Η CITRUS παρουσιάζει δύο νέες «Επιλογές» αγαπημένων γεύσεων

Η «Επιλογή από Αμυγδαλωτά» και η «Επιλογή από Λουκούμια με επικάλυψη σοκολάτας» συγκεντρώνουν αγαπημένες γεύσεις της Citrus σε δύο νέες, ξεχωριστές συσκευασίες.

Η Citrus, με σταθερή πηγή έμπνευσης τη Χίο, τα αρώματα και τη γαστρονομική της παράδοση, παρουσιάζει δύο νέες γευστικές προτάσεις που συνδυάζουν μερικά από τα πιο αγαπημένα προϊόντα της: την «Επιλογή από Αμυγδαλωτά» και την «Επιλογή από Λουκούμια με επικάλυψη σοκολάτας». Δύο νέες συλλογές που δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία, συνδυάζοντας διαφορετικές γεύσεις και αρώματα σε μία συσκευασία.

Επιλογή από Αμυγδαλωτά

Η νέα «Επιλογή από Αμυγδαλωτά» συγκεντρώνει σε μία συσκευασία πέντε αγαπημένες γεύσεις των αμυγδαλωτών Citrus: μαστίχα Χίου, πικραμύγδαλο, πορτοκάλι, λεμόνι και, φυσικά, Χιώτικο Mανταρίνι. Αρώματα εσπεριδοειδών και χαρακτηριστικές γεύσεις της Χίου συναντούν το αμύγδαλο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή συλλογή που δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει κανείς διαφορετικές εκδοχές ενός αγαπημένου παραδοσιακού γλυκού.

Επιλογή από Λουκούμια με Επικάλυψη Σοκολάτας

Η νέα «Επιλογή από Λουκούμια» φέρνει μαζί τις γεύσεις τριαντάφυλλο με αμύγδαλο, πορτοκάλι με κανέλα, λεμόνι με σύκο, μαστίχα Χίου με αμύγδαλο, συνδυάζοντας γνώριμα αρώματα με μια πιο ιδιαίτερη γευστική πινελιά. Τα λουκούμια είναι βουτηγμένα σε σοκολάτα γάλακτος και υγείας ÉSOPHY, μια premium, χειροποίητη σοκολάτα εμπνευσμένη από τη μεσογειακή παράδοση, που ολοκληρώνει αρμονικά τη γευστική εμπειρία. Με τις δύο νέες «Επιλογές», η Citrus συγκεντρώνει αγαπημένες γεύσεις σε δύο ολοκληρωμένες συλλογές, προσφέροντας τη δυνατότητα να τις ανακαλύψει κανείς μέσα από μία μόνο συσκευασία. Δύο προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν τόσο μια μικρή προσωπική απόλαυση όσο και ένα ξεχωριστό δώρο με άρωμα Χίου.

Νέες διακρίσεις Great Taste Awards για τη Citrus

Αξίζει να σημειωθεί πως η CITRUS διακρίνεται σταθερά στα Great Taste Awards τα τελευταία 12 χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσήλωσή της στην ποιότητα και την ανάδειξη των ιδιαίτερων γεύσεων της Χίου. Στα GTA 2026, το Λουκούμι Περγαμόντο απέσπασε 2 αστέρια, ενώ από 1 αστέρι έλαβαν το Γλυκό Κουταλιού Τριαντάφυλλο με Αμύγδαλο, το Λουκούμι Μανταρίνι Χίου με επικάλυψη σοκολάτας και το Αμυγδαλωτό Ούζο.