Έτσι θα γίνεις ο ειδικός στα δώρα!

Ένα βιβλίο, ένα μικρό αντικείμενο για το σπίτι ή κάτι που ξέρουμε πως θα χρησιμοποιηθεί στην καθημερινότητα. Οι αφορμές για να προσφέρουμε ένα δώρο είναι πολλές μέσα στη χρονιά. Οι γιορτές, βέβαια, μάς δίνουν την ευκαιρία να το κάνουμε πιο συχνά, όμως το νόημα μιας τέτοιας κίνησης δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη εποχή. Στην οικογένειά μου, για παράδειγμα, έχουμε καθιερώσει να ανταλλάσσουμε δώρα την παραμονή των Χριστουγέννων. Μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, τρώμε, συζητάμε και προσπαθούμε να μαντέψουμε τι θα χαροποιήσει τον καθένα. Μπορεί η περίσταση να είναι γιορτινή, όμως αυτό που κάνει τη συνήθεια ξεχωριστή είναι η σκέψη που προηγείται: τι αρέσει στους δικούς μας ανθρώπους και τι θα τους έκανε να νιώσουν ότι τους γνωρίζουμε καλά;

Η αξία πίσω από την επιλογή

Η ψυχαναλύτρια Δρ. Bonnie Buchele έχει περιγράψει τα δώρα ως «μια έκφραση συναισθήματος». Ένα δώρο μπορεί να εκφράσει αγάπη, ευγνωμοσύνη ή απλώς την επιθυμία μας να δείξουμε σε κάποιον ότι τον έχουμε στο μυαλό μας. Δεν χρειάζεται να κοστίζει πολύ. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, αρκεί να συνδέεται με τον άνθρωπο που το λαμβάνει.

Εκεί βρίσκεται και η δυσκολία. Συχνά διαλέγουμε αυτό που θα άρεσε σε εμάς ή αυτό που θεωρούμε καλό δώρο γενικά, χωρίς να σκεφτούμε αρκετά τις προτιμήσεις του άλλου. Ο καθηγητής μάρκετινγκ Julian Givi επισημαίνει πως «οι άνθρωποι τείνουν να πέφτουν στην παγίδα του να μην δίνουν πλήρη προτεραιότητα στον παραλήπτη».

Πώς βρίσκεις κάτι που θα εκτιμήσει

Μια καλή επιλογή δεν χρειάζεται μεγάλη έρευνα. Μερικές φορές αρκεί να θυμηθούμε μια κουβέντα που έκανε ο άλλος, ένα χόμπι του ή κάτι που του λείπει. Ένα ημερολόγιο μπορεί να ταιριάζει σε κάποιον που οργανώνει τα πάντα γραπτώς, ενώ ένα πρακτικό αντικείμενο ίσως διευκολύνει έναν άνθρωπο που έχει φορτωμένο πρόγραμμα.

Πριν αγοράσεις κάτι, αναρωτήσου:

Τι απολαμβάνει πραγματικά; Οι συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και οι καθημερινές του επιλογές μπορούν να σου δώσουν κατεύθυνση. Υπάρχει κάτι που θα του φανεί χρήσιμο; Ένα δώρο που λύνει ένα μικρό καθημερινό πρόβλημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία από κάτι εντυπωσιακό που θα μείνει στο ράφι. Μπορείς να προσθέσεις μια προσωπική πινελιά; Μια φωτογραφία, μια αφιέρωση ή λίγα λόγια γραμμένα από εσένα κάνουν συχνά τη διαφορά. Αν δεν είσαι σίγουρος, μπορείς να ρωτήσεις. Μια σύντομη συζήτηση για όσα του αρέσουν θα σε βοηθήσει να αποφύγεις μια επιλογή που δεν του ταιριάζει.

Είτε πρόκειται για γενέθλια, μια γιορτή ή τα Χριστούγεννα, το δώρο δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει με την τιμή του. Αρκεί να δείχνει ότι σκέφτηκες τον άνθρωπο που θα το πάρει. Αυτό είναι που του δίνει προσωπικό νόημα, όποια κι αν είναι η περίσταση.