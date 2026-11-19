Μετά την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου Τζέιμς Μποντ, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ηθοποιό που θα βρεθεί στο πλευρό του. Ανάμεσα στα ονόματα που συζητούνται βρίσκεται και η Χάντερ Σέιφερ, γνωστή από τη σειρά «Euphoria».

Το Variety συμπεριέλαβε τη 27χρονη ηθοποιό σε λίστα με πιθανές επιλογές για τον ρόλο της συμπρωταγωνίστριας του 007, μαζί με γνωστά ονόματα, όπως η Ζεντάγια και η Λουπίτα Νιόνγκο. Προς το παρόν, όμως, δεν έχει ανακοινωθεί ποια θα αναλάβει τον ρόλο, ούτε υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι η Σέιφερ βρίσκεται σε συζητήσεις με την παραγωγή.

Η αντίδρασή της για τον νέο 007

Η Σέιφερ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να παίξει στο πλευρό του Πάτινσον, στην πρεμιέρα της σειράς «Blade Runner 2099». Για την επιλογή του ηθοποιού στον ρόλο του Μποντ είπε ότι της φάνηκε «πολύ ενδιαφέρουσα», ενώ, όταν τη ρώτησαν αν θα ήθελε να γίνει το επόμενο Bond girl, απάντησε με χαμόγελο πως δεν ξέρει ποια δεν θα ήθελε μια τέτοια ευκαιρία.

Αν τελικά επιλεγεί, θα γίνει η πρώτη τρανς γυναίκα που θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο στο κινηματογραφικό σύμπαν του Μποντ. Το Variety εκτίμησε πως θα ταίριαζε στην ταινία, ενώ φαντάστηκε την ίδια και τον Πάτινσον σε σκηνές δράσης αλλά και σε παιχνιδιάρικες ανταλλαγές ατάκας.

Οι ρόλοι που θέλει να αναλάβει

Η Σέιφερ έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το είδος των ρόλων που επιθυμεί να παίζει. Σε συνέντευξή της στο GQ το 2024 είχε εξηγήσει ότι δεν θέλει να περιοριστεί αποκλειστικά σε ρόλους τρανς γυναικών, καθώς θέλει να έχει την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε διαφορετικούς χαρακτήρες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Elle, πάντως, εξέφρασε την επιθυμία να πρωταγωνιστήσει σε μια ρομαντική κομεντί με τρανς ηρωίδα. Όπως είπε, σκέφτεται εδώ και καιρό μια τέτοια ταινία και θα ήθελε να βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα.