Δύο χαλιά στο ίδιο σαλόνι; Το μυστικό είναι να έχει το καθένα τον ρόλο του

Ένα χαλί μπορεί να κάνει το σαλόνι πιο ζεστό και φιλόξενο. Δύο χαλιά, όμως, μπορούν να δώσουν στον χώρο περισσότερη δομή και προσωπικότητα, αρκεί να τα συνδυάσεις με σκέψη. Είναι μια πρακτική λύση για ένα μεγάλο ή ενιαίο σαλόνι, καθώς βοηθά να ξεχωρίσεις τις διαφορετικές γωνιές του χωρίς να προσθέσεις χωρίσματα ή επιπλέον έπιπλα.

Ξεκίνα από τη χρήση του χώρου

Πριν κοιτάξεις χρώματα και σχέδια, σκέψου πού χρειάζεσαι το καθένα. Ένα μεγαλύτερο χαλί μπορεί να ορίσει το καθιστικό, κάτω από τον καναπέ και τις πολυθρόνες. Το δεύτερο μπορεί να ξεχωρίσει την τραπεζαρία ή να δώσει τη δική του θέση σε μια γωνιά ανάγνωσης.

Έτσι, το μάτι καταλαβαίνει καλύτερα πώς οργανώνεται το δωμάτιο. Πρόσεξε, ωστόσο, να μη μοιάζουν τα χαλιά απομονωμένα μεταξύ τους. Μπορείς να αφήσεις ένα καθαρό πέρασμα ανάμεσά τους ή να τα συνδέσεις οπτικά με την τοποθέτηση των επίπλων.

Βρες ένα κοινό στοιχείο

Δεν χρειάζεται τα χαλιά να είναι ίδια. Ένας κοινός χρωματικός τόνος, μια παρόμοια ύφανση ή μια συγγενική αισθητική αρκούν για να δέσουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μπορείς να συνδυάσεις ένα μονόχρωμο χαλί με ένα γεωμετρικό σχέδιο που περιλαμβάνει μία από τις αποχρώσεις του.



Αν το ένα έχει έντονο μοτίβο ή χρώμα, άφησε το άλλο πιο διακριτικό. Η ισορροπία κρατά τον χώρο ενιαίο, χωρίς να αφαιρεί από κάθε χαλί τον δικό του χαρακτήρα.

Διάλεξε υφή και μέγεθος με βάση τη λειτουργία

Η υφή επηρεάζει τόσο την εμφάνιση όσο και την καθημερινή χρήση. Ένα μαλακό, πυκνό χαλί ταιριάζει στο καθιστικό, όπου η άνεση έχει μεγαλύτερη σημασία. Για την τραπεζαρία, μια επίπεδη ύφανση συνήθως διευκολύνει τη μετακίνηση των καρεκλών και τον καθαρισμό.

Υπολόγισε σωστά και τις διαστάσεις. Στο καθιστικό, τα μπροστινά πόδια του καναπέ και των πολυθρόνων καλό είναι να ακουμπούν πάνω στο χαλί. Κάτω από την τραπεζαρία, χρειάζεται αρκετός χώρος ώστε οι καρέκλες να μένουν επάνω του όταν τις τραβάς προς τα έξω.

Με δύο σωστά επιλεγμένα χαλιά, μπορείς να οριοθετήσεις τις δραστηριότητες, να αναδείξεις τα έπιπλα και να δώσεις ρυθμό σε ένα σαλόνι που δείχνει επίπεδο ή ανολοκλήρωτο. Κράτησε ένα κοινό στοιχείο, σεβάσου τις αναλογίες και άφησε κάθε χαλί να εξυπηρετεί τη δική του γωνιά.