμό και ανεβαστική διάθεση, δίνοντας τον ιδανικό τόνο στη γιορτή.

Γιορτάστε όπου κι αν βρίσκεστε!

Είτε επιλέξετε να ζήσετε τη μοναδική ατμόσφαιρα του Hard Rock Cafe Athens από κοντά, είτε προτιμάτε να διοργανώσετε το δικό σας κάλεσμα χωρίς να περάσετε τη μέρα στην κουζίνα, σας έχουμε τη λύση. Το Thanksgiving Catering προσφέρει δύο ολοκληρωμένα πακέτα, ιδανικά για οικογενειακές συγκεντρώσεις, εταιρικά events ή ένα αξέχαστο Friendsgiving στο σπίτι ή το γραφείο.

Το μενού θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – μην χάσετε την ευκαιρία να το απολαύσετε! Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας ή παραγγείλτε το δικό σας πακέτο catering και ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη εμπειρία Thanksgiving.

Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, Μοναστηράκι

Για κρατήσεις και πληροφορίες: 210 3245170