Αν αγαπάς τα χορταστικά πρωινά και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα τοστ και σάντουιτς, αυτή η συνταγή θα σου ανοίξει την όρεξη. Αφράτα αγγλικά muffins γεμίζουν με ζουμερά χοιρινά μπιφτεκάκια, λιωμένο τυρί, τηγανητό αυγό και μια πικάντικη κορεάτικη BBQ σάλτσα που δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε μπουκιά.

Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό των υλικών. Το τζίντζερ, το σκόρδο και το σησαμέλαιο αρωματίζουν το χοιρινό, ενώ η σάλτσα με gochujang, σόγια και καστανή ζάχαρη προσθέτει μια υπέροχη γλυκόξινη και ελαφρώς καυτερή γεύση.

Είναι μια ωραία πρόταση για brunch το Σαββατοκύριακο, αλλά και για ένα διαφορετικό, χορταστικό γεύμα που μπορείς να ετοιμάσεις στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Περίπου 40 λεπτά

4 σάντουιτς

Μέτρια δυσκολία

Υλικά

Για τα χοιρινά μπιφτεκάκια

500 γρ. χοιρινό κιμά

2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες

1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ περίπου 1 εκ., καθαρισμένο και τριμμένο

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

1 κ.γ. gochugaru, κορεάτικες νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

1 κ.γ. σησαμέλαιο

1 κ.γ. αλάτι

Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Για την κορεάτικη BBQ σάλτσα

1 κ.σ. gochujang, κορεάτικη πάστα καυτερής πιπεριάς

2 κ.σ. κέτσαπ

3 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. μαλακή σκούρα καστανή ζάχαρη

1 κ.σ. ξίδι ρυζιού

1 κ.γ. πάπρικα

Για τα σάντουιτς

4 αγγλικά muffins πρωινού, κομμένα στη μέση

8 φέτες τυρί που λιώνει, όπως τσένταρ

4 αυγά

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, κομμένο σε πολύ λεπτές λωρίδες

Λίγο ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα χοιρινά μπιφτεκάκια

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον χοιρινό κιμά, το τριμμένο σκόρδο, το τζίντζερ, το ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι, το gochugaru, το σησαμέλαιο και το αλάτι. Ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας, μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά και να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Χωρίζουμε τον κιμά σε 8 ίσες μερίδες, περίπου 65 γρ. η καθεμία, και πλάθουμε μικρές μπάλες. Τις αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα.

Φτιάχνουμε την κορεάτικη BBQ σάλτσα

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζουμε την πάστα gochujang, την κέτσαπ, τη σάλτσα σόγιας, την καστανή ζάχαρη, το ξίδι ρυζιού και την πάπρικα. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα και ζεσταίνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις η σάλτσα αρχίσει να βγάζει τις πρώτες φουσκάλες, αποσύρουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε στην άκρη.

Προετοιμάζουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι

Κόβουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε τρία κομμάτια και στη συνέχεια σε πολύ λεπτές λωρίδες. Τοποθετούμε τις λωρίδες σε ένα μπολ με πολύ κρύο νερό και μερικά παγάκια. Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουν να καμπυλώνουν, αποκτώντας μια όμορφη εμφάνιση για το σερβίρισμα. Τις στραγγίζουμε και τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας.

Ψήνουμε τα μπιφτεκάκια

Ζεσταίνουμε λίγο ηλιέλαιο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τοποθετούμε δύο μπάλες κιμά στο τηγάνι και τις πιέζουμε με μια σπάτουλα ή με την επίπεδη βάση ενός μικρού κατσαρολιού, ώστε να γίνουν λεπτά μπιφτεκάκια. Τα ψήνουμε μέχρι να αποκτήσουν ωραία ροδοψημένη επιφάνεια και στη συνέχεια τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να ψηθούν καλά στο εσωτερικό τους, φτάνοντας τους 71°C στο κέντρο. Τοποθετούμε μία φέτα τυρί πάνω σε κάθε μπιφτεκάκι και περιμένουμε λίγο μέχρι να λιώσει. Μεταφέρουμε τα έτοιμα μπιφτεκάκια σε ένα πιάτο και τα διατηρούμε ζεστά όσο ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα.

Ετοιμάζουμε τα muffins και τα αυγά

Ζεσταίνουμε ένα μικρό τηγάνι χωρίς λάδι και τοποθετούμε τα muffins με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Τα ψήνουμε για λίγα λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε λίγο ηλιέλαιο και τηγανίζουμε τα αυγά. Μπορούμε να τα ετοιμάσουμε με μελάτο ή σφιχτό κρόκο, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.

Συναρμολογούμε τα σάντουιτς

Αλείφουμε τη βάση κάθε muffin με περίπου 1 κουταλιά από την κορεάτικη BBQ σάλτσα. Τοποθετούμε από πάνω δύο χοιρινά μπιφτεκάκια με το λιωμένο τυρί και προσθέτουμε ένα τηγανητό αυγό. Μοιράζουμε τις λεπτές λωρίδες φρέσκου κρεμμυδιού στα τέσσερα σάντουιτς και περιχύνουμε με λίγη επιπλέον BBQ σάλτσα. Κλείνουμε με το επάνω μέρος του muffin και σερβίρουμε αμέσως, όσο τα μπιφτεκάκια είναι ζεστά και το τυρί παραμένει λιωμένο.

Τα μυστικά για ένα πραγματικά νόστιμο αποτέλεσμα

Το πρώτο μυστικό είναι να χρησιμοποιήσουμε χοιρινό κιμά που δεν είναι υπερβολικά άπαχος. Μια μικρή ποσότητα λίπους βοηθά τα μπιφτεκάκια να παραμείνουν ζουμερά και να μη στεγνώσουν κατά το ψήσιμο.

Εξίσου σημαντικό είναι να πιέσουμε τον κιμά μέσα στο ζεστό τηγάνι. Με αυτή την τεχνική, που θυμίζει τα γνωστά smash burgers, τα μπιφτεκάκια αποκτούν μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το σκεύος και δημιουργούν μια νόστιμη, ροδοψημένη κρούστα.

Όσο για την κορεάτικη σάλτσα, μπορούμε να προσαρμόσουμε την έντασή της. Το gochujang έχει χαρακτηριστική πικάντικη γεύση, επομένως μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητά του αν θέλουμε ένα πιο ήπιο αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο gochugaru στα μπιφτεκάκια.

Τι είναι το gochujang και το gochugaru;

Αν δεν έχεις δοκιμάσει ξανά κορεάτικες συνταγές, ίσως αυτά τα δύο υλικά να σου είναι άγνωστα.

Το gochujang είναι μια κορεάτικη πάστα από κόκκινη πιπεριά τσίλι και προϊόντα ζύμωσης, όπως η σόγια. Έχει πικάντικη, ελαφρώς γλυκιά και βαθιά αλμυρή γεύση, γι’ αυτό χρησιμοποιείται συχνά σε σάλτσες, μαρινάδες και μαγειρευτά.

Το gochugaru, από την άλλη, είναι κορεάτικη αποξηραμένη κόκκινη πιπεριά σε νιφάδες ή σκόνη. Προσθέτει άρωμα, χρώμα και πικάντικη ένταση στο φαγητό.

Μπορούμε να αναζητήσουμε και τα δύο σε καταστήματα με ασιατικά προϊόντα ή σε εξειδικευμένα ηλεκτρονικά καταστήματα τροφίμων.

Ένα διαφορετικό brunch για το Σαββατοκύριακο

Τα συγκεκριμένα σάντουιτς είναι ιδανικά για ένα πλούσιο brunch, ειδικά όταν θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες επιλογές.

Μπορούμε να τα συνοδεύσουμε με μια δροσερή σαλάτα αγγουριού, ψητές πατάτες ή μια απλή σαλάτα με λάχανο και καρότο.

Αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρόνο, μπορούμε να προετοιμάσουμε τη σάλτσα από νωρίτερα και να διατηρήσουμε τα ωμά μπιφτεκάκια σκεπασμένα στο ψυγείο μέχρι να τα ψήσουμε. Έτσι, την ώρα του σερβιρίσματος θα χρειαστεί μόνο να ψήσουμε το κρέας, τα αυγά και τα muffins.

Ο συνδυασμός του ζουμερού χοιρινού, του λιωμένου τυριού, του αυγού και της γλυκόπικάντικης σάλτσας δημιουργεί ένα χορταστικό σάντουιτς, ιδανικό για όσους αγαπούν τις έντονες γεύσεις και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό.

Καλή απόλαυση!