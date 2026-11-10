Χωρισμός μετά την εξωσωματική: Τι αποφασίζουν τα ζευγάρια για τα κατεψυγμένα έμβρυα

Η εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων εμβρύων από όσα θα μεταφέρει ο γιατρός στη μήτρα σε έναν κύκλο. Το ζευγάρι μπορεί να φυλάξει τα υπόλοιπα με κρυοσυντήρηση, για μια μελλοντική προσπάθεια ή για την απόκτηση ακόμη ενός παιδιού. Όταν όμως η σχέση τελειώνει, οι δύο πρώην σύντροφοι καλούνται να αποφασίσουν από κοινού τι θα γίνει με αυτά.

Μια νέα βρετανική μελέτη εξέτασε τι επέλεξαν ζευγάρια που χώρισαν ενώ είχαν κατεψυγμένα έμβρυα. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από μία κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για την περίοδο 2019 έως 2025.

Οι επιλογές μετά τον χωρισμό

Η μελέτη εντόπισε 141 ζευγάρια που είχαν χωρίσει. Από αυτά, το 66% επέλεξε την απόρριψη των εμβρύων, ενώ περίπου το 20% συνέχισε να πληρώνει για τη φύλαξή τους. Σε ένα μικρότερο ποσοστό, 4,2%, οι πρώην σύντροφοι συμφώνησαν να παραχωρήσουν τα έμβρυα στον έναν από τους δύο. Η μελέτη αναφέρει επίσης περιπτώσεις δωρεάς σε άλλα ζευγάρια που αντιμετώπιζαν προβλήματα γονιμότητας.

Τα στοιχεία δείχνουν τι αποφάσισαν τα συγκεκριμένα ζευγάρια, όχι γιατί το επέλεξαν. Καθώς η έρευνα αφορά μία μόνο κλινική, τα αποτελέσματα δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τις επιλογές όλων των ανθρώπων που χωρίζουν μετά από εξωσωματική.

Γιατί χρειάζεται η συναίνεση και των δύο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δύο άνθρωποι που έδωσαν αρχικά τη συγκατάθεσή τους για τη δημιουργία και τη χρήση των εμβρύων πρέπει να συμφωνούν με τη μελλοντική τους χρήση. Ο καθένας μπορεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή του πριν από την εμβρυομεταφορά.

Έτσι, αν ο ένας πρώην σύντροφος θέλει να αποκτήσει παιδί με τα έμβρυα και ο άλλος διαφωνεί, η κλινική δεν μπορεί να προχωρήσει στην εμβρυομεταφορά. Η βρετανική νομοθεσία προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, περίοδο αναμονής έως 12 μηνών, ώστε τα δύο πρόσωπα να ξανασκεφτούν την απόφασή τους. Αν δεν συμφωνήσουν τελικά, η χρήση των εμβρύων δεν μπορεί να γίνει και ενδέχεται να χρειαστεί να τα απορρίψουν.

Μια απόφαση με συναισθηματικό βάρος

Η τύχη των εμβρύων δεν αποτελεί μόνο ιατρικό ή νομικό ζήτημα. Μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη όταν οι πρώην σύντροφοι έχουν διαφορετικές επιθυμίες για την απόκτηση παιδιού. Επιπλέον, σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία που περιγράφει το δημοσίευμα, η κρυοσυντήρηση μπορεί να διαρκέσει έως και 55 χρόνια. Έτσι, μια απόφαση που παίρνει το ζευγάρι στην αρχή της θεραπείας μπορεί να το απασχολήσει ξανά πολλά χρόνια αργότερα.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την αξία της συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο κατά την έναρξη της θεραπείας όσο και στη διάρκεια της φύλαξης των εμβρύων, ιδιαίτερα αν το ζευγάρι χωρίσει. Η έγκαιρη ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές και τις προϋποθέσεις τους μπορεί να βοηθήσει τους δύο ανθρώπους να καταλάβουν τι σημαίνει κάθε απόφαση για το μέλλον.