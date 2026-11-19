Η Varvara Roza Galleries παρουσιάζει τη RESONANCE, ατομική έκθεση του Βρετανού ζωγράφου Anthony Daley, ο οποίος γεννήθηκε στην Τζαμάικα. Στις τρεις αίθουσες της γκαλερί, στο St James’s του Λονδίνου, έργα της περιόδου 2023–2025 εξερευνούν τη στιγμή που η ανθρώπινη μορφή αναδύεται μέσα από το χρώμα και χάνεται ξανά στο βάθος του πίνακα.

Ο Daley μελετά εδώ και δεκαετίες τους παλαιούς δασκάλους της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Γνώρισε τα έργα τους παιδί στην Τζαμάικα, μέσα από αναπαραγωγές. Χρόνια αργότερα, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Έρωτας του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς έγινε η αφετηρία της έκθεσής του Son of Rubens στη Dulwich Picture Gallery (2022–23), όπου οι αφηρημένες συνθέσεις του παρουσιάστηκαν σε διάλογο με τον πίνακα. Στη RESONANCE, το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Πόσο από το δράμα, τη συγκίνηση και την ομορφιά εκείνης της ζωγραφικής επιβιώνει όταν οι μορφές αρχίζουν να διαλύονται;

Η ζωγραφική του είναι μια κατεξοχήν σωματική διαδικασία. Ο Daley απλώνει διαδοχικές στρώσεις ελαιοχρώματος και ύστερα αφαιρεί μέρος τους ξύνοντας την επιφάνεια. Σέρνει το χρώμα πάνω στον καμβά και το αφήνει να κυλήσει. Η ακρίβεια της χειρονομίας συνυπάρχει με το απρόβλεπτο, καθώς η βαρύτητα αναλαμβάνει κατά τόπους να δώσει στο χρώμα τη δική του τροχιά. Στους μεγάλους, συχνά ταραχώδεις καμβάδες του, μια μορφή μπορεί να διακριθεί για μια στιγμή και, με μια αλλαγή του φωτός ή με μια δεύτερη ματιά, να χαθεί πάλι μέσα στη ζωγραφική επιφάνεια.

Στη RESONANCE, οι εικόνες που έδωσαν το έναυσμα υποχωρούν ακόμη περισσότερο. Η ενέργειά τους επιβιώνει στο χρώμα, στην κίνηση και στην υπόνοια μιας ανθρώπινης παρουσίας. Η έκθεση προσκαλεί τον θεατή να μείνει μπροστά στους πίνακες και να παρατηρήσει πώς αλλάζει αυτό που βλέπει όσο τους κοιτάζει.

«Κάποια στιγμή στη ζωή μου κατάλαβα ότι, καθώς ζωγραφίζεις, έρχεται μια στιγμή που ο πίνακας αρχίζει να ζωγραφίζει εσένα. Παίρνει το πάνω χέρι και τότε, για μένα, συμβαίνει κάτι μαγικό. Αρχίζει να σου απαντά». Anthony Daley

Πληροφορίες έκθεσης

10–28 Νοεμβρίου 2026 · Εγκαίνια με πρόσκληση την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Varvara Roza Galleries · 8 Duke Street, St James’s, London SW1Y 6BN

Δευτέρα–Σάββατο, 10.00–18.00 · www.varvararozagalleries.com

Instagram @varvararozagalleries

VARVARA ROZA GALLERIES / RESONANCE

Anthony Daley

Ο Anthony Daley ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Στη ζωγραφική του, ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός γίνεται πεδίο ονειροπόλησης, πειραματισμού και έκπληξης. Αποφοίτησε από το Chelsea School of Art στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έγινε ευρύτερα γνωστός με την πρώτη έκθεση της σειράς Artist of the Day στην Angela Flowers Gallery του Λονδίνου. Η σειρά φιλοξένησε αργότερα καλλιτέχνιδες όπως η Tracey Emin και η Nicola Hicks.

Από τα πρώτα του πειράματα στην Τζαμάικα, όπου ως παιδί σκάλιζε πουλιά στο ξύλο, τον καθοδηγεί αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «εμμονή με την ομορφιά και την αλήθεια». Αντλεί εξίσου από την ιστορία της τέχνης, την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Οι ιδέες του Ισαάκ Νεύτωνα, του Τζον Κιτς και του Άλμπερτ Αϊνστάιν τροφοδοτούν τις αναζητήσεις του γύρω από την αντίληψη, την πραγματικότητα και την ιδέα μιας συμπαντικής συνείδησης.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έχει τιμηθεί με την υποτροφία ζωγραφικής Pollock–Krasner. Έργα του ανήκουν, μεταξύ άλλων, στις συλλογές της Tate, της National Portrait Gallery, της Dulwich Picture Gallery και του NHS Trust.

Isabel de Vasconcellos

Η Isabel de Vasconcellos είναι συγγραφέας, επιμελήτρια εκθέσεων και παραγωγός πολιτιστικών προγραμμάτων με έδρα το Λονδίνο. Συνεργάζεται με καλλιτέχνες, γκαλερί και πολιτιστικούς οργανισμούς και αναπτύσσει έργα για τον δημόσιο χώρο. Έχει δημοσιεύσει κείμενα για τη ζωγραφική, τη φωτογραφία και το ντιζάιν. Ο δήμαρχος του Λονδίνου της ανέθεσε τη συγγραφή βιβλίου για το Fourth Plinth, το πρόγραμμα σύγχρονης γλυπτικής στην πλατεία Τραφάλγκαρ.

Βαρβάρα και Αίγλη Ρόζα

Varvara Roza Galleries · Ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος η Βαρβάρα Ρόζα · Γενική διευθύντρια η Αίγλη Ρόζα

Η Βαρβάρα Ρόζα εκπροσωπεί καλλιτέχνες και συμβουλεύει ιδιώτες συλλέκτες σύγχρονης τέχνης. Ως ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Varvara Roza Galleries, με έδρα το St James’s του Λονδίνου, έχει διαμορφώσει μια πρακτική που συνδέει τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της πορείας των καλλιτεχνών με τη συγκρότηση σημαντικών ιδιωτικών συλλογών και τη συστηματική συνεργασία με μουσεία και ιδρύματα. Στη δουλειά της συνδυάζει τη στενή μελέτη του έργου κάθε καλλιτέχνη με την εξειδικευμένη γνώση της διεθνούς αγοράς σύγχρονης τέχνης.

Η αδελφή της, Αίγλη Ρόζα, αναλαμβάνει τη γενική διεύθυνση της γκαλερί. Μαζί, οι δύο Ελληνίδες ηγούνται μιας διεθνούς γκαλερί που φέρνει το έργο των καλλιτεχνών σε διάλογο με τις συλλογές και τους θεσμούς που συμβάλλουν στη διαχρονική αναγνώρισή του. Κοινός τους στόχος είναι να διευρύνουν το πρόγραμμα της γκαλερί και να εμβαθύνουν τις σχέσεις της με καλλιτέχνες, συλλέκτες και πολιτιστικούς φορείς, με συνέπεια στις συνεργασίες τους και με ορίζοντα ετών.

Εκπροσώπηση καλλιτεχνών

Η Varvara Roza Galleries εκπροσωπεί καταξιωμένους σύγχρονους καλλιτέχνες και καλλιτέχνες που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους. Συνεργάζεται στενά μαζί τους για την ανάπτυξη της πρακτικής τους και την παρουσίαση κάθε ενότητας έργων στο ιστορικό, εννοιολογικό και διεθνές πλαίσιο που της αναλογεί. Ο σχεδιασμός της πορείας τους συνδέει τις εκθέσεις με τον κριτικό διάλογο και με σχέσεις που ενισχύουν σταθερά τη θεσμική παρουσία του έργου τους.

Σε συνεργασία με επιμελητές, μουσεία, ιδρύματα, μπιενάλε και γκαλερί διεθνώς, η γκαλερί αναπτύσσει εκθεσιακές συνεργασίες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση έργων από σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Η Βαρβάρα και η Αίγλη Ρόζα στηρίζουν αυτή την κατεύθυνση επενδύοντας στη στενή σχέση με τους καλλιτέχνες, στην υπεύθυνη διαχείριση της παρουσίας τους στην αγορά και στη διαφύλαξη του έργου τους σε βάθος χρόνου.

Συμβουλευτική ιδιωτών συλλεκτών

Παράλληλα με την εκπροσώπηση καλλιτεχνών, η γκαλερί προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική σε ιδιώτες συλλέκτες, υπό την καθοδήγηση της Βαρβάρας Ρόζα. Μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις με διεθνείς γκαλερί, κέντρα τέχνης και συλλέκτες, η Βαρβάρα εξασφαλίζει με διακριτικότητα πρόσβαση σε έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά, σε επιλεγμένες ιδιωτικές πωλήσεις και σε δυνατότητες ένταξης έργων σε θεσμικές συλλογές.

Κάθε απόκτηση εξετάζεται σε συνάρτηση με τους στόχους του συλλέκτη και τη φυσιογνωμία της συλλογής. Η αξιολόγηση συνδυάζει επιμελητική κρίση, ιστορική και κριτική τεκμηρίωση, ανάλυση της αγοράς και διεξοδικό έλεγχο με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα, την προέλευση και τη σημασία του έργου για μουσεία και ιδρύματα.

Η συμβουλευτική καλύπτει τον σχεδιασμό αποκτήσεων, τον δανεισμό έργων σε μουσεία και την επίβλεψη της διάθεσης έργων από συλλογές. Στόχος είναι κάθε συλλογή να αποκτά σαφή ταυτότητα και συνοχή, με έργα που έχουν πολιτιστική βαρύτητα και μακροπρόθεσμη αξία.