Οι σταφίδες δίνουν φυσική γλυκύτητα στο πρωινό και στα σνακ, ενώ προσφέρουν φυτικές ίνες και φυτικές αντιοξειδωτικές ενώσεις. Ταιριάζουν με τη βρώμη και το γιαούρτι, αλλά και σε σαλάτες ή σε ένα μείγμα ξηρών καρπών. Τι γνωρίζουμε, όμως, για την επίδρασή τους στον οργανισμό;

Προσφέρουν αντιοξειδωτικές ενώσεις

Οι σταφίδες περιέχουν πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο τρόφιμο προλαμβάνει από μόνο του κάποια ασθένεια. Οι σταφίδες μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν μέρος μιας διατροφής με ποικιλία φρούτων και λαχανικών.

Συμβάλλουν στην πρόσληψη φυτικών ινών

Οι φυτικές ίνες βοηθούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου και μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα κορεσμού. Μια ποσότητα 100 γραμμαρίων σταφίδας περιέχει περίπου 4,5 γραμμάρια φυτικών ινών, όμως πρόκειται για αρκετά μεγάλη μερίδα, γι’ αυτό έχει σημασία η ποσότητα που καταναλώνουμε.

Η επίδραση της σταφίδας στα βακτήρια του εντέρου δεν είναι ξεκάθαρη. Σε μικρή μελέτη, 13 υγιείς ενήλικες κατανάλωναν τρεις μερίδες σταφίδας την ημέρα για δύο εβδομάδες. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν σταθερή αύξηση των βακτηρίων που συχνά θεωρούνται ωφέλιμα, επομένως χρειάζονται περισσότερες μελέτες για ασφαλή συμπεράσματα.

Έχουν φυσικά σάκχαρα, αλλά και φυτικές ίνες

Οι σταφίδες περιέχουν φυσικά σάκχαρα και έχουν γλυκιά γεύση. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να έχουν χαμηλό έως μέτριο γλυκαιμικό δείκτη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρεάζουν καθόλου το σάκχαρο. Η ποσότητα και το υπόλοιπο γεύμα παίζουν επίσης ρόλο.

Τα πιθανά οφέλη για την καρδιά χρειάζονται περισσότερη έρευνα

Οι φυτικές ίνες αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής που στηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Ωστόσο, τα στοιχεία για το αν οι σταφίδες από μόνες τους μειώνουν τη χοληστερόλη ή την αρτηριακή πίεση παραμένουν περιορισμένα. Δεν αποτελούν θεραπεία ούτε αντικαθιστούν τις οδηγίες του γιατρού.

Περιέχουν μικρές ποσότητες μετάλλων

Οι σταφίδες παρέχουν ορισμένα μέταλλα, όπως ασβέστιο και μαγνήσιο, καθώς και μικρή ποσότητα βιταμίνης Κ. Περιέχουν επίσης βόριο, ένα ιχνοστοιχείο που συμμετέχει σε λειτουργίες σχετικές με τα οστά. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποτελούν από μόνες τους σημαντική πηγή όλων των θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται για την υγεία των οστών.

Πόσες σταφίδες να τρώμε;

Επειδή η αποξήρανση αφαιρεί μεγάλο μέρος του νερού, τα σάκχαρα και οι θερμίδες συγκεντρώνονται σε μικρότερο όγκο σε σύγκριση με τα φρέσκα σταφύλια. Γι’ αυτό, μια μικρή ποσότητα αρκεί για να προσθέσει γεύση σε ένα γεύμα ή σνακ. Οι σταφίδες μπορούν να έχουν θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή, αρκεί να τις καταναλώνουμε με μέτρο.