Το να προσέχουμε τη διατροφή μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να τρώμε λιγότερο ή να στερούμαστε τις αγαπημένες μας γεύσεις. Μερικές φορές, το μυστικό βρίσκεται απλώς στις σωστές επιλογές. Υπάρχουν λαχανικά που μας επιτρέπουν να γεμίζουμε το πιάτο μας, να απολαμβάνουμε νόστιμα γεύματα και παράλληλα να κρατάμε τις θερμίδες σε χαμηλά επίπεδα. Και το καλύτερο; Τα περισσότερα βρίσκονται ήδη στο ψυγείο μας ή τα αγοράζουμε καθημερινά από τη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ.

Πλούσια σε νερό, βιταμίνες και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αυτά τα δέκα λαχανικά μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι σύμμαχοί μας στην προσπάθεια για μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Φυσικά, κανένα τρόφιμο δεν έχει πραγματικά μηδενικές θερμίδες, ούτε αρκεί από μόνο του για να καλύψει όλες τις ανάγκες του οργανισμού μας.

1. Αγγούρι: 15 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Δροσερό, τραγανό και ιδανικό για κάθε ώρα της ημέρας, το αγγούρι αποτελεί μία από τις πιο ελαφριές επιλογές. Το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από νερό, περίπου 95%, γεγονός που το κάνει ιδιαίτερα ευχάριστο τους ζεστούς μήνες. Παράλληλα, περιέχει βιταμίνη Κ και μικρές ποσότητες άλλων θρεπτικών συστατικών. Μπορείς να το απολαύσεις σκέτο, να το προσθέσεις σε μια χωριάτικη σαλάτα ή να το συνδυάσεις με γιαούρτι για ένα δροσερό ντιπ.

2. Μαρούλι: 15 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Μια μεγάλη σαλάτα με μαρούλι μπορεί να δώσει όγκο στο γεύμα σου χωρίς να προσθέσει πολλές θερμίδες. Εκτός από νερό, το μαρούλι περιέχει φυλλικό οξύ και βιταμίνη Κ, ενώ προσφέρει και μικρή ποσότητα φυτικών ινών. Αν θέλεις να μετατρέψεις τη σαλάτα σου σε ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα, πρόσθεσε βραστό αυγό, τόνο ή όσπρια. Έτσι, θα έχεις ένα πιάτο με περισσότερα θρεπτικά συστατικά που θα σε κρατήσει χορτάτη για περισσότερη ώρα.

3. Σέλινο: 16 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Μπορεί να το έχουμε συνδέσει κυρίως με τις χειμωνιάτικες σούπες, όμως το σέλινο αξίζει μια θέση και στις καθημερινές μας σαλάτες. Έχει χαρακτηριστικό άρωμα, τραγανή υφή και πολύ χαμηλή θερμιδική αξία. Επιπλέον, περιέχει βιταμίνη Κ και κάλιο. Δοκίμασε να κόψεις τα κοτσάνια του σε μικρά μπαστουνάκια και να τα συνδυάσεις με ένα ντιπ γιαουρτιού. Είναι μια απλή ιδέα για τις στιγμές που θέλεις κάτι τραγανό.

4. Κολοκύθι: 17 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Αν υπάρχει ένα λαχανικό που μπορούμε να μαγειρέψουμε με δεκάδες διαφορετικούς τρόπους, αυτό είναι το κολοκύθι. Βραστό με λεμόνι, ψητό στον φούρνο, μέσα σε ομελέτα ή ακόμη και κομμένο σε λεπτές λωρίδες αντί για ζυμαρικά, προσφέρει πολλές επιλογές. Περιέχει βιταμίνη C, κάλιο και αρκετό νερό, ενώ οι θερμίδες του παραμένουν χαμηλές. Προσοχή, όμως, στην ποσότητα του ελαιολάδου, καθώς μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις συνολικές θερμίδες του πιάτου.

5. Ντομάτα: 18 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Δύσκολα φανταζόμαστε την ελληνική κουζίνα χωρίς ντομάτα. Από την κλασική χωριάτικη μέχρι τις σπιτικές σάλτσες, αποτελεί βασικό συστατικό πολλών αγαπημένων συνταγών. Εκτός από τη χαμηλή θερμιδική της αξία, προσφέρει βιταμίνη C, κάλιο και λυκοπένιο, μια ουσία με αντιοξειδωτική δράση. Μάλιστα, το μαγείρεμα μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αξιοποιήσει καλύτερα το λυκοπένιο που περιέχει. Επομένως, είτε την προτιμάς ωμή είτε μαγειρεμένη, έχεις έναν καλό λόγο να την απολαμβάνεις συχνά.

6. Πράσινη πιπεριά: 20 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Οι πράσινες πιπεριές δίνουν χρώμα, άρωμα και ένταση ακόμη και στο πιο απλό φαγητό. Είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε βιταμίνη C, ενώ περιέχουν φυτικές ίνες και διάφορες αντιοξειδωτικές ενώσεις. Μπορείς να τις προσθέσεις σε ομελέτες, σαλάτες και φαγητά κατσαρόλας ή να τις απολαύσεις ωμές μαζί με άλλα λαχανικά. Η τραγανή υφή τους τις κάνει επίσης μια ωραία επιλογή για ένα ελαφρύ απογευματινό σνακ.

7. Σπανάκι: 23 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Το σπανάκι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού αποτελεί ένα από τα πιο θρεπτικά πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Περιέχει φυλλικό οξύ, βιταμίνη Κ, καροτενοειδή και φυτικό σίδηρο. Ωστόσο, ο οργανισμός δεν απορροφά τον φυτικό σίδηρο τόσο εύκολα όσο εκείνον που προέρχεται από ζωικές τροφές. Για ένα νόστιμο και γρήγορο γεύμα, μπορείς να το σοτάρεις ελαφρά με μανιτάρια και να προσθέσεις αυγά. Ταιριάζει επίσης σε σαλάτες, πίτες και παραδοσιακά μαγειρευτά.

8. Λάχανο: 25 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Οικονομικό, χορταστικό και ιδιαίτερα ευέλικτο, το λάχανο είναι από τα λαχανικά που αξίζει να έχουμε συχνά στην κουζίνα μας. Περιέχει βιταμίνες C και Κ, καθώς και φυτικές ίνες που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Ανήκει επίσης στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών, τα οποία περιέχουν φυσικές φυτικές ενώσεις που έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Μια σαλάτα με ψιλοκομμένο λάχανο, καρότο και λεμόνι είναι ίσως ο πιο απλός τρόπος να το απολαύσεις, ενώ ταιριάζει εξίσου καλά σε σούπες και μαγειρευτά.

9. Κουνουπίδι: 25 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Το κουνουπίδι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Η ήπια γεύση του επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλές διαφορετικές συνταγές. Μπορείς να το ψήσεις στον φούρνο με μυρωδικά, να το βράσεις ή να το πολτοποιήσεις για να φτιάξεις έναν βελούδινο πουρέ. Περιέχει βιταμίνη C, φυτικές ίνες και χαρακτηριστικές ενώσεις των σταυρανθών λαχανικών. Είναι μια πολύ καλή επιλογή όταν θέλεις να αντικαταστήσεις ένα πιο θερμιδογόνο συνοδευτικό με κάτι ελαφρύτερο, χωρίς να περιορίσεις ιδιαίτερα την ποσότητα στο πιάτο σου.

10. Μπρόκολο: 34 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια

Το μπρόκολο έχει λίγο περισσότερες θερμίδες από τα υπόλοιπα λαχανικά της λίστας, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μια εξαιρετικά θρεπτική επιλογή. Προσφέρει βιταμίνες C και Κ, φυλλικό οξύ και φυτικές ίνες. Επιπλέον, περιέχει γλυκοσινολάτες, ενώσεις από τις οποίες μπορούν να προκύψουν ουσίες όπως η σουλφοραφάνη, που μελετά η επιστημονική κοινότητα για τις βιολογικές τους ιδιότητες. Για να διατηρήσεις αρκετά από τα θρεπτικά του συστατικά, προτίμησε να το μαγειρέψεις ελαφρά στον ατμό και να το σερβίρεις με λεμόνι και λίγο ελαιόλαδο.

Μπορούμε να τρώμε όσο θέλουμε επειδή έχουν λίγες θερμίδες;

Εδώ χρειάζεται μια μικρή διευκρίνιση. Το γεγονός ότι ένα λαχανικό έχει ελάχιστες θερμίδες δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρεφόμαστε αποκλειστικά με αυτό. Ο οργανισμός μας χρειάζεται πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καλά λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα για να λειτουργεί σωστά. Τα λαχανικά αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της ισορροπίας, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν όλες τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων.

Από την άλλη, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό και φυτικές ίνες μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανόμαστε μεγαλύτερη πληρότητα μετά το φαγητό. Για παράδειγμα, ένα πιάτο με ψητό ψάρι, μπρόκολο και κολοκυθάκια μπορεί να αποτελέσει ένα χορταστικό και θρεπτικό γεύμα, χωρίς να χρειάζεται να περιορίσουμε υπερβολικά την ποσότητα των λαχανικών.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος μαγειρέματος. Άλλες θερμίδες έχει ένα πιάτο με βραστά κολοκυθάκια και άλλες τα ίδια λαχανικά όταν τα τηγανίζουμε ή τα συνοδεύουμε με μεγάλες ποσότητες λαδιού και λιπαρών σαλτσών.

Τελικά, η σωστή διατροφή δεν χρειάζεται να βασίζεται στη στέρηση ή στο συνεχές μέτρημα των θερμίδων. Μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ πιο απλό, όπως το να γεμίζουμε συχνότερα το πιάτο μας με διαφορετικά λαχανικά, να δοκιμάζουμε νέους συνδυασμούς και να απολαμβάνουμε το φαγητό μας χωρίς υπερβολές. Γιατί η υγιεινή διατροφή δεν είναι μόνο θέμα ποσότητας, αλλά κυρίως ποιότητας και ισορροπίας.