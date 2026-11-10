Κιτ έκτακτης ανάγκης για 72 ώρες: Τι προτείνει η Κομισιόν να έχουμε στο σπίτι

Ένα σακίδιο με νερό, τρόφιμα, φάρμακα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης μπορεί να βοηθήσει ένα νοικοκυριό να καλύψει τις ανάγκες του τις πρώτες ημέρες μιας κρίσης. Στις 3 Νοεμβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες κατευθυντήριες γραμμές ετοιμότητας, με στόχο οι πολίτες και οι κοινότητες να ξέρουν πώς να προετοιμαστούν για μια έκτακτη κατάσταση.

Οι οδηγίες καλύπτουν τέσσερις τομείς: την αυτάρκεια των νοικοκυριών για τουλάχιστον 72 ώρες, την εκπαίδευση για την ετοιμότητα, την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και την έγκαιρη, αξιόπιστη ενημέρωση για κινδύνους και απειλές. Δεν αποτελούν δεσμευτικό κανόνα, αλλά κατευθύνσεις προς τα κράτη για να ενισχύσουν την ετοιμότητα του πληθυσμού.

Γιατί δίνεται έμφαση στις πρώτες 72 ώρες

Σε μια κρίση, μπορεί να διακοπούν ή να καθυστερήσουν βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι επικοινωνίες. Τα νοικοκυριά χρειάζεται, επομένως, να μπορούν να καλύψουν προσωρινά τις βασικές τους ανάγκες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οργανώνουν την ανταπόκρισή τους. Η Επιτροπή σημειώνει πως αυτή η προετοιμασία συμπληρώνει τη δημόσια βοήθεια και βοηθά να δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει το σακίδιο

Το περιεχόμενο χρειάζεται προσαρμογή στον αριθμό των ατόμων και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πόσιμο νερό, τρόφιμα που διατηρούνται χωρίς ψυγείο και δεν χρειάζονται μαγείρεμα, προσωπικά φάρμακα και κουτί πρώτων βοηθειών. Αναφέρει επίσης φορητό ραδιόφωνο με εφεδρικές μπαταρίες, φακό, φορτιστή ή power bank, μετρητά, αντίγραφα σημαντικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη και είδη προσωπικής υγιεινής.

Στον σάκο μπορούν να μπουν ακόμη ζεστά ρούχα, κουβέρτα επιβίωσης, βασικά εργαλεία και δεύτερα κλειδιά για το σπίτι ή το αυτοκίνητο. Για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τα κατοικίδια χρειάζονται επιπλέον εφόδια ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Κράτησε το σακίδιο σε σημείο που βρίσκεις εύκολα και έλεγχε ανά τακτά διαστήματα τις ημερομηνίες λήξης, τις μπαταρίες και τα φάρμακα. Η προετοιμασία δεν περιορίζεται στα εφόδια. Η Επιτροπή τονίζει επίσης τη σημασία να γνωρίζουμε πώς να αντιδράσουμε, πού θα βρούμε αξιόπιστες πληροφορίες και πώς θα επικοινωνήσουμε με τους οικείους μας.

Η Ημέρα Ετοιμότητας της ΕΕ

Η Επιτροπή σχεδιάζει να καθιερώσει ετήσια Ημέρα Ετοιμότητας της ΕΕ στις 23 Οκτωβρίου, με πρώτη διοργάνωση το 2027. Η ημερομηνία συνδέεται με την επέτειο ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στις 23 Οκτωβρίου 2001.

Κάθε έκτακτη κατάσταση έχει διαφορετικές ανάγκες, γι’ αυτό και το σακίδιο δεν αντικαθιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η ενημέρωση από επίσημες πηγές, η ψυχραιμία και η αποφυγή της παραπληροφόρησης παραμένουν βασικά στοιχεία της προετοιμασίας.