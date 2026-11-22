Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα απολαυστικό στη μυρωδιά της φρεσκοψημένης ζύμης που γεμίζει το σπίτι. Ειδικά όταν συνδυάζεται με βούτυρο, αμύγδαλο και μια διακριτική νότα από ανθόνερο πορτοκαλιάς, το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να του αντισταθεί κανείς. Αυτά τα αφράτα ρολάκια με γέμιση αμυγδάλου είναι μια υπέροχη ιδέα για πρωινό, απογευματινό καφέ ή ένα γλυκό κέρασμα.

Η μαλακή ζύμη τους θυμίζει γλυκό ψωμάκι, ενώ στο εσωτερικό κρύβουν μια πλούσια, βουτυρένια γέμιση από αλεσμένα αμύγδαλα. Το ιδιαίτερο σχήμα τους, που μοιάζει με μικρό σαλιγκάρι, τα κάνει ακόμη πιο λαχταριστά. Και παρόλο που χρειάζονται χρόνο για να φουσκώσουν, η διαδικασία είναι αρκετά απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ζαχαροπλαστικής.

35 λεπτά προετοιμασία

Περίπου 3 ώρες φούσκωμα

16 ρολάκια

Υλικά

Για τη ζύμη

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις και λίγο επιπλέον για το άνοιγμα

150 γρ. ψιλή ζάχαρη

2 κουταλάκια του γλυκού ξηρή μαγιά

1 πρέζα αλάτι

200 ml χλιαρό γάλα

2 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

Λίγο φυτικό λάδι για το μπολ

Ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα

Για τη γέμιση αμυγδάλου

100 γρ. ψιλή ζάχαρη

100 γρ. βούτυρο, μαλακωμένο σε θερμοκρασία δωματίου

100 γρ. αλεσμένα αμύγδαλα

Λίγες σταγόνες εκχύλισμα αμυγδάλου

Λίγες σταγόνες ανθόνερο πορτοκαλιάς, προαιρετικά

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη

Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη μαγιά και το αλάτι. Ανακατεύουμε για λίγο, ώστε να ενωθούν τα στερεά υλικά. Ζεσταίνουμε ελαφρώς το γάλα σε ένα μικρό κατσαρολάκι, μέχρι να γίνει χλιαρό. Δεν πρέπει να είναι καυτό, γιατί η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τη δράση της μαγιάς. Σε μια κανάτα ανακατεύουμε το χλιαρό γάλα με τα χτυπημένα αυγά. Θέτουμε το μίξερ σε λειτουργία και προσθέτουμε σταδιακά το υγρό μείγμα στα στερεά υλικά. Ζυμώνουμε με τον γάντζο του μίξερ μέχρι να αποκτήσουμε μια μαλακή, λεία και ελαστική ζύμη, που δεν κολλάει έντονα στα χέρια. Αν δεν έχουμε μίξερ, μπορούμε να ζυμώσουμε με το χέρι πάνω σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια. Αλείφουμε ένα μεγάλο μπολ με λίγο λάδι, τοποθετούμε μέσα τη ζύμη και το καλύπτουμε με μια νωπή πετσέτα κουζίνας. Αφήνουμε σε ζεστό μέρος για περίπου 2 ώρες ή μέχρι η ζύμη να διπλασιαστεί σε όγκο.

Φτιάχνουμε τη γέμιση αμυγδάλου

Σε ένα μπολ χτυπάμε το μαλακό βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να δημιουργηθεί ένα αφράτο, κρεμώδες μείγμα. Προσθέτουμε τα αλεσμένα αμύγδαλα, το εκχύλισμα αμυγδάλου και, αν θέλουμε, λίγες σταγόνες ανθόνερο πορτοκαλιάς. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής γέμιση.

Σχηματίζουμε τα ρολάκια

Μεταφέρουμε τη φουσκωμένη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και τη χωρίζουμε σε 16 ίσα κομμάτια. Κρατάμε όσα δεν χρησιμοποιούμε καλυμμένα με μια νωπή πετσέτα, ώστε να μη στεγνώσουν. Πλάθουμε κάθε κομμάτι σε μπαλάκι και στη συνέχεια το ανοίγουμε με τον πλάστη σε στρογγυλό φύλλο διαμέτρου περίπου 15 με 20 εκ. Απλώνουμε πάνω στο φύλλο περίπου μία κουταλιά του γλυκού επιδορπίου από τη γέμιση αμυγδάλου, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο περιμετρικά. Τυλίγουμε τη ζύμη σε σφιχτό ρολό και στη συνέχεια την κυλάμε απαλά πάνω στον πάγκο, μέχρι να σχηματίσουμε ένα μακρόστενο κορδόνι μήκους περίπου 25 εκ. Τυλίγουμε το κορδόνι σε σπείρα, δημιουργώντας ένα σχήμα που θυμίζει σαλιγκάρι. Βάζουμε την εξωτερική άκρη κάτω από το ρολάκι, ώστε να μη ξετυλιχθεί στο ψήσιμο. Προσέχουμε να μην κάνουμε τη σπείρα υπερβολικά σφιχτή, γιατί η ζύμη χρειάζεται χώρο για να φουσκώσει. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με όλα τα κομμάτια και τοποθετούμε τα ρολάκια σε δύο ταψιά στρωμένα με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας αρκετή απόσταση μεταξύ τους.

Αφήνουμε να φουσκώσουν και ψήνουμε

Καλύπτουμε τα ταψιά με μια νωπή πετσέτα και αφήνουμε τα ρολάκια να φουσκώσουν για περίπου 1 ώρα, μέχρι να διπλασιαστούν ξανά σε όγκο. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις ή στους 160°C στον αέρα. Ψήνουμε για περίπου 12 λεπτά, μέχρι τα ρολάκια να αποκτήσουν ένα απαλό χρυσαφένιο χρώμα και να ψηθούν καλά στο εσωτερικό τους. Τα βγάζουμε από τον φούρνο και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Πριν τα σερβίρουμε, τα πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη.

Μικρά μυστικά για τέλεια ρολάκια αμυγδάλου

Το πιο σημαντικό για να γίνουν αφράτα είναι να δώσουμε στη ζύμη τον απαραίτητο χρόνο να φουσκώσει. Αν η κουζίνα είναι κρύα, μπορεί να χρειαστεί περισσότερη ώρα από αυτή που αναφέρει η συνταγή. Γι’ αυτό παρακολουθούμε τον όγκο της ζύμης και όχι μόνο το ρολόι.

Επίσης, δεν προσθέτουμε υπερβολικό αλεύρι κατά το ζύμωμα. Η ζύμη πρέπει να παραμένει μαλακή και ελαστική, ώστε τα ψωμάκια να μη γίνουν στεγνά μετά το ψήσιμο.

Για πιο έντονο άρωμα, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ξύσμα πορτοκαλιού στη γέμιση. Ταιριάζει εξαιρετικά με το αμύγδαλο και δίνει στα ρολάκια μια ακόμη πιο ιδιαίτερη γεύση.

Τέλος, προσέχουμε να μην τα παραψήσουμε. Θέλουμε να παραμείνουν μαλακά στο εσωτερικό τους, με μια ελαφρώς χρυσαφένια επιφάνεια. Είναι ιδιαίτερα νόστιμα φρεσκοψημένα, ενώ όσα περισσέψουν μπορούμε να τα φυλάξουμε σε αεροστεγές δοχείο.

Καλή απόλαυση!