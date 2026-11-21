Υπάρχουν γλυκά που δεν χρειάζονται ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία ούτε πολλά υλικά για να μας εντυπωσιάσουν. Αυτή η τάρτα με μήλα, αχλάδια και κρέμα λεμονιού είναι ένα από αυτά. Με τραγανή, βουτυρένια σφολιάτα, ζουμερά φρούτα και μια ευχάριστη λεμονάτη γεύση, αποτελεί ιδανική επιλογή για τις ημέρες που θέλουμε κάτι σπιτικό και νόστιμο χωρίς να περάσουμε πολλές ώρες στην κουζίνα.

Η συγκεκριμένη τάρτα θυμίζει τη γαλλική galette, καθώς δεν χρειάζεται ειδική φόρμα. Απλώνουμε τα φρούτα στο κέντρο της ζύμης, διπλώνουμε τις άκρες και αφήνουμε τον φούρνο να κάνει τα υπόλοιπα. Η κρέμα λεμονιού δίνει μια δροσερή, ελαφρώς ξινή νότα, που ισορροπεί υπέροχα τη φυσική γλυκύτητα των μήλων και των αχλαδιών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα όμορφο, χρυσαφένιο γλυκό που μπορούμε να απολαύσουμε με τον καφέ μας ή να προσφέρουμε ως επιδόρπιο σε ένα οικογενειακό τραπέζι.

20 λεπτά προετοιμασία

35 έως 40 λεπτά ψήσιμο

Τάρτα 33 εκ.

Υλικά

200 γρ. μήλα, καθαρισμένα, χωρίς κουκούτσια και κομμένα σε χοντρά κυβάκια, κατά προτίμηση ξινόμηλα

2 ώριμα αχλάδια, καθαρισμένα και κομμένα σε χοντρά κυβάκια

4 γεμάτες κουταλιές της σούπας κρέμα λεμονιού (lemon curd)

500 γρ. έτοιμη σφολιάτα

1 αυγό, ελαφρώς χτυπημένο

30 γρ. καστανή ζάχαρη demerara

Λίγη ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα

Λίγο αλεύρι για την επιφάνεια εργασίας

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C στις αντιστάσεις ή στους 200°C στον αέρα. Τοποθετούμε ένα μεγάλο ταψί μέσα στον φούρνο, ώστε να ζεσταθεί καλά. Σε ένα μπολ βάζουμε τα κομμένα μήλα και αχλάδια. Προσθέτουμε την κρέμα λεμονιού και ανακατεύουμε απαλά, μέχρι να καλυφθούν όλα τα φρούτα. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια εργασίας με λίγο αλεύρι και ανοίγουμε τη σφολιάτα με τον πλάστη, σχηματίζοντας έναν κύκλο. Με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβουμε τις άκρες, ώστε να αποκτήσουμε έναν στρογγυλό δίσκο διαμέτρου περίπου 33 εκ. Μεταφέρουμε προσεκτικά τη σφολιάτα πάνω σε ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού ψησίματος. Αδειάζουμε το μείγμα μήλου και αχλαδιού στο κέντρο της ζύμης και το απλώνουμε ελαφρώς, αφήνοντας περιμετρικά ένα κενό περίπου 7,5 εκ. Αλείφουμε τις ελεύθερες άκρες της σφολιάτας με το χτυπημένο αυγό. Στη συνέχεια τις διπλώνουμε προς το εσωτερικό, πάνω από ένα μικρό μέρος της γέμισης, δημιουργώντας ένα υπερυψωμένο περίγραμμα. Πιέζουμε και στρίβουμε ελαφρά τη ζύμη στα σημεία που ενώνεται, ώστε να συγκρατεί τα φρούτα. Αλείφουμε ξανά τις διπλωμένες άκρες με αυγό και πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη demerara τόσο τη σφολιάτα όσο και τα φρούτα. Μεταφέρουμε προσεκτικά την τάρτα μαζί με το αντικολλητικό χαρτί πάνω στο καυτό ταψί. Ψήνουμε για περίπου 35 με 40 λεπτά, μέχρι η σφολιάτα να φουσκώσει, να γίνει τραγανή και να αποκτήσει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Βγάζουμε την τάρτα από τον φούρνο και την αφήνουμε να σταθεί για λίγα λεπτά. Πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Για να γίνει η τάρτα πραγματικά νόστιμη, προτιμάμε μήλα με ελαφρώς ξινή γεύση, όπως τα Granny Smith, που ισορροπούν τη γλυκύτητα των αχλαδιών και της κρέμας λεμονιού. Τα αχλάδια πρέπει να είναι ώριμα αλλά όχι υπερβολικά μαλακά, ώστε να διατηρήσουν το σχήμα τους στο ψήσιμο.

Ένα ακόμη σημαντικό μυστικό είναι το προθερμασμένο ταψί. Η υψηλή θερμοκρασία βοηθά τη βάση της σφολιάτας να ψηθεί καλύτερα και να μη μείνει υγρή από τους χυμούς των φρούτων.

Αν δεν έχουμε ζάχαρη demerara, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλή καστανή ζάχαρη, αν και η πρώτη χαρίζει πιο τραγανή υφή στην επιφάνεια.

Η τάρτα είναι ιδιαίτερα απολαυστική όσο παραμένει ελαφρώς ζεστή. Μπορούμε να τη σερβίρουμε σκέτη ή να τη συνοδεύσουμε με μια μπάλα παγωτό βανίλια, δημιουργώντας έναν υπέροχο συνδυασμό ζεστού και κρύου.

Καλή απόλαυση!