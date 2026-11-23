Η Black Friday στην Παραγουάη πήρε μια απρόσμενη τροπή, καθώς η αναζήτηση των καλύτερων προσφορών κατέληξε σε σπρωξίματα, καβγάδες και ακόμη και συμπλοκές μεταξύ καταναλωτών. Στην πόλη Σιουδάδ ντελ Έστε, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από εμπορικά καταστήματα, περιμένοντας να ανοίξουν οι πόρτες για να προλάβουν προϊόντα με εκπτώσεις που έφταναν ακόμη και το 70%.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν και πολλοί Βραζιλιάνοι, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Παραγουάη περνώντας τη Γέφυρα της Φιλίας, με στόχο να αγοράσουν ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα είδη σε συμφέρουσες τιμές. Ωστόσο, για αρκετούς η ημέρα των αγορών εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία.

Καβγάδες για τηλεοράσεις, κινητά και κλιματιστικά

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε μέσα σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Καταναλωτές στριμώχνονταν στους διαδρόμους, προσπαθώντας να φτάσουν πρώτοι στα προϊόντα, ενώ κάποιοι δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τα χέρια τους.

Σε ένα από τα περιστατικά, δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο κατάστημα, ενώ σε άλλο επεισόδιο τρία άτομα καβγάδισαν για έναν κλιματιστικό. Την ίδια στιγμή, σε διαφορετικά πλάνα φαίνονται πελάτες να σπρώχνουν παλέτες με τηλεοράσεις, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μία από τις διαθέσιμες συσκευές.

Οι εικόνες θυμίζουν περισσότερο μάχη παρά μια συνηθισμένη ημέρα αγορών, με την ένταση να ανεβαίνει κάθε φορά που οι καταναλωτές εντόπιζαν κάποιο προϊόν σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Milhares de brasileiros atravessaram a Ponte da Amizade para aproveitar a Black Friday em Ciudad del Este, no Paraguai. A abertura das lojas, na quinta-feira (19), foi marcada por filas, correria e disputas por produtos em promoção. Vídeos publicados nas redes sociais também mostram empurra-empurra e brigas entre consumidores. A liquidação segue até domingo (22), com descontos anunciados de até 70% em estabelecimentos participantes. Celulares, televisores, videogames e perfumes estão entre os itens procurados pelos compradores. Vídeo: Reprodução/Redes Sociais #blackfriday #paraguai #ciudaddeleste — VEJA (@VEJA) November 20, 2026

Περισσότεροι από 60.000 πεζοί πέρασαν τα σύνορα

Το ενδιαφέρον για τη φετινή εκπτωτική διοργάνωση ήταν τεράστιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της βραζιλιάνικης τελωνειακής υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκαν, περισσότεροι από 60.000 πεζοί διέσχισαν τη Γέφυρα της Φιλίας από την Πέμπτη μέχρι τις 10:20 το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη καταγράφηκαν περίπου 30.130 διελεύσεις και το επόμενο πρωί άλλες 30.401. Οι περισσότεροι επισκέπτες αναζητούσαν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών, αρώματα και οικιακές συσκευές.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών να κάνουν λόγο για συνολικά 400.000 έως 500.000 επισκέπτες στην πόλη.

El Black Friday 2026 arrancó con todo este 19 y 20 de noviembre en Ciudad del Este (Paraguay), donde llegaron miles de compradores en busca de descuentos de hasta el 70% en electrónicos, celulares, televisores y electrodomésticos 🤯🤯.. Las personas se agarran a golpes debido a las disputas por quedarse con los productos de oferta dentro y fuera de los locales.. El evento espera entre 400K y 500K visitantes en su mayoría brasileños y argentinos… https://t.co/hiXvdnwX5w — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 20, 2026

Από τις αγορές μέχρι την κλοπή αυτοκινήτου

Μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση καταγράφηκε και ένα περιστατικό κλοπής αυτοκινήτου. Το όχημα ανήκε σε Βραζιλιάνο που είχε επισκεφθεί την περιοχή για τις εκπτώσεις και εξαφανίστηκε από τον χώρο στάθμευσης γνωστού εμπορικού κέντρου.

Παράλληλα, η αυξημένη προσέλευση προκάλεσε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα, με τις αρχές να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για τη διαχείριση της κίνησης και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Η Σιουδάδ ντελ Έστε αποτελεί εδώ και χρόνια δημοφιλή εμπορικό προορισμό για τους κατοίκους των γειτονικών χωρών, ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλων εκπτώσεων. Αυτή τη φορά, όμως, η επιθυμία για μια οικονομική αγορά ξεπέρασε σε αρκετές περιπτώσεις κάθε όριο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια καλή προσφορά μπορεί να γίνει αφορμή για απίστευτες σκηνές έντασης.