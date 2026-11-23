Η καθημερινότητα στην Αθήνα δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Η κίνηση, το αυξημένο κόστος ζωής και οι ατελείωτες υποχρεώσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που συχνά δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων της. Μια διεθνής κατάταξη έρχεται να αποτυπώσει αυτή την πίεση και σε αριθμούς.

Η Αθήνα είναι μια πόλη που δύσκολα βαριέσαι. Έχει όμορφες γειτονιές, έντονη κοινωνική ζωή, πολιτισμό και αμέτρητες επιλογές για να περάσεις καλά. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη ζωντανή πλευρά της κρύβεται μια καθημερινότητα που πολλές φορές αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα. Ξεκινάς νωρίς από το σπίτι, υπολογίζεις πόση ώρα θα μείνεις στην κίνηση, προσπαθείς να προλάβεις τις υποχρεώσεις σου και, όταν επιτέλους επιστρέφεις, συνειδητοποιείς ότι σου έχει απομείνει ελάχιστος χρόνος για τον εαυτό σου. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την οικονομική πίεση, γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί η ζωή στην πρωτεύουσα μπορεί να προκαλεί τόσο άγχος.

Η Αθήνα στην 7η θέση παγκοσμίως

Σύμφωνα με κατάταξη της Remitly, η Αθήνα βρίσκεται στην 7η θέση ανάμεσα σε 170 πόλεις του κόσμου, με συνολική βαθμολογία 7,23 στα 10 ως προς τους παράγοντες που συνδέονται με το αστικό στρες.

Στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται η Νέα Υόρκη, με τη διαφορά ανάμεσα στις δύο πόλεις να φτάνει μόλις τους 0,33 βαθμούς.

Η κατάταξη εξετάζει συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και όχι το προσωπικό επίπεδο άγχους κάθε ανθρώπου. Επομένως, δεν σημαίνει ότι όλοι οι Αθηναίοι αισθάνονται περισσότερο στρες από τους κατοίκους άλλων πόλεων, αλλά ότι η πρωτεύουσα συγκεντρώνει αρκετούς παράγοντες που δυσκολεύουν την καθημερινότητα.

Γιατί η ζωή στην Αθήνα γίνεται τόσο κουραστική;

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αναμφίβολα το κυκλοφοριακό. Οι μεγάλες αποστάσεις, η συμφόρηση στους δρόμους και οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο. Για πολλούς εργαζομένους, η διαδρομή από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα αποτελεί από μόνη της μια καθημερινή δοκιμασία.

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει το κόστος ζωής. Το ενοίκιο, οι λογαριασμοί, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και οι υπόλοιπες βασικές ανάγκες απαιτούν προσεκτική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Έτσι, η οικονομική ανασφάλεια προστίθεται στις ήδη αυξημένες απαιτήσεις της ημέρας.

Παράλληλα, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας αποτελούν επιπλέον παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη η συγκεκριμένη κατάταξη. Πρόκειται για θέματα που επηρεάζουν το πόσο άνετα και ασφαλή αισθάνονται οι άνθρωποι μέσα στην πόλη τους.

Μια όμορφη πόλη που χρειάζεται να γίνει πιο ανθρώπινη

Το γεγονός ότι η Αθήνα βρίσκεται τόσο ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα δεν αναιρεί τα θετικά της. Παραμένει ένας τόπος με ιδιαίτερο χαρακτήρα, ιστορία και δυνατότητες για διασκέδαση και δημιουργία.

Ωστόσο, η ποιότητα ζωής δεν εξαρτάται μόνο από όσα προσφέρει μια πόλη, αλλά και από το πόσο εύκολα μπορείς να απολαύσεις όσα προσφέρει.

Στο τέλος της ημέρας, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να προλαβαίνουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά να έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να συναντήσουμε τους ανθρώπους μας και να χαρούμε την καθημερινότητά μας, χωρίς να αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε συνεχώς σε έναν αγώνα δρόμου.