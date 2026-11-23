Μια εμφάνιση που σίγουρα δεν θύμιζε τις συνηθισμένες εντυπωσιακές τουαλέτες των καλλιστείων επέλεξε η Μις Νορβηγία στον διαγωνισμό Miss Universe, που πραγματοποιείται στο Πουέρτο Ρίκο.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης των εθνικών ενδυμασιών, η εκπρόσωπος της Νορβηγίας αποφάσισε να αντλήσει έμπνευση από τη λαϊκή παράδοση της χώρας της και να εμφανιστεί ως τρολ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μυθικά πλάσματα των σκανδιναβικών θρύλων.
Η ιδιαίτερη στολή της περιλάμβανε ένα τεράστιο κεφάλι τρολ, κάτω από το οποίο ξεπρόβαλλε η ίδια, ενώ κόκκινα τριαντάφυλλα συμπλήρωναν την πρωτότυπη δημιουργία.
Με αυτή την ασυνήθιστη επιλογή, η Μις Νορβηγία έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην παρουσίαση των εθνικών ενδυμασιών, συνδυάζοντας τη μόδα με τη μυθολογία και την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας της.
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